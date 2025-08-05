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Главу Гагаузии Евгению Гуцул приговорили к 7 годам лишения свободы

Главу Гагаузии Евгению Гуцул приговорили к 7 годам лишения свободы - РИА Новости Крым, 05.08.2025

Главу Гагаузии Евгению Гуцул приговорили к 7 годам лишения свободы

Районный суд Кишинева приговорил главу Гагаузской автономии Евгению Гуцул к семи годам лишения свободы по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии... РИА Новости Крым, 05.08.2025

2025-08-05T12:22

2025-08-05T12:22

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. Районный суд Кишинева приговорил главу Гагаузской автономии Евгению Гуцул к семи годам лишения свободы по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Гуцул Наталью Байрам.Как сообщает агентство "Sputnik Молдова", суд также приговорил к шести годам тюрьмы бывшего секретаря партии "Шор" Светлану Попан.Против главы Гагаузии были возбуждены уголовные дела о якобы имевших место нарушениях в ходе финансирования запрещенной в Молдавии партии "Шор", в том числе в ходе избирательной кампании на выборах в Гагаузии в 2023 году. Срок предыдущего домашнего ареста Гуцул истекал 13 июля, но районный суд Кишинева продлил его на 30 суток.Защита на протяжении всего процесса настаивала на непричастности Гуцул к финансовым нарушениям и считала дело политически мотивированным накануне парламентских выборов в Молдавии, назначенных на 28 сентября.Гуцул была избрана главой Гагаузской автономии в мае 2023 года от партии "Шор", получив поддержку 52,36% избирателей. В июне 2023 года Конституционный суд Молдавии признал партию "Шор" неконституционной.Сторона обвинения просила для Гуцул девять лет лишения свободы. Во вторник, 5 августа, суд огласил приговор по ее делу. У здания суда собрались сторонники главы Гагаузии, квартал был плотно оцеплен полицией.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, евгения гуцул, гагаузия, молдавия, суд