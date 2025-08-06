https://crimea.ria.ru/20250806/12-bespilotnikov-sbili-nad-krymom-1148517133.html

12 беспилотников сбили над Крымом

12 беспилотников сбили над Крымом - РИА Новости Крым, 06.08.2025

12 беспилотников сбили над Крымом

12 украинских беспилотников ликвидировали над Крымом в ночь на среду. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 06.08.2025

2025-08-06T07:16

2025-08-06T07:16

2025-08-06T07:36

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг - РИА Новости Крым. 12 украинских беспилотников ликвидировали над Крымом в ночь на среду. Об этом сообщает Минобороны РФ.По 16 дронов ВСУ были нейтрализованы над Ростовской и Брянской областями, пять – над Воронежской, три – над Орловской: всего за ночь был ликвидирован 51 БПЛА, перечислили в военном ведомстве России.Ранее утром сообщалось, что из-за атаки ВСУ на Ростовскую область повреждена ЛЭП в одном из районов региона.Накануне при атаке украинского беспилотника по сотрудникам Сватовского водоканала в ЛНР погибли четыре человека и еще двое получили ранения. Позже стало известно, что число жертв выросло до пяти.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Били по жилым домам ночью – последствия атаки ВСУ на Ростовскую областьВСУ обстреляли Энергодар - погибла женщинаВСУ ударили по сельскому рынку в Херсонской области: шесть пострадавших

https://crimea.ria.ru/20250805/v-sevastopole-vozle-plyazha-obnaruzhen-bpla---lyudey-evakuiruyut--1148491303.html

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брянская область

воронежская область

орловская область

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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