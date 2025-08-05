https://crimea.ria.ru/20250805/v-rossii-vveli-novyy-gost-na-shkolnuyu-formu--mnenie-krymchan-1148480053.html

В России ввели новый ГОСТ на школьную форму – мнение крымчан

В России ввели новый ГОСТ на школьную форму – мнение крымчан - РИА Новости Крым, 05.08.2025

В России ввели новый ГОСТ на школьную форму – мнение крымчан

В России ввели ГОСТ с требованиями к школьной форме. Она должна быть удобной, эстетичной и патриотичной. РИА Новости Крым, 05.08.2025

2025-08-05T08:48

2025-08-05T08:48

2025-08-05T08:48

опрос

видео

мнения

гост

школьная форма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг - РИА Новости Крым. В России ввели ГОСТ с требованиями к школьной форме. Она должна быть удобной, эстетичной и патриотичной.Школьная одежда должна отвечать требованиям делового стиля, в ней ребенку должно быть комфортно – и сидеть, и ходить. Кроме того, предусматривается, что одежда должна носить светский характер, быть эстетичной.Корреспонденты РИА Новости Крым провели опрос в Симферополе, чтобы узнать, что крымчане думают о требованиях к школьной одежде. Люди сходятся во мнении, что школьная форма – это красиво, эстетично, а принятые стандарты позволят одевать школьников в вещи высокого качества. Также крымчане убеждены, что "черный низ, белый верх" – сочетание в одежде, актуальное во все периоды школьной жизни.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму оценили единые образовательные стандарты в школахКомпенсация за покупку школьной формы: в Крыму изменился порядокКак в Крыму школьников учат семейным ценностям

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

опрос, видео, мнения, гост, школьная форма, видео