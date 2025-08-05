https://crimea.ria.ru/20250805/bolee-30-chelovek-postradali-pri-stolknovenii-avtobusa-s-oporoy-pod-tuloy-1148490668.html

Более 30 человек пострадали при столкновении автобуса с опорой под Тулой

Более 30 человек пострадали при столкновении автобуса с опорой под Тулой - РИА Новости Крым, 05.08.2025

Более 30 человек пострадали при столкновении автобуса с опорой под Тулой

Больше 30 человек пострадали при столкновении пассажирского автобуса с опорой на пункте оплаты на трассе М-4 "Дон" в Тульской области. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 05.08.2025

2025-08-05T09:34

2025-08-05T09:34

2025-08-05T09:34

россия

тульская область

дтп

автобус

происшествия

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. Больше 30 человек пострадали при столкновении пассажирского автобуса с опорой на пункте оплаты на трассе М-4 "Дон" в Тульской области. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по региону.Авария произошла около 7 утра. Автобус следовал по маршруту Луганск - Москва. Предварительная причиной аварии является сильный туман на данном отрезке пути. На месте работают правоохранители, принимаются меры для устранения последствий аварии и оперативной помощи пострадавшим, добавили в пресс-службе.В МЧС Тульской области уточнили, что в результате ДТП затора нет, розлива ГСМ и возгорания не последовало.Накануне туристический автобус и грузовой поезд столкнулись на железнодорожном переезде в Ленинградской области. Сообщалось, что автобус пересекал нерегулируемый переезд и не успел завершить маневр. Один человек погиб и 16 пострадали. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Автобус упал в реку в Туапсе - спасены 25 человекАвтобус сбил двоих детей на пешеходном переходе в Ростовской областиСмертельное столкновение автобуса с грузовиком в Крыму: водителя ждет суд

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, тульская область, дтп, автобус, происшествия, новости