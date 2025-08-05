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Симферополь сковали 9-балльные пробки

Симферополь сковали 9-балльные пробки - РИА Новости Крым, 05.08.2025

Симферополь сковали 9-балльные пробки

Вечером во вторник после сильного ливня на улицах Симферополя образовались девятибалльные пробки. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Пробки". РИА Новости Крым, 05.08.2025

2025-08-05T18:28

2025-08-05T18:28

2025-08-05T18:42

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. Вечером во вторник после сильного ливня на улицах Симферополя образовались девятибалльные пробки. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Пробки".Около 16:00 на Симферополь обрушилась непогода. Сильный ливень затопил дороги в центре города. Горожане публикуют в соцсетях кадры затопленных дорог в районах центра, железнодорожного вокзала, Евпаторийского шоссе в сторону Москалева.По данным ресурса, самая сложная дорожная ситуация сейчас наблюдается на улицах Александра Невского, Толстого, Павленко, Маяковского, Менделеева, проспекте Кирова, Калинина, Жени Жигалиной, Чехова, Караимская, Потемкинская, Ленина, Куйбышева, Ивана Франко, проспект Победы, Воровского. Кроме того, в обе стороны стоит транспорт на улицах Желябова, Жуковского, Севастопольская, бульвар Ленина, Киевская, "красные" все подъезды к Куйбышевскому кольцу.Ситуацию осложняют ряд аварий. У площади Советской сразу два ДТП произошли в правом ряду по улице Александра Невского.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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