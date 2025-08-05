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В России готовятся изменить правила предоставления ипотеки
В России готовятся изменить правила предоставления ипотеки - РИА Новости Крым, 05.08.2025
В России готовятся изменить правила предоставления ипотеки
Правительство России обсуждает вопрос введения дифференцированной ипотечной ставки в зависимости от региона, предложение уже поддержал президент страны Владимир РИА Новости Крым, 05.08.2025
2025-08-05T09:46
2025-08-05T09:46
2025-08-05T09:46
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новости
вячеслав володин
государственная дума рф
ипотека
недвижимость
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. Правительство России обсуждает вопрос введения дифференцированной ипотечной ставки в зависимости от региона, предложение уже поддержал президент страны Владимир Путин. Об заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.По его словам, предложение уже поддержал президент РФ Владимир Путин, сейчас оно обсуждается в правительстве.Ранее в ходе "правительственного часа", посвященного приоритетам в реализации демографической политики, Володин предложил ввести дифференцированную ипотечную ставку в зависимости от региона проживания и количества детей в семье. Он пояснил, что сегодня ставка по ипотечным кредитам плоская и не учитывает уровень доходов граждан в регионах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе 17 многодетных семей получили миллион на ипотекуКопить больше семи лет: Крым замыкает рейтинг по доступности жилья в РФСимферополь и Севастополь вошли в топ-60 рейтинга по вводу нового жилья
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россия, новости, вячеслав володин, государственная дума рф, ипотека, недвижимость
В России готовятся изменить правила предоставления ипотеки
В РФ могут ввести дифференцированную ставку ипотеки в зависимости от регионов – Володин
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. Правительство России обсуждает вопрос введения дифференцированной ипотечной ставки в зависимости от региона, предложение уже поддержал президент страны Владимир Путин. Об заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Думаю, что в ближайшее время мы выйдем на дифференцированный уровень процентной ставки по ипотеке: в Москве должна быть одна, а в Саратове она должна быть соразмерно средней зарплате в Саратовской области. Тогда будет социальная справедливость", - цитирует Володина парламентский канал "Дума ТВ".
По его словам, предложение уже поддержал президент РФ Владимир Путин, сейчас оно обсуждается в правительстве.
Ранее в ходе "правительственного часа", посвященного приоритетам в реализации демографической политики, Володин предложил ввести дифференцированную ипотечную ставку в зависимости от региона проживания и количества детей в семье. Он пояснил, что сегодня ставка по ипотечным кредитам плоская и не учитывает уровень доходов граждан в регионах.
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