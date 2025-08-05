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Поезда в Крым меняют маршруты и график

Поезда в Крым меняют маршруты и график - РИА Новости Крым, 05.08.2025

Поезда в Крым меняют маршруты и график

Пять поездов, курсирующих в Крым и из Крыма, перейдут на осенне-зимний график курсирования по обновленным маршрутам. Об этом предупредили в компании "Гранд... РИА Новости Крым, 05.08.2025

2025-08-05T17:39

2025-08-05T17:39

2025-08-05T17:39

крым

поезд

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. Пять поездов, курсирующих в Крым и из Крыма, перейдут на осенне-зимний график курсирования по обновленным маршрутам. Об этом предупредили в компании "Гранд Сервис Экспресс".По информации перевозчика, поезд Санкт-Петербург – Симферополь сменит номер на 77/78 c 26 октября и продолжит курсировать в осенне-зимнем сезоне ежедневно до конца мая 2026 года. Поезд следует через Тверь, Москву, Тулу, Липецк, Ростов-на-Дону, Тамань. В составе – одноэтажные плацкартные и купейные вагоны.Кроме того, изменения коснутся еще нескольких составов:Ранее стало известно, что "Крымская железная дорога" (КЖД) по итогам прошлого года перевыполнила планы по перевозке пассажиров на 20% и по перевозке грузов – на 10%. За шесть месяцев 2025 года КЖД удалось показать положительную динамику к уровню прошлого года и по грузовым (на 3%), и по пассажирским (на 2,7%) перевозкам.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Поезда перевезли в Крым почти 2 миллиона пассажиров за полгода5 млн пассажиров перевезла за полгода Крымская железная дорогаКрымская железная дорога и РЖД получат 8,3 млрд на перевозку зерна

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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