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Поезд смял легковушку в Ростовской области
Поезд смял легковушку в Ростовской области - РИА Новости Крым, 05.08.2025
Поезд смял легковушку в Ростовской области
Два человека пострадали при столкновении поезда с легковым автомобилем на переезде в Ростовской области. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Кавказской... РИА Новости Крым, 05.08.2025
2025-08-05T20:11
2025-08-05T20:11
2025-08-05T20:11
ростовская область
поезд
автомобиль
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. Два человека пострадали при столкновении поезда с легковым автомобилем на переезде в Ростовской области. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги.Отмечается, что ДТП произошло во вторник около 16:30 на переезде между станциями Трубецкая и Целина Северо-Кавказской железной дороги.Предварительно установлено, что водитель легкового автомобиля выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся пригодным поездом №6819 сообщением Зимовники – Ростов. Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным и столкновения избежать не удалось. Накануне туристический автобус и грузовой поезд столкнулись на железнодорожном переезде в Лодейнопольском районе Ленинградской области. В результате, по данным местных властей, один человек погиб и 16 пострадали. Столкновение произошло в 06:21 на железнодорожном переезде между станциями Лодейное Поле и Олонец на 254 км по Мурманскому шоссе. Как сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги, причиной аварии стал выезд рейсового автобуса на пути перед приближающимся поездом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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ростовская область, поезд, автомобиль, дтп, происшествия, новости
Поезд смял легковушку в Ростовской области
В Ростовской области два человека ранены при столкновении легковушки и поезда
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. Два человека пострадали при столкновении поезда с легковым автомобилем на переезде в Ростовской области. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги.
Отмечается, что ДТП произошло во вторник около 16:30 на переезде между станциями Трубецкая и Целина Северо-Кавказской железной дороги.
Предварительно установлено, что водитель легкового автомобиля выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся пригодным поездом №6819 сообщением Зимовники – Ростов. Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным и столкновения избежать не удалось.
"По предварительной информации, в результате ДТП пострадали водитель и пассажир легкового автомобиля. Схода подвижного состава нет. На движение других поездов ситуация не повлияла", - говорится в сообщении.
Накануне туристический автобус и грузовой поезд столкнулись
на железнодорожном переезде в Лодейнопольском районе Ленинградской области. В результате, по данным местных властей, один человек погиб и 16 пострадали. Столкновение произошло
в 06:21 на железнодорожном переезде между станциями Лодейное Поле и Олонец на 254 км по Мурманскому шоссе. Как сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги, причиной аварии стал выезд рейсового автобуса на пути перед приближающимся поездом.
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