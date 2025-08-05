https://crimea.ria.ru/20250805/azorskiy-antitsiklon-snova-povysit-temperaturu-vozdukha-v-krymu-1148445660.html

Азорский антициклон снова повысит температуру воздуха в Крыму

Азорский антициклон снова повысит температуру воздуха в Крыму - РИА Новости Крым, 05.08.2025

Азорский антициклон снова повысит температуру воздуха в Крыму

Во вторник на погоду в Крыму будет оказывать влияние барический гребень Азорского антициклона. Без существенных осадков. Об этом сообщили в республиканском... РИА Новости Крым, 05.08.2025

2025-08-05T00:01

2025-08-05T00:01

2025-08-05T00:01

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. Во вторник на погоду в Крыму будет оказывать влияние барический гребень Азорского антициклона. Без существенных осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +18...+20 градусов, днем +32...+34.В Севастополе малооблачно. Ветер ночью северо-восточный 3-8 м/с, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +20...+22, днем +30...+32 градуса.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. В ночные часы температура воздуха от +21 до +25 градусов, днем от +30 до +34.В западных, южных, восточных районах Крыма, в горах полуострова и в Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность – объявлено штормовое предупреждение.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250804/livni-i-navodneniya-na-kubani-mozhet-li-stikhiya-udarit-po-krymu-1148477276.html

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феодосия

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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