https://crimea.ria.ru/20250805/krymskiy-most-seychas--obstanovka-k-vecheru-vtornika-1148510953.html

Крымский мост сейчас – обстановка к вечеру вторника

Крымский мост сейчас – обстановка к вечеру вторника - РИА Новости Крым, 05.08.2025

Крымский мост сейчас – обстановка к вечеру вторника

У Крымского моста сейчас очередей перед пунктами досмотра со стороны Керчи и Тамани нет. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на... РИА Новости Крым, 05.08.2025

2025-08-05T18:07

2025-08-05T18:07

2025-08-05T18:42

ситуация на дорогах крыма

крым

крымский мост

очереди на крымском мосту

транспорт

логистика

керчь

тамань

новости крыма

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/06/1147750155_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_5ccd2c808168571e9e7cd55eca3894a4.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. У Крымского моста сейчас очередей перед пунктами досмотра со стороны Керчи и Тамани нет. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.Накануне водителей предупредили, что проезд к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края разрешен только по федеральной трассе А-290 Новороссийск – Керчь, съезды к транспортному переходу со стороны станицы Тамань закрыты.Проехать мост без пробок (или с минимальными) реально – достаточно подгадать время выезда так, чтоб оказаться на транспортном переходе с 1:00 до 7:00 – в эти часы в очереди меньше всего машин. Также можно планировать проезд в понедельник, с 8 до 16. Самые напряженные часы – с 17.00 до 23.00, дни – пятница, суббота и воскресенье.По прогнозам экспертов, самые загруженные дни для проезда по транспортному переходу через Керченский пролив - с 1 по 5 августа, а также 10, 11, 15, 16, 18 и 31 числа. Также специалисты подсчитали, что до четырех часов придется ожидать проезда по Крымскому мосту тем, кто для путешествия выберет 1 и 2, а также 12 и 13 сентября.Кроме того автотуристам напоминают, что на Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.Более 3,74 миллионов туристов посетило Крым с января по июль текущего года. Это на 14% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В этой связи растут и очереди к транспортному переходу через Керченский пролив – сейчас по Крымскому мосту каждый день проезжают около семи тысяч автомобилей.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250805/krymskiy-most-kak-organizovana-razdacha-pitevoy-vody-na-zhare-1148505292.html

крым

крымский мост

керчь

тамань

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, крымский мост, очереди на крымском мосту, транспорт, логистика, керчь, тамань, новости крыма, новости