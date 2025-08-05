https://crimea.ria.ru/20250805/posle-massirovannoy-ataki-zagorelas-podstantsiya-v-rostovskoy-oblasti-1148488232.html

После массированной атаки загорелась подстанция в Ростовской области

После массированной атаки загорелась подстанция в Ростовской области - РИА Новости Крым, 05.08.2025

После массированной атаки загорелась подстанция в Ростовской области

Из-за массированной воздушной атаки на Ростовскую область загорелась подстанция в одном из районов. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь. РИА Новости Крым, 05.08.2025

2025-08-05T06:22

2025-08-05T06:22

2025-08-05T06:43

юрий слюсарь

ростовская область

новости

происшествия

пожар

беспилотник (бпла, дрон)

новости сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. Из-за массированной воздушной атаки на Ростовскую область загорелась подстанция в одном из районов. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.Пожар был ликвидирован на площади 500 квадратных метров. Также в станице Тацинская загорелся навес во дворе частного дома. Огонь был оперативно потушен. Никто из людей не пострадал, подчеркнул Слюсарь.На прошлой неделе в ночь на субботу один человек погиб при массированной атаке беспилотников по Ростовской области. В пятницу при ночной атаке дронов по региону были повреждены жилые дома – удары пришлись по Таганрогу, Новошахтинску, Мясниковскому, Родионово-Несветайскому, Неклиновскому и Тарасовскому районам. Днем ранее падение обломков привело к пожарам. В частности, горел лес рядом с трассой М-4 "Дон".29 июля при ударе украинских боевиков по Сальску погибли три человека. Кроме того, повреждения получили 11 частных домов, 10 многоэтажек, несколько нежилых объектов и два легковых автомобиля.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мужчина и подросток погибли в Белгородской области при атаке дрона ВСУВСУ ударили по сельскому рынку в Херсонской области: шесть пострадавшихПятеро пожарных ранены после удара дрона в ЛНР

ростовская область

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

юрий слюсарь, ростовская область, новости, происшествия, пожар, беспилотник (бпла, дрон), новости сво