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Туриста из Питера эвакуировали с Большой севастопольской тропы

Туриста из Питера эвакуировали с Большой севастопольской тропы - РИА Новости Крым, 05.08.2025

Туриста из Питера эвакуировали с Большой севастопольской тропы

С Большой севастопольской тропы эвакуировали туриста из Санкт-Петербурга, которому стало плохо. Об этом сообщили в правительстве города. РИА Новости Крым, 05.08.2025

2025-08-05T12:16

2025-08-05T12:16

2025-08-05T12:16

севастополь

новости севастополя

происшествия

большая севастопольская тропа

туризм в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг - РИА Новости Крым. С Большой севастопольской тропы эвакуировали туриста из Санкт-Петербурга, которому стало плохо. Об этом сообщили в правительстве города.Спасатели напоминают, что перед походом следует заранее изучить маршрут, взять с собой запас воды, аптечку и заряженный телефон. Обязательно надевать удобную обувь и одежду по погоде. Предупредить близких о том, куда вы отправляетесь.160 человек спасли с начала года в горно-лесной местности Крыма. По словам спасателей, большинство людей недооценивают свои физические возможности и особенности Крымских гор, в частности, непредсказуемость погоды и специфику здешнего рельефа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Большая опасность": как в Крыму спасают сапбордистов и туристов в лесахВ Севастополе женщина сорвалась со скалы и пролетела по камнямВ Крыму застрявшего на горе туриста с детьми альпинисты спасали 9 часов

севастополь

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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