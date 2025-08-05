https://crimea.ria.ru/20250805/na-ukraine-prizvali-gotovit-detey-k-voyne-s-detskogo-sada-1148497429.html

На Украине призвали готовить детей к войне с детского сада

На Украине призвали готовить детей к войне с детского сада - РИА Новости Крым, 05.08.2025

На Украине призвали готовить детей к войне с детского сада

Замначальника рекрутингового центра сил территориальной обороны ВСУ, экс-депутат Верховной рады Игорь Швайка призвал ввести военную подготовку в детских садах... РИА Новости Крым, 05.08.2025

2025-08-05T12:32

2025-08-05T12:32

2025-08-05T12:32

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. Замначальника рекрутингового центра сил территориальной обороны ВСУ, экс-депутат Верховной рады Игорь Швайка призвал ввести военную подготовку в детских садах. Об этом он заявил в интервью одному из украинских YouTube-каналов.Ранее и.о. начальника отдела политики национального сопротивления министерства обороны Украины Игорь Хорт заявил, что дети с 14 лет будут проходить курс "национального сопротивления", принимать участие в военно-патриотических играх "Сокол" и "Джура" и изучать обновленную учебную дисциплину "Защита Украины", которая уже внедряется в школах.Комментируя эту инициативу, Швайка заявил:По мнению политика, военная подготовка в детсадах будет способствовать тому, что украинская нация станет "монолитной" и "точно будет знать, что цена ее существования – это множество жертв, принесенных на алтарь войны".Замглавы главы офиса Владимира Зеленского Ирина Верещук ранее заявляла, что украинских детей еще со школы необходимо "готовить к войне с Россией".Руководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества (ФоРГО), социолог и политический эксперт Наталья Киселева в комментарии РИА Новости Крым отмечала, что демографическая ситуация на Украине развивается так, что скоро там просто некого будет воспитывать в нацистском русофобском духе. Она констатировала, что результат этого воспитания - массовая миграция, невосполнимые демографические потери и рост эмигрантских настроений среди нынешних подростков.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Захарова предложила учредить международный день борьбы с русофобиейДемографическая катастрофа на Украине будет только усугубляться – эксперт На Украине заявили о демографической катастрофе

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, общество, дети, национализм, русофобия, новости