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В России ввели новый ГОСТ на школьную форму – мнение крымчан - РИА Новости Крым, 05.08.2025
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В России ввели новый ГОСТ на школьную форму – мнение крымчан
В России ввели новый ГОСТ на школьную форму – мнение крымчан - РИА Новости Крым, 05.08.2025
В России ввели новый ГОСТ на школьную форму – мнение крымчан
В России ввели ГОСТ с требованиями к школьной форме. Она должна быть удобной, эстетичной и патриотичной. РИА Новости Крым, 05.08.2025
2025-08-05T08:48
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опрос
видео
мнения
гост
школьная форма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг - РИА Новости Крым. В России ввели ГОСТ с требованиями к школьной форме. Она должна быть удобной, эстетичной и патриотичной.Школьная одежда должна отвечать требованиям делового стиля, в ней ребенку должно быть комфортно – и сидеть, и ходить. Кроме того, предусматривается, что одежда должна носить светский характер, быть эстетичной.Корреспонденты РИА Новости Крым провели опрос в Симферополе, чтобы узнать, что крымчане думают о требованиях к школьной одежде. Люди сходятся во мнении, что школьная форма – это красиво, эстетично, а принятые стандарты позволят одевать школьников в вещи высокого качества. Также крымчане убеждены, что "черный низ, белый верх" – сочетание в одежде, актуальное во все периоды школьной жизни.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму оценили единые образовательные стандарты в школахКомпенсация за покупку школьной формы: в Крыму изменился порядокКак в Крыму школьников учат семейным ценностям
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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опрос, видео, мнения, гост, школьная форма, видео
В России ввели новый ГОСТ на школьную форму – мнение крымчан

Как крымчане относятся к введению нового ГОСТа на школьную форму в России – опрос

08:48 05.08.2025
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг - РИА Новости Крым. В России ввели ГОСТ с требованиями к школьной форме. Она должна быть удобной, эстетичной и патриотичной.
Школьная одежда должна отвечать требованиям делового стиля, в ней ребенку должно быть комфортно – и сидеть, и ходить. Кроме того, предусматривается, что одежда должна носить светский характер, быть эстетичной.
Корреспонденты РИА Новости Крым провели опрос в Симферополе, чтобы узнать, что крымчане думают о требованиях к школьной одежде. Люди сходятся во мнении, что школьная форма это красиво, эстетично, а принятые стандарты позволят одевать школьников в вещи высокого качества. Также крымчане убеждены, что "черный низ, белый верх" – сочетание в одежде, актуальное во все периоды школьной жизни.
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