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Умер экс-президент Румынии Ион Илиеску
Умер экс-президент Румынии Ион Илиеску - РИА Новости Крым, 05.08.2025
Умер экс-президент Румынии Ион Илиеску
Бывший президент Румынии Ион Илиеску ушел из жизни в возрасте 95 лет. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу госпиталя "Профессор доктор Агриппа... РИА Новости Крым, 05.08.2025
2025-08-05T19:25
2025-08-05T19:25
2025-08-05T19:39
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. Бывший президент Румынии Ион Илиеску ушел из жизни в возрасте 95 лет. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу госпиталя "Профессор доктор Агриппа Ионеску", в которой политик лечился от рака легких.Отмечается, что Илиеску находился в госпитале с июня.Ион Илиеску родился 3 марта 1930 года в Румынии. Окончил Московский энергетический институт в 1955 году, затем учился и в Бухарестском политехническом институте. В 1967 году был назначен первым секретарем ЦК Союза коммунистической молодежи и министром по делам молодежи.Пост президента Румынии Илиеску занимал три срока подряд – с 1989 по 1992 годы, с 1992 по 1996 и с 2000 по 2004 годы.В апреле 2024 года генпрокуратура Румынии предъявила обвинения экс-президенту в преступлениях против человечества. Военные прокуроры утверждают, что 11 и 12 июня 1990 года власти страны решили "начать насильственное нападение" на демонстрантов на Университетской площади в Бухаресте, которые проводили мирный антиправительственный протест.Военная прокуратура обвиняет Илиеску в том, что он отдал приказ о принудительном разгоне демонстрантов. Разгон демонстрантов был совершен утром 13 июня 1990 года.В итоге были расстреляны четыре человека, 1388 людей пострадали. Кроме того, разгон демонстрантов привел к лишению свободы по политическому мотиву для 1250 человек.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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румыния, в мире, утраты, новости, рак
Умер экс-президент Румынии Ион Илиеску
Бывший президент Румынии Ион Илиеску скончался в возрасте 95 лет от рака легких
19:25 05.08.2025 (обновлено: 19:39 05.08.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. Бывший президент Румынии Ион Илиеску ушел из жизни в возрасте 95 лет. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу госпиталя "Профессор доктор Агриппа Ионеску", в которой политик лечился от рака легких.
Отмечается, что Илиеску находился в госпитале с июня.
"5 августа 2025 года господин Ион Илиеску скончался, смерть зарегистрирована в 15:55", – сказано в сообщении медучреждения.
Ион Илиеску родился 3 марта 1930 года в Румынии. Окончил Московский энергетический институт в 1955 году, затем учился и в Бухарестском политехническом институте. В 1967 году был назначен первым секретарем ЦК Союза коммунистической молодежи и министром по делам молодежи.
Пост президента Румынии Илиеску занимал три срока подряд – с 1989 по 1992 годы, с 1992 по 1996 и с 2000 по 2004 годы.
В апреле 2024 года генпрокуратура Румынии предъявила обвинения экс-президенту в преступлениях против человечества. Военные прокуроры утверждают, что 11 и 12 июня 1990 года власти страны решили "начать насильственное нападение" на демонстрантов на Университетской площади в Бухаресте, которые проводили мирный антиправительственный протест.
Военная прокуратура обвиняет Илиеску в том, что он отдал приказ о принудительном разгоне демонстрантов. Разгон демонстрантов был совершен утром 13 июня 1990 года.
В итоге были расстреляны четыре человека, 1388 людей пострадали. Кроме того, разгон демонстрантов привел к лишению свободы по политическому мотиву для 1250 человек.
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