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В Симферополе открыли памятник адмиралу Федору Ушакову - РИА Новости Крым, 05.08.2025
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В Симферополе открыли памятник адмиралу Федору Ушакову
В Симферополе открыли памятник адмиралу Федору Ушакову - РИА Новости Крым, 05.08.2025
В Симферополе открыли памятник адмиралу Федору Ушакову
В Симферополе во вторник состоялась церемония открытия памятника прославленному русскому адмиралу, флотоводцу Федору Ушакову. В церемонии торжественной принял... РИА Новости Крым, 05.08.2025
2025-08-05T13:45
2025-08-05T14:13
федор ушаков
памятники крыма
юрий нимченко
новости крыма
симферополь
история
армия и флот
память
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. В Симферополе во вторник состоялась церемония открытия памятника прославленному русскому адмиралу, флотоводцу Федору Ушакову. В церемонии торжественной принял участие сенатор РФ от Крыма Юрий Нимченко.Событие приурочили ко Дню памяти великого русского флотоводца. Именно в этот день в 2021 году адмирала причислили к лику свитых.Церемония открытия серии памятников Ушакову 5 августа проходит по всей России по благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла.Цель проекта – популяризация исторического вклада Федора Ушакова в развитие Отечества, закрепление в российском сознании его образа как выдающегося военачальника, патриота, благотворителя и дипломата, а также укрепление на примере этого великого причисленного к лику святых православного флотоводца чувства любви и уважения к российским воинам, защищающим и прославляющим Россию.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250303/zaschitniki-zemli-russkoy-vzyatie-kreposti-korfu-vitse-admiralom-ushakovym-1144558086.html
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федор ушаков, памятники крыма, юрий нимченко, новости крыма, симферополь, история, армия и флот, память
В Симферополе открыли памятник адмиралу Федору Ушакову

В Симферополе состоялось открытие памятника прославленному адмиралу Федору Ушакову

13:45 05.08.2025 (обновлено: 14:13 05.08.2025)
 
В Симферополе открыли памятник адмиралу Федору Ушакову
В Симферополе открыли памятник адмиралу Федору Ушакову
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. В Симферополе во вторник состоялась церемония открытия памятника прославленному русскому адмиралу, флотоводцу Федору Ушакову. В церемонии торжественной принял участие сенатор РФ от Крыма Юрий Нимченко.
Событие приурочили ко Дню памяти великого русского флотоводца. Именно в этот день в 2021 году адмирала причислили к лику свитых.

"Мы склоняем головы перед человеком, чья жизнь стала символом верности Отечеству. Адмирал Ушаков – не просто флотоводец, не просто победитель. Это душа русского флота. Каждая его победа – не просто триумф, а урок мужества для всех нас", – сказал Нимченко.

Церемония открытия серии памятников Ушакову 5 августа проходит по всей России по благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Цель проекта – популяризация исторического вклада Федора Ушакова в развитие Отечества, закрепление в российском сознании его образа как выдающегося военачальника, патриота, благотворителя и дипломата, а также укрепление на примере этого великого причисленного к лику святых православного флотоводца чувства любви и уважения к российским воинам, защищающим и прославляющим Россию.
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Федор УшаковПамятники КрымаЮрий НимченкоНовости КрымаСимферопольИсторияАрмия и флотПамять
 
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