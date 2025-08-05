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В жилом микрорайоне Симферополя проведут антитеррористические учения - РИА Новости Крым, 05.08.2025
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В жилом микрорайоне Симферополя проведут антитеррористические учения
В жилом микрорайоне Симферополя проведут антитеррористические учения - РИА Новости Крым, 05.08.2025
В жилом микрорайоне Симферополя проведут антитеррористические учения
В пятницу, 8 августа, в Симферополе в микрорайоне Бела Куна будут проводиться учебные антитеррористические мероприятия. Соответствующие объявления размещены в... РИА Новости Крым, 05.08.2025
2025-08-05T11:50
2025-08-05T11:50
симферополь
учения
антитеррор
крым
новости крыма
безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. В пятницу, 8 августа, в Симферополе в микрорайоне Бела Куна будут проводиться учебные антитеррористические мероприятия. Соответствующие объявления размещены в подъездах домов в районе проведения учений. В администрации Симферополя эту информацию РИА Новости Крым подтвердили.Учебные мероприятия будут проводиться в районе, прилегающем к домам №№ 1, 2, 3, 5, 7, 8, 13, 15, 21, 31 по улице Бела Куна.Городские власти просят жителей сохранять спокойствие, заранее планировать альтернативные пути передвижения на личных авто, выполнять требования представителей власти и экстренных служб.Также администрация просит не проводить фото- и видеосъемку учений.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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симферополь, учения, антитеррор, крым, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя
В жилом микрорайоне Симферополя проведут антитеррористические учения

В Симферополе в микрорайоне Бела Куна пройдут антитеррористические учения – власти

11:50 05.08.2025
 
© РИА Новости КрымСигнальная лента
Сигнальная лента - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. В пятницу, 8 августа, в Симферополе в микрорайоне Бела Куна будут проводиться учебные антитеррористические мероприятия. Соответствующие объявления размещены в подъездах домов в районе проведения учений. В администрации Симферополя эту информацию РИА Новости Крым подтвердили.
Учебные мероприятия будут проводиться в районе, прилегающем к домам №№ 1, 2, 3, 5, 7, 8, 13, 15, 21, 31 по улице Бела Куна.
"Будут перекрыты подъездные пути, ведущие к вышеуказанным адресам. Будет проводиться проверка готовности городских служб к ликвидации чрезвычайной ситуации, включая отработку действий, направленных на оповещение и эвакуацию пострадавших", – уточнили в администрации.
Городские власти просят жителей сохранять спокойствие, заранее планировать альтернативные пути передвижения на личных авто, выполнять требования представителей власти и экстренных служб.
Также администрация просит не проводить фото- и видеосъемку учений.
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СимферопольУченияАнтитеррорКрымНовости КрымаБезопасность Республики Крым и Севастополя
 
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