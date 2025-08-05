https://crimea.ria.ru/20250805/umer-eks-prezident-rumynii-ion-iliesku-1148512249.html

Умер экс-президент Румынии Ион Илиеску

Умер экс-президент Румынии Ион Илиеску - РИА Новости Крым, 05.08.2025

Умер экс-президент Румынии Ион Илиеску

Бывший президент Румынии Ион Илиеску ушел из жизни в возрасте 95 лет. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу госпиталя "Профессор доктор Агриппа... РИА Новости Крым, 05.08.2025

2025-08-05T19:25

2025-08-05T19:25

2025-08-05T19:39

румыния

в мире

утраты

новости

рак

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/05/1148512127_0:0:3026:1703_1920x0_80_0_0_8d0c2212343ca3c5da0b2c255817226a.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. Бывший президент Румынии Ион Илиеску ушел из жизни в возрасте 95 лет. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу госпиталя "Профессор доктор Агриппа Ионеску", в которой политик лечился от рака легких.Отмечается, что Илиеску находился в госпитале с июня.Ион Илиеску родился 3 марта 1930 года в Румынии. Окончил Московский энергетический институт в 1955 году, затем учился и в Бухарестском политехническом институте. В 1967 году был назначен первым секретарем ЦК Союза коммунистической молодежи и министром по делам молодежи.Пост президента Румынии Илиеску занимал три срока подряд – с 1989 по 1992 годы, с 1992 по 1996 и с 2000 по 2004 годы.В апреле 2024 года генпрокуратура Румынии предъявила обвинения экс-президенту в преступлениях против человечества. Военные прокуроры утверждают, что 11 и 12 июня 1990 года власти страны решили "начать насильственное нападение" на демонстрантов на Университетской площади в Бухаресте, которые проводили мирный антиправительственный протест.Военная прокуратура обвиняет Илиеску в том, что он отдал приказ о принудительном разгоне демонстрантов. Разгон демонстрантов был совершен утром 13 июня 1990 года.В итоге были расстреляны четыре человека, 1388 людей пострадали. Кроме того, разгон демонстрантов привел к лишению свободы по политическому мотиву для 1250 человек.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

румыния

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

румыния, в мире, утраты, новости, рак