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ВСУ атаковали беспилотниками четыре российских региона
ВСУ атаковали беспилотниками четыре российских региона - РИА Новости Крым, 05.08.2025
ВСУ атаковали беспилотниками четыре российских региона
24 украинских беспилотника перехватили и уничтожили в ночь на вторник над четырьмя регионами РФ. Об этом сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 05.08.2025
2025-08-05T07:12
2025-08-05T07:12
2025-08-05T07:25
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вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг - РИА Новости Крым. 24 украинских беспилотника перехватили и уничтожили в ночь на вторник над четырьмя регионами РФ. Об этом сообщили в Минобороны России.По данным ведомства, 13 дронов нейтрализовали над Брянской областью, семь – над Ростовской и по два над Калужской и Смоленской областями.Как сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь, из-за массированной воздушной атаки на регион загорелась подстанция в одном из районов.Накануне ВСУ ударили по объектам транспортно-энергетической сферы Волгоградской области – из-за падения беспилотников были задержаны пять поездов.Всего в ночь на понедельник средства противовоздушной обороны уничтожили над регионами РФ 61 украинский беспилотник, в том числе 29 – над Крымом и акваторией Черного моря.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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министерство обороны рф, новости, брянская область, ростовская область, калужская область, смоленская область, пво, вооруженные силы россии, беспилотник (бпла, дрон), новости сво
ВСУ атаковали беспилотниками четыре российских региона
24 беспилотника ВСУ ликвидировали над четырьмя российскими регионами в ночь на вторник
07:12 05.08.2025 (обновлено: 07:25 05.08.2025)