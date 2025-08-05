После массированной атаки загорелась подстанция в Ростовской области
После массированной воздушной атаки загорелась подстанция в Ростовской области
06:22 05.08.2025 (обновлено: 06:43 05.08.2025)
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМЧС
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. Из-за массированной воздушной атаки на Ростовскую область загорелась подстанция в одном из районов. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.
"Военные отразили в Ростовской области массированную воздушную атаку, уничтожив БПЛА в Белой Калитве, Тацинском, Чертковском и Миллеровском районах. Произошли возгорания. В хуторе Верхнеталовка Миллеровского района загорелась подстанция", – сказано в сообщении.
Пожар был ликвидирован на площади 500 квадратных метров. Также в станице Тацинская загорелся навес во дворе частного дома. Огонь был оперативно потушен. Никто из людей не пострадал, подчеркнул Слюсарь.
На прошлой неделе в ночь на субботу один человек погиб при массированной атаке беспилотников по Ростовской области. В пятницу при ночной атаке дронов по региону были повреждены жилые дома – удары пришлись по Таганрогу, Новошахтинску, Мясниковскому, Родионово-Несветайскому, Неклиновскому и Тарасовскому районам. Днем ранее падение обломков привело к пожарам. В частности, горел лес рядом с трассой М-4 "Дон".
29 июля при ударе украинских боевиков по Сальску погибли три человека. Кроме того, повреждения получили 11 частных домов, 10 многоэтажек, несколько нежилых объектов и два легковых автомобиля.
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