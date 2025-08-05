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Когда в Крыму станет обязательной единая школьная форма
Когда в Крыму станет обязательной единая школьная форма - РИА Новости Крым, 05.08.2025
Когда в Крыму станет обязательной единая школьная форма
Единая школьная форма в крымских школах станет обязательной с 1 сентября следующего года. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала министр... РИА Новости Крым, 05.08.2025
2025-08-05T14:08
2025-08-05T14:08
2025-08-05T14:08
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. Единая школьная форма в крымских школах станет обязательной с 1 сентября следующего года. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала министр образования, науки и молодежи РК Валентина Лаврик.Лаврик уточнила, что в Крыму цвет школьной формы будет темно-синим, цвет утвержден. Для мальчиков — это пиджак, брюки и жилетка, для девочек пиджак, жилетка, юбка или брюки.По мнению министра, школьная форма организует учеников и положительным образом влияет на качество знаний и достижения учащихся. Главное, чтобы школьная одежда была высокого качества, поскольку это связано со здоровьем детей, напомнила она.Ранее в республике поддержали введение нового ГОСТа на школьную форму. Новый ГОСТ вступил в России с 1 июля. Школьная форма должна быть удобной, эстетичной и патриотичной.Корреспонденты РИА Новости Крым провели опрос в Симферополе, чтобы узнать, что крымчане думают о требованиях к школьной одежде. Люди сходятся во мнении, что школьная форма – это красиво, эстетично, а принятые стандарты позволят одевать школьников в вещи высокого качества.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму оценили единые образовательные стандарты в школахКомпенсация за покупку школьной формы: в Крыму изменился порядокКак в Крыму школьников учат семейным ценностям
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школьная форма, школа, образование в крыму и севастополе, валентина лаврик, крым, новости крыма
Когда в Крыму станет обязательной единая школьная форма
В Крыму единая школьная форма станет обязательной с 1 сентября 2026 года
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. Единая школьная форма в крымских школах станет обязательной с 1 сентября следующего года. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала министр образования, науки и молодежи РК Валентина Лаврик.
"C 1 сентября 2026 года все школьники Крыма должны быть в единой школьной форме. Это важная задача, для решения которой требуется длительный период", - сказала министр, отметив, что именно поэтому обязательной единая школьная форма в Крыму станет через год.
Лаврик уточнила, что в Крыму цвет школьной формы будет темно-синим, цвет утвержден. Для мальчиков — это пиджак, брюки и жилетка, для девочек пиджак, жилетка, юбка или брюки.
По мнению министра, школьная форма организует учеников и положительным образом влияет на качество знаний и достижения учащихся. Главное, чтобы школьная одежда была высокого качества, поскольку это связано со здоровьем детей, напомнила она.
При этом пока речь не идет о налаживании организованного пошива школьной формы, "в школах Крыма 229 тысяч детей, у нас нет такого производства", но совещание с предпринимателями, которые будут готовы работать в этом направлении, уже проведено, "будут открыты магазины, и все родители будут в равных условиях приобретать школьную форму для детей".
Ранее в республике поддержали введение нового ГОСТа на школьную форму. Новый ГОСТ вступил в России с 1 июля. Школьная форма должна быть удобной, эстетичной и патриотичной.
Корреспонденты РИА Новости Крым
провели опрос в Симферополе, чтобы узнать, что крымчане думают
о требованиях к школьной одежде. Люди сходятся во мнении, что школьная форма – это красиво, эстетично, а принятые стандарты позволят одевать школьников в вещи высокого качества.
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