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Ливень обрушился на Симферополь - РИА Новости Крым, 05.08.2025
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Ливень обрушился на Симферополь
Ливень обрушился на Симферополь - РИА Новости Крым, 05.08.2025
Ливень обрушился на Симферополь
Во вторник днем на Симферополь обрушилась непогода – ливень превратил некоторые городские улицы в реки. РИА Новости Крым, 05.08.2025
2025-08-05T17:06
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. Во вторник днем на Симферополь обрушилась непогода – ливень превратил некоторые городские улицы в реки.Сильный дождь с ветром накрыли крымскую столицу около 16 часов. Горожане публикуют в соцсетях кадры затопленных дорог в районах центра города, железнодорожного вокзала, Евпаторийского шоссе в сторону Москалева. Ситуацию осложняет ряд ДТП. Согласно сервису "Яндекс.Пробки", заторы наблюдаются на улицах Гагарина, Павленко, Элеваторная, Караимская, Севастопольская. Осложнено движения также по всем центральным улицам.Автомобилисты в соцсетях делятся впечатлениями о непогоде:"Где видео дайверов на ж/д в Симферополе?""Евпаторийское шоссе в сторону Москалева - там потоп, осторожно"."На Русской можно дождевые ванны принимать".Кроме того, жители более 13 улиц и переулков крымской столицы остались без электроснабжения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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Ливень обрушился на Симферополь

В Симферополе мощный ливень превратил улицы в реки

17:06 05.08.2025 (обновлено: 17:09 05.08.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДождь в Симферополе
Дождь в Симферополе - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. Во вторник днем на Симферополь обрушилась непогода – ливень превратил некоторые городские улицы в реки.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДождь в Симферополе
Дождь в Симферополе - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Дождь в Симферополе
Сильный дождь с ветром накрыли крымскую столицу около 16 часов. Горожане публикуют в соцсетях кадры затопленных дорог в районах центра города, железнодорожного вокзала, Евпаторийского шоссе в сторону Москалева.
Ситуацию осложняет ряд ДТП. Согласно сервису "Яндекс.Пробки", заторы наблюдаются на улицах Гагарина, Павленко, Элеваторная, Караимская, Севастопольская. Осложнено движения также по всем центральным улицам.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДождь в Симферополе
Дождь в Симферополе - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Дождь в Симферополе
Автомобилисты в соцсетях делятся впечатлениями о непогоде:
"Где видео дайверов на ж/д в Симферополе?"
"Евпаторийское шоссе в сторону Москалева - там потоп, осторожно".
"На Русской можно дождевые ванны принимать".
Кроме того, жители более 13 улиц и переулков крымской столицы остались без электроснабжения.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДождь в Симферополе
Дождь в Симферополе - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Дождь в Симферополе
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