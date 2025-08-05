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Крымский мост сейчас – обстановка к вечеру вторника - РИА Новости Крым, 05.08.2025
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Крымский мост сейчас – обстановка к вечеру вторника
Крымский мост сейчас – обстановка к вечеру вторника - РИА Новости Крым, 05.08.2025
Крымский мост сейчас – обстановка к вечеру вторника
У Крымского моста сейчас очередей перед пунктами досмотра со стороны Керчи и Тамани нет. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на... РИА Новости Крым, 05.08.2025
2025-08-05T18:07
2025-08-05T18:42
ситуация на дорогах крыма
крым
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очереди на крымском мосту
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. У Крымского моста сейчас очередей перед пунктами досмотра со стороны Керчи и Тамани нет. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.Накануне водителей предупредили, что проезд к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края разрешен только по федеральной трассе А-290 Новороссийск – Керчь, съезды к транспортному переходу со стороны станицы Тамань закрыты.Проехать мост без пробок (или с минимальными) реально – достаточно подгадать время выезда так, чтоб оказаться на транспортном переходе с 1:00 до 7:00 – в эти часы в очереди меньше всего машин. Также можно планировать проезд в понедельник, с 8 до 16. Самые напряженные часы – с 17.00 до 23.00, дни – пятница, суббота и воскресенье.По прогнозам экспертов, самые загруженные дни для проезда по транспортному переходу через Керченский пролив - с 1 по 5 августа, а также 10, 11, 15, 16, 18 и 31 числа. Также специалисты подсчитали, что до четырех часов придется ожидать проезда по Крымскому мосту тем, кто для путешествия выберет 1 и 2, а также 12 и 13 сентября.Кроме того автотуристам напоминают, что на Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.Более 3,74 миллионов туристов посетило Крым с января по июль текущего года. Это на 14% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В этой связи растут и очереди к транспортному переходу через Керченский пролив – сейчас по Крымскому мосту каждый день проезжают около семи тысяч автомобилей.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь &gt;&gt;&gt;&gt;Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250805/krymskiy-most-kak-organizovana-razdacha-pitevoy-vody-na-zhare-1148505292.html
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Крымский мост сейчас – обстановка к вечеру вторника

Крымский мост сейчас свободен для проезда с обеих сторон

18:07 05.08.2025 (обновлено: 18:42 05.08.2025)
 
© РИА Новости КрымКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. У Крымского моста сейчас очередей перед пунктами досмотра со стороны Керчи и Тамани нет. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.
"С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к ручным досмотровым пунктам нет", - сказано в публикации по состоянию на 18:00.
Накануне водителей предупредили, что проезд к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края разрешен только по федеральной трассе А-290 Новороссийск – Керчь, съезды к транспортному переходу со стороны станицы Тамань закрыты.
Проехать мост без пробок (или с минимальными) реально – достаточно подгадать время выезда так, чтоб оказаться на транспортном переходе с 1:00 до 7:00 – в эти часы в очереди меньше всего машин. Также можно планировать проезд в понедельник, с 8 до 16. Самые напряженные часы – с 17.00 до 23.00, дни – пятница, суббота и воскресенье.
По прогнозам экспертов, самые загруженные дни для проезда по транспортному переходу через Керченский пролив - с 1 по 5 августа, а также 10, 11, 15, 16, 18 и 31 числа. Также специалисты подсчитали, что до четырех часов придется ожидать проезда по Крымскому мосту тем, кто для путешествия выберет 1 и 2, а также 12 и 13 сентября.
Кроме того автотуристам напоминают, что на Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.
Более 3,74 миллионов туристов посетило Крым с января по июль текущего года. Это на 14% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В этой связи растут и очереди к транспортному переходу через Керченский пролив – сейчас по Крымскому мосту каждый день проезжают около семи тысяч автомобилей.
Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>
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Раздача воды перед въездом на Крымский мост
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