https://crimea.ria.ru/20250805/v-zhilom-mikrorayone-simferopolya-provedut-antiterroristicheskie-ucheniya-1148494582.html

В жилом микрорайоне Симферополя проведут антитеррористические учения

В жилом микрорайоне Симферополя проведут антитеррористические учения - РИА Новости Крым, 05.08.2025

В жилом микрорайоне Симферополя проведут антитеррористические учения

В пятницу, 8 августа, в Симферополе в микрорайоне Бела Куна будут проводиться учебные антитеррористические мероприятия. Соответствующие объявления размещены в... РИА Новости Крым, 05.08.2025

2025-08-05T11:50

2025-08-05T11:50

2025-08-05T11:50

симферополь

учения

антитеррор

крым

новости крыма

безопасность республики крым и севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. В пятницу, 8 августа, в Симферополе в микрорайоне Бела Куна будут проводиться учебные антитеррористические мероприятия. Соответствующие объявления размещены в подъездах домов в районе проведения учений. В администрации Симферополя эту информацию РИА Новости Крым подтвердили.Учебные мероприятия будут проводиться в районе, прилегающем к домам №№ 1, 2, 3, 5, 7, 8, 13, 15, 21, 31 по улице Бела Куна.Городские власти просят жителей сохранять спокойствие, заранее планировать альтернативные пути передвижения на личных авто, выполнять требования представителей власти и экстренных служб.Также администрация просит не проводить фото- и видеосъемку учений.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

симферополь, учения, антитеррор, крым, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя