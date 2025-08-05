https://crimea.ria.ru/20250805/v-sevastopole-zapustyat-besplatnyy-avtobus-na-festival-opery-i-baleta-1148513184.html

В Севастополе запустят бесплатный автобус на фестиваль оперы и балета

В Севастополе запустят бесплатный автобус на фестиваль оперы и балета - РИА Новости Крым, 05.08.2025

В Севастополе запустят бесплатный автобус на фестиваль оперы и балета

В Севастополе на время проведения Международного фестиваля оперы и балета "Херсонес" для гостей мероприятия организуют бесплатный проезд до музейно-храмового... РИА Новости Крым, 05.08.2025

2025-08-05T20:29

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театр оперы и балета в севастополе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе на время проведения Международного фестиваля оперы и балета "Херсонес" для гостей мероприятия организуют бесплатный проезд до музейно-храмового комплекса "Новый Херсонес". Об этом сообщили в правительстве города-героя.Кроме того, организованы дополнительные рейсы троллейбусов маршрута № 10к и пассажирского катера от площади Нахимова к площади Захарова.Также продлено время работы маршрута № 22 "5-й км Балаклавского шоссе – Херсонес". До 01:00 будет курсировать внутригородской маршрут морского пассажирского транспорта "Графская пристань – Северная", добавили в правительстве.Севастопольский театр оперы и балета даст две премьеры. 12 и 13 августа в 21:00 театр представит драмбалет "Поликушка" по повести Льва Толстого – история "маленького человека". Еще одна премьера состоится 15 и 16 августа.Кроме того, в Симферополе на сцене Государственного академического музыкального театра артисты Марийского государственного театра оперы и балета представят "Лебединое озеро" и "Жизель" в постановке заслуженного артиста России Константина Иванова.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Здания уже парят над землей": как возводят музей и театр в СевастополеИльдар Абдразаков стал руководителем театра оперы и балета в СевастополеКакой будет Российская галерея искусств в Севастополе

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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