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Более 30 человек пострадали при столкновении автобуса с опорой под Тулой - РИА Новости Крым, 05.08.2025
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Более 30 человек пострадали при столкновении автобуса с опорой под Тулой
Более 30 человек пострадали при столкновении автобуса с опорой под Тулой - РИА Новости Крым, 05.08.2025
Более 30 человек пострадали при столкновении автобуса с опорой под Тулой
Больше 30 человек пострадали при столкновении пассажирского автобуса с опорой на пункте оплаты на трассе М-4 "Дон" в Тульской области. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 05.08.2025
2025-08-05T09:34
2025-08-05T09:34
россия
тульская область
дтп
автобус
происшествия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. Больше 30 человек пострадали при столкновении пассажирского автобуса с опорой на пункте оплаты на трассе М-4 "Дон" в Тульской области. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по региону.Авария произошла около 7 утра. Автобус следовал по маршруту Луганск - Москва. Предварительная причиной аварии является сильный туман на данном отрезке пути. На месте работают правоохранители, принимаются меры для устранения последствий аварии и оперативной помощи пострадавшим, добавили в пресс-службе.В МЧС Тульской области уточнили, что в результате ДТП затора нет, розлива ГСМ и возгорания не последовало.Накануне туристический автобус и грузовой поезд столкнулись на железнодорожном переезде в Ленинградской области. Сообщалось, что автобус пересекал нерегулируемый переезд и не успел завершить маневр. Один человек погиб и 16 пострадали. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Автобус упал в реку в Туапсе - спасены 25 человекАвтобус сбил двоих детей на пешеходном переходе в Ростовской областиСмертельное столкновение автобуса с грузовиком в Крыму: водителя ждет суд
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РИА Новости Крым
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news.crimea@rian.ru
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россия, тульская область, дтп, автобус, происшествия, новости
Более 30 человек пострадали при столкновении автобуса с опорой под Тулой

В ДТП с рейсовым автобусом под Тулой пострадали более 30 человек

09:34 05.08.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. Больше 30 человек пострадали при столкновении пассажирского автобуса с опорой на пункте оплаты на трассе М-4 "Дон" в Тульской области. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по региону.
Авария произошла около 7 утра. Автобус следовал по маршруту Луганск - Москва.

"В автобусе находилось 48 пассажиров. Предварительно пострадали более тридцати человек, в том числе четверо детей. Сведений о погибших нет", - говорится в сообщении.

Предварительная причиной аварии является сильный туман на данном отрезке пути. На месте работают правоохранители, принимаются меры для устранения последствий аварии и оперативной помощи пострадавшим, добавили в пресс-службе.
В МЧС Тульской области уточнили, что в результате ДТП затора нет, розлива ГСМ и возгорания не последовало.
"Развернуты пункт временного размещения. Питание организовано администрацией Киреевского района", - добавили в ведомстве.
Накануне туристический автобус и грузовой поезд столкнулись на железнодорожном переезде в Ленинградской области. Сообщалось, что автобус пересекал нерегулируемый переезд и не успел завершить маневр. Один человек погиб и 16 пострадали.
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