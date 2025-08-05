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В Севастополе водолазы обследовали оцепленный пляж "Любимовка"

В Севастополе водолазы обследовали оцепленный пляж "Любимовка" - РИА Новости Крым, 05.08.2025

В Севастополе водолазы обследовали оцепленный пляж "Любимовка"

Сотрудники спецотряда Главного управления МЧС России по Севастополю приступили к работам на пляже "Любимовка-2" – водолазы обследовали территорию, сообщает... РИА Новости Крым, 05.08.2025

2025-08-05T15:13

2025-08-05T15:13

2025-08-05T15:23

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. Сотрудники спецотряда Главного управления МЧС России по Севастополю приступили к работам на пляже "Любимовка-2" – водолазы обследовали территорию, сообщает пресс-служба ведомства.Ранее во вторник губернатор региона Михаил Развожаев сообщил, что у берегов Севастополя в районе пляжа "Любимовка" обнаружили украинский беспилотник, территорию оцепили. По его информации, специалисты предположили, что дрон был подавлен силами РЭБ или сбит при одной из атак ВСУ на Севастополь.Также пиротехники МЧС России по Севастополю проведут плановое уничтожение взрывоопасного предмета. Мероприятия пройдут сегодня, 5 августа, с 15 до 16 часов в районе СТ "Берег", сообщили в ведомстве. И обратились с просьбой к гражданам сохранять спокойствие, подчеркнув, что работы проводятся с соблюдением необходимых мер безопасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Над Крымом и Черным морем ночью сбили 29 беспилотниковНовости СВО: российские бойцы уничтожают вражескую технику и боевиков Воздушные цели уничтожили вблизи Севастополя – к берегу прибило БПЛА

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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