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Азорский антициклон снова повысит температуру воздуха в Крыму
Азорский антициклон снова повысит температуру воздуха в Крыму - РИА Новости Крым, 05.08.2025
Азорский антициклон снова повысит температуру воздуха в Крыму
Во вторник на погоду в Крыму будет оказывать влияние барический гребень Азорского антициклона. Без существенных осадков. Об этом сообщили в республиканском... РИА Новости Крым, 05.08.2025
2025-08-05T00:01
2025-08-05T00:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. Во вторник на погоду в Крыму будет оказывать влияние барический гребень Азорского антициклона. Без существенных осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +18...+20 градусов, днем +32...+34.В Севастополе малооблачно. Ветер ночью северо-восточный 3-8 м/с, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +20...+22, днем +30...+32 градуса.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. В ночные часы температура воздуха от +21 до +25 градусов, днем от +30 до +34.В западных, южных, восточных районах Крыма, в горах полуострова и в Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность – объявлено штормовое предупреждение.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Азорский антициклон снова повысит температуру воздуха в Крыму
В Крыму во вторник до +36 и без осадков