https://crimea.ria.ru/20250805/poezd-smyal-legkovushku-v-rostovskoy-oblasti-1148513057.html

Поезд смял легковушку в Ростовской области

Поезд смял легковушку в Ростовской области - РИА Новости Крым, 05.08.2025

Поезд смял легковушку в Ростовской области

Два человека пострадали при столкновении поезда с легковым автомобилем на переезде в Ростовской области. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Кавказской... РИА Новости Крым, 05.08.2025

2025-08-05T20:11

2025-08-05T20:11

2025-08-05T20:11

ростовская область

поезд

автомобиль

дтп

происшествия

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. Два человека пострадали при столкновении поезда с легковым автомобилем на переезде в Ростовской области. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги.Отмечается, что ДТП произошло во вторник около 16:30 на переезде между станциями Трубецкая и Целина Северо-Кавказской железной дороги.Предварительно установлено, что водитель легкового автомобиля выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся пригодным поездом №6819 сообщением Зимовники – Ростов. Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным и столкновения избежать не удалось. Накануне туристический автобус и грузовой поезд столкнулись на железнодорожном переезде в Лодейнопольском районе Ленинградской области. В результате, по данным местных властей, один человек погиб и 16 пострадали. Столкновение произошло в 06:21 на железнодорожном переезде между станциями Лодейное Поле и Олонец на 254 км по Мурманскому шоссе. Как сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги, причиной аварии стал выезд рейсового автобуса на пути перед приближающимся поездом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

ростовская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ростовская область, поезд, автомобиль, дтп, происшествия, новости