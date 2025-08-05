https://crimea.ria.ru/20250805/kogda-v-krymu-stanet-obyazatelnoy-edinaya-shkolnaya-forma-1148502578.html

Когда в Крыму станет обязательной единая школьная форма

Когда в Крыму станет обязательной единая школьная форма - РИА Новости Крым, 05.08.2025

Когда в Крыму станет обязательной единая школьная форма

Единая школьная форма в крымских школах станет обязательной с 1 сентября следующего года. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала министр... РИА Новости Крым, 05.08.2025

2025-08-05T14:08

2025-08-05T14:08

2025-08-05T14:08

школьная форма

школа

образование в крыму и севастополе

валентина лаврик

крым

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. Единая школьная форма в крымских школах станет обязательной с 1 сентября следующего года. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала министр образования, науки и молодежи РК Валентина Лаврик.Лаврик уточнила, что в Крыму цвет школьной формы будет темно-синим, цвет утвержден. Для мальчиков — это пиджак, брюки и жилетка, для девочек пиджак, жилетка, юбка или брюки.По мнению министра, школьная форма организует учеников и положительным образом влияет на качество знаний и достижения учащихся. Главное, чтобы школьная одежда была высокого качества, поскольку это связано со здоровьем детей, напомнила она.Ранее в республике поддержали введение нового ГОСТа на школьную форму. Новый ГОСТ вступил в России с 1 июля. Школьная форма должна быть удобной, эстетичной и патриотичной.Корреспонденты РИА Новости Крым провели опрос в Симферополе, чтобы узнать, что крымчане думают о требованиях к школьной одежде. Люди сходятся во мнении, что школьная форма – это красиво, эстетично, а принятые стандарты позволят одевать школьников в вещи высокого качества.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму оценили единые образовательные стандарты в школахКомпенсация за покупку школьной формы: в Крыму изменился порядокКак в Крыму школьников учат семейным ценностям

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

школьная форма, школа, образование в крыму и севастополе, валентина лаврик, крым, новости крыма