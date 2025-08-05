https://crimea.ria.ru/20250805/vsu-atakovali-bespilotnikami-chetyre-rossiyskikh-regiona-1148488941.html

ВСУ атаковали беспилотниками четыре российских региона

ВСУ атаковали беспилотниками четыре российских региона - РИА Новости Крым, 05.08.2025

ВСУ атаковали беспилотниками четыре российских региона

24 украинских беспилотника перехватили и уничтожили в ночь на вторник над четырьмя регионами РФ. Об этом сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 05.08.2025

2025-08-05T07:12

2025-08-05T07:12

2025-08-05T07:25

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг - РИА Новости Крым. 24 украинских беспилотника перехватили и уничтожили в ночь на вторник над четырьмя регионами РФ. Об этом сообщили в Минобороны России.По данным ведомства, 13 дронов нейтрализовали над Брянской областью, семь – над Ростовской и по два над Калужской и Смоленской областями.Как сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь, из-за массированной воздушной атаки на регион загорелась подстанция в одном из районов.Накануне ВСУ ударили по объектам транспортно-энергетической сферы Волгоградской области – из-за падения беспилотников были задержаны пять поездов.Всего в ночь на понедельник средства противовоздушной обороны уничтожили над регионами РФ 61 украинский беспилотник, в том числе 29 – над Крымом и акваторией Черного моря.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

брянская область

ростовская область

калужская область

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости, брянская область, ростовская область, калужская область, смоленская область, пво, вооруженные силы россии, беспилотник (бпла, дрон), новости сво