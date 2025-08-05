Рейтинг@Mail.ru
После массированной атаки загорелась подстанция в Ростовской области - РИА Новости Крым, 05.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250805/posle-massirovannoy-ataki-zagorelas-podstantsiya-v-rostovskoy-oblasti-1148488232.html
После массированной атаки загорелась подстанция в Ростовской области
После массированной атаки загорелась подстанция в Ростовской области - РИА Новости Крым, 05.08.2025
После массированной атаки загорелась подстанция в Ростовской области
Из-за массированной воздушной атаки на Ростовскую область загорелась подстанция в одном из районов. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь. РИА Новости Крым, 05.08.2025
2025-08-05T06:22
2025-08-05T06:43
юрий слюсарь
ростовская область
новости
происшествия
пожар
беспилотник (бпла, дрон)
новости сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0c/1132050918_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_eeba5921dec52afed327c61ac02ddc12.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. Из-за массированной воздушной атаки на Ростовскую область загорелась подстанция в одном из районов. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.Пожар был ликвидирован на площади 500 квадратных метров. Также в станице Тацинская загорелся навес во дворе частного дома. Огонь был оперативно потушен. Никто из людей не пострадал, подчеркнул Слюсарь.На прошлой неделе в ночь на субботу один человек погиб при массированной атаке беспилотников по Ростовской области. В пятницу при ночной атаке дронов по региону были повреждены жилые дома – удары пришлись по Таганрогу, Новошахтинску, Мясниковскому, Родионово-Несветайскому, Неклиновскому и Тарасовскому районам. Днем ранее падение обломков привело к пожарам. В частности, горел лес рядом с трассой М-4 "Дон".29 июля при ударе украинских боевиков по Сальску погибли три человека. Кроме того, повреждения получили 11 частных домов, 10 многоэтажек, несколько нежилых объектов и два легковых автомобиля.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мужчина и подросток погибли в Белгородской области при атаке дрона ВСУВСУ ударили по сельскому рынку в Херсонской области: шесть пострадавшихПятеро пожарных ранены после удара дрона в ЛНР
ростовская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0c/1132050918_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_be8ce1a08b2ee5f27023d9139938ac9e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
юрий слюсарь, ростовская область, новости, происшествия, пожар, беспилотник (бпла, дрон), новости сво
После массированной атаки загорелась подстанция в Ростовской области

После массированной воздушной атаки загорелась подстанция в Ростовской области

06:22 05.08.2025 (обновлено: 06:43 05.08.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМЧС
МЧС - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. Из-за массированной воздушной атаки на Ростовскую область загорелась подстанция в одном из районов. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

"Военные отразили в Ростовской области массированную воздушную атаку, уничтожив БПЛА в Белой Калитве, Тацинском, Чертковском и Миллеровском районах. Произошли возгорания. В хуторе Верхнеталовка Миллеровского района загорелась подстанция", – сказано в сообщении.

Пожар был ликвидирован на площади 500 квадратных метров. Также в станице Тацинская загорелся навес во дворе частного дома. Огонь был оперативно потушен. Никто из людей не пострадал, подчеркнул Слюсарь.
На прошлой неделе в ночь на субботу один человек погиб при массированной атаке беспилотников по Ростовской области. В пятницу при ночной атаке дронов по региону были повреждены жилые дома – удары пришлись по Таганрогу, Новошахтинску, Мясниковскому, Родионово-Несветайскому, Неклиновскому и Тарасовскому районам. Днем ранее падение обломков привело к пожарам. В частности, горел лес рядом с трассой М-4 "Дон".
29 июля при ударе украинских боевиков по Сальску погибли три человека. Кроме того, повреждения получили 11 частных домов, 10 многоэтажек, несколько нежилых объектов и два легковых автомобиля.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Мужчина и подросток погибли в Белгородской области при атаке дрона ВСУ
ВСУ ударили по сельскому рынку в Херсонской области: шесть пострадавших
Пятеро пожарных ранены после удара дрона в ЛНР
 
Юрий СлюсарьРостовская областьНовостиПроисшествияПожарБеспилотник (БПЛА, дрон)Новости СВО
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:14Золото мира: единственный в Крыму медовый сомелье рассказала о меде
07:56Первый морской парад-смотр в России – инфографика
07:36Пепел на километры: на Камчатке не утихает активность нескольких вулканов
07:12ВСУ атаковали беспилотниками четыре российских региона
06:48Вакцинация от гриппа: когда стартует и какие вакцины будут использовать
06:22После массированной атаки загорелась подстанция в Ростовской области
06:10Крымский мост: со стороны Кубани с раннего утра большая очередь
00:01Азорский антициклон снова повысит температуру воздуха в Крыму
00:00Какой сегодня праздник: 5 августа
22:42Провокация Британии против РФ и рекорд цен на бензин – главное за день
22:30МВД РФ опровергло слухи о введении ограничения срока службы легковушек
22:12Веерные отключения мобильного интернета в Крыму – что надо знать
22:08Крымский мост: очереди и время ожидания к вечеру понедельника
21:52Жалоб от туристов на отели и санатории Крыма стало гораздо меньше
21:32В Крыму предложили вносить в аттестат отметку за поведение в школе
21:14Во всех сельских школах Севастополя создадут агроклассы
20:48День шампанского: в Крыму делают этот напиток по французской технологии
20:28Когда в Севастополе завершат запланированный на 2025 год ремонт дорог
20:02Россия больше не связана ограничениями по размещению ракет: заявление МИД
19:52ДНР нужны совместные с Крымом туристические маршруты
Лента новостейМолния