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На Украине призвали готовить детей к войне с детского сада
На Украине призвали готовить детей к войне с детского сада - РИА Новости Крым, 05.08.2025
На Украине призвали готовить детей к войне с детского сада
Замначальника рекрутингового центра сил территориальной обороны ВСУ, экс-депутат Верховной рады Игорь Швайка призвал ввести военную подготовку в детских садах... РИА Новости Крым, 05.08.2025
2025-08-05T12:32
2025-08-05T12:32
2025-08-05T12:32
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. Замначальника рекрутингового центра сил территориальной обороны ВСУ, экс-депутат Верховной рады Игорь Швайка призвал ввести военную подготовку в детских садах. Об этом он заявил в интервью одному из украинских YouTube-каналов.Ранее и.о. начальника отдела политики национального сопротивления министерства обороны Украины Игорь Хорт заявил, что дети с 14 лет будут проходить курс "национального сопротивления", принимать участие в военно-патриотических играх "Сокол" и "Джура" и изучать обновленную учебную дисциплину "Защита Украины", которая уже внедряется в школах.Комментируя эту инициативу, Швайка заявил:По мнению политика, военная подготовка в детсадах будет способствовать тому, что украинская нация станет "монолитной" и "точно будет знать, что цена ее существования – это множество жертв, принесенных на алтарь войны".Замглавы главы офиса Владимира Зеленского Ирина Верещук ранее заявляла, что украинских детей еще со школы необходимо "готовить к войне с Россией".Руководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества (ФоРГО), социолог и политический эксперт Наталья Киселева в комментарии РИА Новости Крым отмечала, что демографическая ситуация на Украине развивается так, что скоро там просто некого будет воспитывать в нацистском русофобском духе. Она констатировала, что результат этого воспитания - массовая миграция, невосполнимые демографические потери и рост эмигрантских настроений среди нынешних подростков.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Захарова предложила учредить международный день борьбы с русофобиейДемографическая катастрофа на Украине будет только усугубляться – эксперт На Украине заявили о демографической катастрофе
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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украина, общество, дети, национализм, русофобия, новости
На Украине призвали готовить детей к войне с детского сада
Экс-депутат Рады Швайка призвал готовить украинских детей к войне с детсадовского возраста
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. Замначальника рекрутингового центра сил территориальной обороны ВСУ, экс-депутат Верховной рады Игорь Швайка призвал ввести военную подготовку в детских садах. Об этом он заявил в интервью одному из украинских YouTube-каналов.
Ранее и.о. начальника отдела политики национального сопротивления министерства обороны Украины Игорь Хорт заявил, что дети с 14 лет будут проходить курс "национального сопротивления", принимать участие в военно-патриотических играх "Сокол" и "Джура" и изучать обновленную учебную дисциплину "Защита Украины", которая уже внедряется в школах.
Комментируя эту инициативу, Швайка заявил:
"По большому счету его (возраст начала подготовки "национальному сопротивлению" - ред.) нужно опускать на уровень детского садика. И детки наши, украинцы и украинки, с пяти лет должны готовиться к тому, чтобы быть защитниками своей страны".
По мнению политика, военная подготовка в детсадах будет способствовать тому, что украинская нация станет "монолитной" и "точно будет знать, что цена ее существования – это множество жертв, принесенных на алтарь войны".
Замглавы главы офиса Владимира Зеленского Ирина Верещук ранее заявляла, что украинских детей еще со школы необходимо "готовить к войне с Россией".
Руководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества (ФоРГО), социолог и политический эксперт Наталья Киселева в комментарии РИА Новости Крым отмечала
, что демографическая ситуация на Украине развивается так, что скоро там просто некого будет воспитывать в нацистском русофобском духе. Она констатировала, что результат этого воспитания - массовая миграция, невосполнимые демографические потери и рост эмигрантских настроений среди нынешних подростков.
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