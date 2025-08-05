https://crimea.ria.ru/20250805/rekordnaya-tsena-ai-95-i-forma-dlya-shkolnikov-v-krymu--glavnoe-za-den-1148514392.html

Рекордная цена Аи-95 и форма для школьников в Крыму – главное за день

Рекордная цена Аи-95 и форма для школьников в Крыму – главное за день - РИА Новости Крым, 05.08.2025

Рекордная цена Аи-95 и форма для школьников в Крыму – главное за день

У берегов Севастополя в районе пляжа "Любимовка" обнаружили украинский беспилотник, территорию оцепили, находка оказалась не взрывоопасной. Главу Гагаузии... РИА Новости Крым, 05.08.2025

2025-08-05T22:40

2025-08-05T22:40

2025-08-05T22:57

главное за день

крым

россия

школьная форма

беспилотник (бпла, дрон)

севастополь

камчатка

землетрясение

поезд

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/06/1143971933_0:129:3181:1918_1920x0_80_0_0_e2fe78a357836c55db20c10f55148c9e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. У берегов Севастополя в районе пляжа "Любимовка" обнаружили украинский беспилотник, территорию оцепили, находка оказалась не взрывоопасной. Главу Гагаузии Евгению Гуцул приговорили к семи годам лишения свободы. На российской бирже цена на бензин Аи-95 снова побила рекорд. После падения обломков БПЛА на ж/д пути в Ростовской области задержались четыре поезда. Бюджет Крыма пополнился почти на миллиард рублей от аренды госимущества и земли. Землетрясение на два метра сдвинуло Камчатку. В Крыму единая школьная форма станет обязательной с 1 сентября 2026 года.О главных событиях вторника – в подборке РИА Новости Крым.Украинский дрон на пляже в СевастополеВо вторник у берегов Севастополя в районе пляжа "Любимовка" обнаружили украинский беспилотник, территорию оцепили. По данным губернатора региона Михаила Развожаева, дрон был подавлен силами РЭБ или сбит при одной из атак ВСУ на Севастополь.Позже сотрудники спецотряда Главного управления МЧС России по Севастополю обследовали территорию пляжа "Любимовка-2". Предмет, найденный в акватории, оказался не взрывоопасным.Приговор Евгении ГуцулГлаву Гагаузской автономии Евгению Гуцул приговорили к 7 годам лишения свободы по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор". Также к шести годам тюрьмы суд приговорил бывшего секретаря партии "Шор" Светлану Попан.Сторона обвинения просила для Гуцул девять лет лишения свободы. Во вторник, 5 августа, суд огласил приговор по ее делу. У здания суда собрались сторонники главы Гагаузии, квартал был плотно оцеплен полицией.Обновился рекорд цены бензина Аи-95До 78 тысяч рублей за тонну выросла цена бензина Аи-95 на Петербургской бирже, тем самым обновив рекорд. Об этом свидетельствуют данные торгов. Цена на бензин Аи-92 второй день подряд превышает отсечку, при которой демпфер не выплачивается.Задержка поездов из-за падения обломков БПЛА в Ростовской областиВ Ростовской области задержались четыре поезда после падения обломков БПЛА на пути. По данным представителя Северо-Кавказской железной дороги. 5 августа в 00.12 в результате падения обломков БПЛА на двухпутном участке между станциями Миллерово и Тарасовка в Ростовской области оказалась нарушена работа контактной сети по одному из путей. В результате инцидента никто не пострадал.Доходы Крыма от аренды имущества и землиГлава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что за шесть месяцев 2025 года в бюджет республики поступил почти один миллиард рублей доходов от аренды имущества и земли, находящихся в республиканской собственности.По словам главы региона, за этот период было заключено более 1200 договоров аренды земельных участков общей площадью свыше 8 450 гектаров. В результате бюджет республики пополнился на сумму почти 490 млн рублей. Кроме этого, поступило более 473 млн рублей дохода от аренды имущества, находящегося в собственности республики. Землетрясение сдвинуло Камчатку на два метраПосле землетрясений южная часть Камчатки от материковой России сдвинулась почти на два метра. Об этом сообщил местный филиал геофизической службы РАН."Максимальные сейсмические смещения после землетрясения 30 июля наблюдались в южной части полуострова. Там они составили почти 2 метра, что сопоставимо с горизонтальными смещениями после землетрясения 2011 года в Тохоку, Япония", – сказано в сообщении.На Камчатке продолжается активность четырех вулканов, выбросы пепла происходят на высоту до 10 километров.В Крыму станет обязательной единая школьная формаС 1 сентября 2026 года в крымских школах станет обязательной единая школьная форма. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала министр образования, науки и молодежи РК Валентина Лаврик.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250805/putin-rasshiril-deystvie-ukaza-o-volonterstve-na-krym-i-prigraniche-1148513859.html

https://crimea.ria.ru/20250805/akt-politicheskoy-repressii-v-rossii-vozmutilis-prigovorom-gutsul--1148506144.html

https://crimea.ria.ru/20250805/zelenskiy-zayavil-o-razgovore-s-trampom--chto-obsuzhdalos-1148511809.html

https://crimea.ria.ru/20250805/kak-turistu-priekhat-v-krym-po-sukhoputnomu-koridoru--sovety-eksperta-1148512777.html

https://crimea.ria.ru/20250805/zoloto-mira-edinstvennyy-v-krymu-medovyy-somele-rasskazala-o-mede-1148480163.html

https://crimea.ria.ru/20250805/v-rossii-vveli-novyy-gost-na-shkolnuyu-formu--mnenie-krymchan-1148480053.html

крым

россия

севастополь

камчатка

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

главное за день, крым, россия, школьная форма, беспилотник (бпла, дрон), севастополь, камчатка, землетрясение, поезд, новости, новости крыма, новости севастополя, бензин