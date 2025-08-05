https://crimea.ria.ru/20250805/novosti-svo-rossiyskie-boytsy-unichtozhayut-vrazheskuyu-tekhniku-i-boevikov-1148500306.html

Новости СВО: российские бойцы уничтожают вражескую технику и боевиков

Новости СВО: российские бойцы уничтожают вражескую технику и боевиков - РИА Новости Крым, 05.08.2025

Новости СВО: российские бойцы уничтожают вражескую технику и боевиков

РИА Новости Крым, 05.08.2025

2025-08-05T13:09

2025-08-05T13:09

2025-08-05T13:23

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. За минувшие сутки украинские войска потеряли еще 1295 боевиков, также сожжены вражеское вооружение и техника. Об этом во вторник сообщили в Минобороны РФ.Войска группировки "Север" улучшили тактическое положение и разгромили врага в окрестностях пяти населенных пунктов Сумской области. В Харьковской области ВСУ разбиты возле четырех населенных пунктов."ВСУ потеряли свыше 225 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 12 автомобилей и артиллерийское орудие. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы, четыре склада боеприпасов и материальных средств", – говорится в сводке российского Минобороны.Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю, ослабив ВСУ возле трех населенных пунктов под Харьковом, а также трех – в ДНР.Безвозвратные суточные украинские потери на этой линии фронта составили до 220 боевиков, сожжена военная автотехника, орудие полевой артиллерии, два склада с боеприпасами и семь станций РЭБ.Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение, разбив вражеские укрепления в районах восьми населенных пунктов ДНР и лишив противника свыше 210 боевиков. Также уничтожены две боевые бронемашины и пять автомобилей.В глубину обороны противника продвинулись силы группировки "Центр", ВСУ поражены в районах семи населенных пунктов ДНР, а также возле одного из сел в Днепропетровской области. В ходе боев на этой линии фронте ВСУ потеряли свыше 375 военнослужащих и два автомобиля.Подразделения группировки войск "Восток" освободили село Январское Днепропетровской области, нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах двух населенных пунктов в ДНР, пяти – в Запорожской области и одного на Днепропетровщине."ВСУ потеряли более 205 военнослужащих, боевую бронированную машину, два автомобиля и артиллерийское орудие", – уточнили в Минобороны.Подразделения группировки войск "Днепр" уничтожили за сутки свыше 60 боевиков, пять автомобилей, семь станций РЭБ склад военно-технического имущества. ВСУ ослаблены в районах двух населенных пунктов в Запорожской области, а также в Херсоне и трех населенных пунктов региона.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России наступает в ДНР и Днепропетровской областиЗеленский отказывается признавать факт потери Киевом города Часов ЯрКиевские нацисты готовы оголить фронт ради террора – мнение

новые регионы россии

харьковская область

сумская область

днепропетровская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, вооруженные силы россии, новые регионы россии, харьковская область, сумская область, днепропетровская область, инфографика