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Первый морской парад-смотр в России – инфографика - РИА Новости Крым, 05.08.2025
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Инфографика
https://crimea.ria.ru/20250805/pervyy-morskoy-parad-smotr-v-rossii--infografika-1148481259.html
Первый морской парад-смотр в России – инфографика
Первый морской парад-смотр в России – инфографика - РИА Новости Крым, 05.08.2025
Первый морской парад-смотр в России – инфографика
5 августа 1699 года в Таганроге Петр I устроил первый смотр-парад Военно-морского флота и его первые маневры. РИА Новости Крым, 05.08.2025
2025-08-05T07:56
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инфографика
история
армия и флот
петр i
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг - РИА Новости Крым. 5 августа 1699 года в Таганроге Петр I устроил первый смотр-парад Военно-морского флота и его первые маневры.В 1698 году Петр I находился в Англии с целью изучения теоретических оснований науки кораблестроения. Здесь он впервые увидел морской парад и маневры флота, и это произвело на молодого правителя неизгладимое впечатление. Так царь-реформатор решил перенять эту традицию для тогда еще только строящегося русского флота.Морские парады и сегодня остаются одной из старинных традиций, особо чтимых на флоте.Подробнее о первом морском параде-смотре в России – в инфографике РИА Новости Крым.
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Новости
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РИА Новости Крым
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история, армия и флот, петр i, инфографика
Первый морской парад-смотр в России – инфографика

Первый морской парад-смотр в России прошел 5 августа 1699 года в Таганроге – инфографика

07:56 05.08.2025
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг - РИА Новости Крым. 5 августа 1699 года в Таганроге Петр I устроил первый смотр-парад Военно-морского флота и его первые маневры.
В 1698 году Петр I находился в Англии с целью изучения теоретических оснований науки кораблестроения. Здесь он впервые увидел морской парад и маневры флота, и это произвело на молодого правителя неизгладимое впечатление. Так царь-реформатор решил перенять эту традицию для тогда еще только строящегося русского флота.
Морские парады и сегодня остаются одной из старинных традиций, особо чтимых на флоте.
Подробнее о первом морском параде-смотре в России – в инфографике РИА Новости Крым.
Первый морской парад-смотр в РоссииПервый морской парад-смотр в России
 
ИнфографикаИсторияАрмия и флотПетр I
 
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