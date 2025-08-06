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12 беспилотников сбили над Крымом - РИА Новости Крым, 06.08.2025
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12 беспилотников сбили над Крымом
12 беспилотников сбили над Крымом - РИА Новости Крым, 06.08.2025
12 беспилотников сбили над Крымом
12 украинских беспилотников ликвидировали над Крымом в ночь на среду. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 06.08.2025
2025-08-06T07:16
2025-08-06T07:36
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг - РИА Новости Крым. 12 украинских беспилотников ликвидировали над Крымом в ночь на среду. Об этом сообщает Минобороны РФ.По 16 дронов ВСУ были нейтрализованы над Ростовской и Брянской областями, пять – над Воронежской, три – над Орловской: всего за ночь был ликвидирован 51 БПЛА, перечислили в военном ведомстве России.Ранее утром сообщалось, что из-за атаки ВСУ на Ростовскую область повреждена ЛЭП в одном из районов региона.Накануне при атаке украинского беспилотника по сотрудникам Сватовского водоканала в ЛНР погибли четыре человека и еще двое получили ранения. Позже стало известно, что число жертв выросло до пяти.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Били по жилым домам ночью – последствия атаки ВСУ на Ростовскую областьВСУ обстреляли Энергодар - погибла женщинаВСУ ударили по сельскому рынку в Херсонской области: шесть пострадавших
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12 беспилотников сбили над Крымом

Над Крымом сбили 12 беспилотников

07:16 06.08.2025 (обновлено: 07:36 06.08.2025)
 
© ТГ-канал Сергея АксеноваРабота ПВО
Работа ПВО
© ТГ-канал Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг - РИА Новости Крым. 12 украинских беспилотников ликвидировали над Крымом в ночь на среду. Об этом сообщает Минобороны РФ.

"В течение прошедшей ночи с 23:00 мск 5 августа до 05:30 мск 6 августа дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 12 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Республики Крым", – сказано в сообщении.

По 16 дронов ВСУ были нейтрализованы над Ростовской и Брянской областями, пять – над Воронежской, три – над Орловской: всего за ночь был ликвидирован 51 БПЛА, перечислили в военном ведомстве России.
Ранее утром сообщалось, что из-за атаки ВСУ на Ростовскую область повреждена ЛЭП в одном из районов региона.
Накануне при атаке украинского беспилотника по сотрудникам Сватовского водоканала в ЛНР погибли четыре человека и еще двое получили ранения. Позже стало известно, что число жертв выросло до пяти.
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