https://crimea.ria.ru/20250805/v-rossii-gotovyatsya-izmenit-pravila-predostavleniya-ipoteki-1148490852.html

В России готовятся изменить правила предоставления ипотеки

В России готовятся изменить правила предоставления ипотеки - РИА Новости Крым, 05.08.2025

В России готовятся изменить правила предоставления ипотеки

Правительство России обсуждает вопрос введения дифференцированной ипотечной ставки в зависимости от региона, предложение уже поддержал президент страны Владимир РИА Новости Крым, 05.08.2025

2025-08-05T09:46

2025-08-05T09:46

2025-08-05T09:46

россия

новости

вячеслав володин

государственная дума рф

ипотека

недвижимость

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. Правительство России обсуждает вопрос введения дифференцированной ипотечной ставки в зависимости от региона, предложение уже поддержал президент страны Владимир Путин. Об заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.По его словам, предложение уже поддержал президент РФ Владимир Путин, сейчас оно обсуждается в правительстве.Ранее в ходе "правительственного часа", посвященного приоритетам в реализации демографической политики, Володин предложил ввести дифференцированную ипотечную ставку в зависимости от региона проживания и количества детей в семье. Он пояснил, что сегодня ставка по ипотечным кредитам плоская и не учитывает уровень доходов граждан в регионах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе 17 многодетных семей получили миллион на ипотекуКопить больше семи лет: Крым замыкает рейтинг по доступности жилья в РФСимферополь и Севастополь вошли в топ-60 рейтинга по вводу нового жилья

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новости, вячеслав володин, государственная дума рф, ипотека, недвижимость