https://crimea.ria.ru/20250805/v-simferopole-otkryli-pamyatnik-admiralu-fedoru-ushakovu-1148501269.html

В Симферополе открыли памятник адмиралу Федору Ушакову

В Симферополе открыли памятник адмиралу Федору Ушакову - РИА Новости Крым, 05.08.2025

В Симферополе открыли памятник адмиралу Федору Ушакову

В Симферополе во вторник состоялась церемония открытия памятника прославленному русскому адмиралу, флотоводцу Федору Ушакову. В церемонии торжественной принял... РИА Новости Крым, 05.08.2025

2025-08-05T13:45

2025-08-05T13:45

2025-08-05T14:13

федор ушаков

памятники крыма

юрий нимченко

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армия и флот

память

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. В Симферополе во вторник состоялась церемония открытия памятника прославленному русскому адмиралу, флотоводцу Федору Ушакову. В церемонии торжественной принял участие сенатор РФ от Крыма Юрий Нимченко.Событие приурочили ко Дню памяти великого русского флотоводца. Именно в этот день в 2021 году адмирала причислили к лику свитых.Церемония открытия серии памятников Ушакову 5 августа проходит по всей России по благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла.Цель проекта – популяризация исторического вклада Федора Ушакова в развитие Отечества, закрепление в российском сознании его образа как выдающегося военачальника, патриота, благотворителя и дипломата, а также укрепление на примере этого великого причисленного к лику святых православного флотоводца чувства любви и уважения к российским воинам, защищающим и прославляющим Россию.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250303/zaschitniki-zemli-russkoy-vzyatie-kreposti-korfu-vitse-admiralom-ushakovym-1144558086.html

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