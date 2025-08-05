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В России могут исчезнуть почти 130 малых городов – ученые

В России могут исчезнуть почти 130 малых городов – ученые - РИА Новости Крым, 05.08.2025

В России могут исчезнуть почти 130 малых городов – ученые

В России могут исчезнуть 129 малых городов с населением суммарно 3,4 миллиона человек, в том числе Кемь, Торжок и Верхний Тагил. К таким выводам пришли... РИА Новости Крым, 05.08.2025

2025-08-05T11:23

2025-08-05T11:23

2025-08-05T11:32

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. В России могут исчезнуть 129 малых городов с населением суммарно 3,4 миллиона человек, в том числе Кемь, Торжок и Верхний Тагил. К таким выводам пришли специалисты Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС), говорится в материале "Известий".Основные причины – сокращение населения, снижение занятости и уменьшение числа представителей малого и среднего бизнеса.Наибольшее сокращение населения зафиксировано в северных угольных, металлургических и лесопромышленных городах. Схожие проблемы отмечаются в ряде периферийных городов, таких как Порхов (Псковская область), Заволжье (Нижегородская область), Нолинск (Кировская область). Наиболее высокий риск исчезновения, по данным ученых, навис над некоторыми населенными пунктами Брянской, Новгородской и Кировской областей, а также Красноярского края. Там не хватает внутренних ресурсов для развития.Наибольшее сокращение численности населения, по данным аналитиков РАНХиГС, фиксируется, в городах Верхний Тагил (Свердловская область), Трубчевск (Брянская область), Инта (Коми), Кемь и Медвежьегорск (Карелия), Торжок (Тверская область), Рошаль (Подмосковье), Оха (Сахалинская область).По словам заведующего лабораторией исследований экономики развития РАНХиГС Степана Земцова, процесс "сжатия" малых городов может проходить на протяжении жизни нескольких поколений, однако эти процессы не всегда необратимы. В случае появления новых экономических стимулов – например, перераспределения логистических потоков, создания промышленных или агропромышленных кластеров, инвестиционных проектов в сфере туризма или возрождения локального производства – малый город может вернуть утраченные функции.Экспертно-аналитические материалы РАНХиГС поступили в аппарат правительства РФ, в настоящее время ведется их экспертная проработка.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, россия, общество, псковская область, нижегородская область, кировская область, свердловская область, брянская область, республика коми, карелия, тверская область, подмосковье, сахалин