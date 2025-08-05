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Четыре поезда задерживаются в Ростовской области из-за ЧП с беспилотником

Четыре поезда задерживаются в Ростовской области из-за ЧП с беспилотником - РИА Новости Крым, 05.08.2025

Четыре поезда задерживаются в Ростовской области из-за ЧП с беспилотником

В Ростовской области из-за падения обломков беспилотника на железнодорожные пути задерживаются четыре пассажирских поезда. Об этом сообщает РИА Новости со... РИА Новости Крым, 05.08.2025

2025-08-05T12:54

2025-08-05T12:54

2025-08-05T12:54

ростовская область

поезд

железная дорога

атаки всу

новости

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. В Ростовской области из-за падения обломков беспилотника на железнодорожные пути задерживаются четыре пассажирских поезда. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Северо-Кавказской железной дороги."5 августа в 00.12 в результате падения обломков БПЛА на двухпутном участке между станциями Миллерово и Тарасовка в Ростовской области оказалась нарушена работа контактной сети по одному из путей", - сказал собеседник агентства.В результате инцидента никто не пострадал.Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь ранее сообщил, в ночь на 5 августа военные отразили массированную воздушную атаку, уничтожив БПЛА в Белой Калитве, Тацинском, Чертковском и Миллеровском районах. Произошли возгорания Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атаковали беспилотниками четыре российских региона 12 беспилотников сбили над Крымом и Черным моремБили по жилым домам ночью – последствия атаки ВСУ на Ростовскую область

ростовская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ростовская область, поезд, железная дорога, атаки всу, новости, происшествия