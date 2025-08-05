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По Крыму на автобусе: сколько пассажиров перевезли в июле - РИА Новости Крым, 05.08.2025
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По Крыму на автобусе: сколько пассажиров перевезли в июле
По Крыму на автобусе: сколько пассажиров перевезли в июле - РИА Новости Крым, 05.08.2025
По Крыму на автобусе: сколько пассажиров перевезли в июле
В июле автобусы перевезли по Крыму около 750 тысяч пассажиров на междугородних, пригородных и межрегиональных маршрутах. Об этом сообщили в республиканском... РИА Новости Крым, 05.08.2025
2025-08-05T21:16
2025-08-05T21:29
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. В июле автобусы перевезли по Крыму около 750 тысяч пассажиров на междугородних, пригородных и межрегиональных маршрутах. Об этом сообщили в республиканском минтрансе.В профильном министерстве добавили, что межрегиональными рейсами воспользовались 46 982 пассажира, а пригородными – 321 859 человек. В лидерах маршруты, следующие на Южный берег Крыма."Кроме того, для удобства пассажиров на сезонных остановочных пунктах "Автокасса Алупка", "Автокасса Мисхор", "Автокасса Форос" и других организована онлайн-продажа билетов через различные электронные площадки", – добавили специалисты.Ранее глава Ассоциации грузоперевозчиков и экспедиторов Республики Крым Анатолий Цуркин рассказал, что приехать на отдых в Крым по сухопутному коридору туристы могут через пункты пропуска "Джанкой", "Перекоп" и "Армянск". Они работают круглосуточно, не действует комендантский час и на самом маршруте.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Комфортно и безопасно: в Феодосии провели капремонт автостанцииКак в Крыму обеспечивают безопасность на автостанцияхВ Крым и по Крыму на автобусе: какие рейсы популярны и доступны летом
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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крым, "крымавтотранс", минтранс крыма, транспорт, общественный транспорт, логистика, новости крыма, общество
По Крыму на автобусе: сколько пассажиров перевезли в июле

"Крымавтотранс" перевез около 750 тысяч пассажиров за июль

21:16 05.08.2025 (обновлено: 21:29 05.08.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЖенщина с чемоданом на автостанции "Курортная" в Симферополе
Женщина с чемоданом на автостанции Курортная в Симферополе - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. В июле автобусы перевезли по Крыму около 750 тысяч пассажиров на междугородних, пригородных и межрегиональных маршрутах. Об этом сообщили в республиканском минтрансе.

"В прошедшем месяце "Крымавтотранс" перевез 748 280 пассажиров. Основной пассажиропоток пришелся на междугородние маршруты – 379 439 человек", – сказано в сообщении.

В профильном министерстве добавили, что межрегиональными рейсами воспользовались 46 982 пассажира, а пригородными – 321 859 человек. В лидерах маршруты, следующие на Южный берег Крыма.
"Кроме того, для удобства пассажиров на сезонных остановочных пунктах "Автокасса Алупка", "Автокасса Мисхор", "Автокасса Форос" и других организована онлайн-продажа билетов через различные электронные площадки", – добавили специалисты.
Ранее глава Ассоциации грузоперевозчиков и экспедиторов Республики Крым Анатолий Цуркин рассказал, что приехать на отдых в Крым по сухопутному коридору туристы могут через пункты пропуска "Джанкой", "Перекоп" и "Армянск". Они работают круглосуточно, не действует комендантский час и на самом маршруте.
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