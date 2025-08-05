https://crimea.ria.ru/20250805/liven-obrushilsya-na-simferopol-1148510016.html

Ливень обрушился на Симферополь

Ливень обрушился на Симферополь - РИА Новости Крым, 05.08.2025

Ливень обрушился на Симферополь

Во вторник днем на Симферополь обрушилась непогода – ливень превратил некоторые городские улицы в реки. РИА Новости Крым, 05.08.2025

2025-08-05T17:06

2025-08-05T17:06

2025-08-05T17:09

крым

симферополь

погода в крыму

крымская погода

новости крыма

фото

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/05/1148509374_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_43c064c9c2863815bf5008f349eeb2d6.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. Во вторник днем на Симферополь обрушилась непогода – ливень превратил некоторые городские улицы в реки.Сильный дождь с ветром накрыли крымскую столицу около 16 часов. Горожане публикуют в соцсетях кадры затопленных дорог в районах центра города, железнодорожного вокзала, Евпаторийского шоссе в сторону Москалева. Ситуацию осложняет ряд ДТП. Согласно сервису "Яндекс.Пробки", заторы наблюдаются на улицах Гагарина, Павленко, Элеваторная, Караимская, Севастопольская. Осложнено движения также по всем центральным улицам.Автомобилисты в соцсетях делятся впечатлениями о непогоде:"Где видео дайверов на ж/д в Симферополе?""Евпаторийское шоссе в сторону Москалева - там потоп, осторожно"."На Русской можно дождевые ванны принимать".Кроме того, жители более 13 улиц и переулков крымской столицы остались без электроснабжения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

симферополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, симферополь, погода в крыму, крымская погода, новости крыма, фото