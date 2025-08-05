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Поезда в Крым меняют маршруты и график - РИА Новости Крым, 05.08.2025
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Поезда в Крым меняют маршруты и график
Поезда в Крым меняют маршруты и график - РИА Новости Крым, 05.08.2025
Поезда в Крым меняют маршруты и график
Пять поездов, курсирующих в Крым и из Крыма, перейдут на осенне-зимний график курсирования по обновленным маршрутам. Об этом предупредили в компании "Гранд... РИА Новости Крым, 05.08.2025
2025-08-05T17:39
2025-08-05T17:39
крым
поезд
поезд "таврия"
расписание поездов в крыму
гранд сервис экспресс
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. Пять поездов, курсирующих в Крым и из Крыма, перейдут на осенне-зимний график курсирования по обновленным маршрутам. Об этом предупредили в компании "Гранд Сервис Экспресс".По информации перевозчика, поезд Санкт-Петербург – Симферополь сменит номер на 77/78 c 26 октября и продолжит курсировать в осенне-зимнем сезоне ежедневно до конца мая 2026 года. Поезд следует через Тверь, Москву, Тулу, Липецк, Ростов-на-Дону, Тамань. В составе – одноэтажные плацкартные и купейные вагоны.Кроме того, изменения коснутся еще нескольких составов:Ранее стало известно, что "Крымская железная дорога" (КЖД) по итогам прошлого года перевыполнила планы по перевозке пассажиров на 20% и по перевозке грузов – на 10%. За шесть месяцев 2025 года КЖД удалось показать положительную динамику к уровню прошлого года и по грузовым (на 3%), и по пассажирским (на 2,7%) перевозкам.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Поезда перевезли в Крым почти 2 миллиона пассажиров за полгода5 млн пассажиров перевезла за полгода Крымская железная дорогаКрымская железная дорога и РЖД получат 8,3 млрд на перевозку зерна
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Поезда в Крым меняют маршруты и график

Пять поездов в Крым готовятся к переходу на осенне-зимнее расписание и изменению маршрутов

17:39 05.08.2025
 
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"Поезд "Таврия"
Поезд Таврия
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. Пять поездов, курсирующих в Крым и из Крыма, перейдут на осенне-зимний график курсирования по обновленным маршрутам. Об этом предупредили в компании "Гранд Сервис Экспресс".

"Компания информирует об изменениях в курсировании некоторых поездов "Таврия" с осени 2025 года. Изменения связаны с ремонтными работами на железной дороге и переходом на осенне-зимнее расписание", – сказано в сообщении.

По информации перевозчика, поезд Санкт-Петербург – Симферополь сменит номер на 77/78 c 26 октября и продолжит курсировать в осенне-зимнем сезоне ежедневно до конца мая 2026 года. Поезд следует через Тверь, Москву, Тулу, Липецк, Ростов-на-Дону, Тамань. В составе – одноэтажные плацкартные и купейные вагоны.
Кроме того, изменения коснутся еще нескольких составов:
  • Поезд Кисловодск – Симферополь сменит номер на 327/328 из Симферополя с 26 октября, из Кисловодска – с 28 октября.
  • Поезд Пермь – Симферополь с конца сентября до декабря будет курсировать измененным расписанием и номером 162/161.
  • Поезд Омск – Симферополь с конца сентября до декабря будет курсировать укороченным маршрутом из Тюмени и номером 185/186. Поезд проследует через Казань, Ульяновск, Саратов, Волгоград, Ростов-на-Дону.
"Кроме того, с конца сентября по конец декабря отменены поезда №17/18 и №97/98 сообщением Симферополь – Москва. Назначен поезд №195/196 Москва Павелецкая – Симферополь отправлением из столицы России с 12 октября по 20 декабря, отправлением из Симферополя с 14 октября по 18 декабря", – сказано в сообщении.
Ранее стало известно, что "Крымская железная дорога" (КЖД) по итогам прошлого года перевыполнила планы по перевозке пассажиров на 20% и по перевозке грузов – на 10%. За шесть месяцев 2025 года КЖД удалось показать положительную динамику к уровню прошлого года и по грузовым (на 3%), и по пассажирским (на 2,7%) перевозкам.
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