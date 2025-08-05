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Туриста из Питера эвакуировали с Большой севастопольской тропы - РИА Новости Крым, 05.08.2025
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Туриста из Питера эвакуировали с Большой севастопольской тропы
Туриста из Питера эвакуировали с Большой севастопольской тропы - РИА Новости Крым, 05.08.2025
Туриста из Питера эвакуировали с Большой севастопольской тропы
С Большой севастопольской тропы эвакуировали туриста из Санкт-Петербурга, которому стало плохо. Об этом сообщили в правительстве города. РИА Новости Крым, 05.08.2025
2025-08-05T12:16
2025-08-05T12:16
севастополь
новости севастополя
происшествия
большая севастопольская тропа
туризм в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг - РИА Новости Крым. С Большой севастопольской тропы эвакуировали туриста из Санкт-Петербурга, которому стало плохо. Об этом сообщили в правительстве города.Спасатели напоминают, что перед походом следует заранее изучить маршрут, взять с собой запас воды, аптечку и заряженный телефон. Обязательно надевать удобную обувь и одежду по погоде. Предупредить близких о том, куда вы отправляетесь.160 человек спасли с начала года в горно-лесной местности Крыма. По словам спасателей, большинство людей недооценивают свои физические возможности и особенности Крымских гор, в частности, непредсказуемость погоды и специфику здешнего рельефа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Большая опасность": как в Крыму спасают сапбордистов и туристов в лесахВ Севастополе женщина сорвалась со скалы и пролетела по камнямВ Крыму застрявшего на горе туриста с детьми альпинисты спасали 9 часов
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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севастополь, новости севастополя, происшествия, большая севастопольская тропа, туризм в крыму
Туриста из Питера эвакуировали с Большой севастопольской тропы

Туриста из Питера с острой болью в животе эвакуировали с Большой севастопольской тропы

12:16 05.08.2025
 
© Правительство СевастополяЭвакуация туриста с Большой севастопольской тропы
Эвакуация туриста с Большой севастопольской тропы
© Правительство Севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг - РИА Новости Крым. С Большой севастопольской тропы эвакуировали туриста из Санкт-Петербурга, которому стало плохо. Об этом сообщили в правительстве города.
Уточняется, что 36-летний мужчина почувствовал острую боль в животе во время похода в районе стоянки Узунджа. Из-за сложного рельефа спасателям пришлось нести его на носилках до места, где ожидала скорая помощь. Сейчас состояние мужчины стабильное.
Спасатели напоминают, что перед походом следует заранее изучить маршрут, взять с собой запас воды, аптечку и заряженный телефон. Обязательно надевать удобную обувь и одежду по погоде. Предупредить близких о том, куда вы отправляетесь.
160 человек спасли с начала года в горно-лесной местности Крыма. По словам спасателей, большинство людей недооценивают свои физические возможности и особенности Крымских гор, в частности, непредсказуемость погоды и специфику здешнего рельефа.
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