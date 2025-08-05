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Азорский антициклон снова повысит температуру воздуха в Крыму - РИА Новости Крым, 05.08.2025
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Азорский антициклон снова повысит температуру воздуха в Крыму
Азорский антициклон снова повысит температуру воздуха в Крыму - РИА Новости Крым, 05.08.2025
Азорский антициклон снова повысит температуру воздуха в Крыму
Во вторник на погоду в Крыму будет оказывать влияние барический гребень Азорского антициклона. Без существенных осадков. Об этом сообщили в республиканском... РИА Новости Крым, 05.08.2025
2025-08-05T00:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. Во вторник на погоду в Крыму будет оказывать влияние барический гребень Азорского антициклона. Без существенных осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +18...+20 градусов, днем +32...+34.В Севастополе малооблачно. Ветер ночью северо-восточный 3-8 м/с, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +20...+22, днем +30...+32 градуса.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. В ночные часы температура воздуха от +21 до +25 градусов, днем от +30 до +34.В западных, южных, восточных районах Крыма, в горах полуострова и в Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность – объявлено штормовое предупреждение.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250804/livni-i-navodneniya-na-kubani-mozhet-li-stikhiya-udarit-po-krymu-1148477276.html
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РИА Новости Крым
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4.7
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Азорский антициклон снова повысит температуру воздуха в Крыму

В Крыму во вторник до +36 и без осадков

00:01 05.08.2025
 
© РИА Новости . Максим БлиновЛето
Лето - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
© РИА Новости . Максим Блинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. Во вторник на погоду в Крыму будет оказывать влияние барический гребень Азорского антициклона. Без существенных осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем 5 августа местами порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью +17…+22 градуса, на южном и восточном побережье до +25, днем +31…+36 градусов, в горах +24…+29", – сказано в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +18...+20 градусов, днем +32...+34.
В Севастополе малооблачно. Ветер ночью северо-восточный 3-8 м/с, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +20...+22, днем +30...+32 градуса.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. В ночные часы температура воздуха от +21 до +25 градусов, днем от +30 до +34.
В западных, южных, восточных районах Крыма, в горах полуострова и в Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность – объявлено штормовое предупреждение.
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Ливень - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
Вчера, 16:43Радио "Спутник в Крыму"
Ливни и наводнения на Кубани: может ли стихия ударить по Крыму
 
Погода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Азорский антициклон снова повысит температуру воздуха в Крыму
00:00Какой сегодня праздник: 5 августа
22:42Провокация Британии против РФ и рекорд цен на бензин – главное за день
22:30МВД РФ опровергло слухи о введении ограничения срока службы легковушек
22:12Веерные отключения мобильного интернета в Крыму – что надо знать
22:08Крымский мост: очереди и время ожидания к вечеру понедельника
21:52Жалоб от туристов на отели и санатории Крыма стало гораздо меньше
21:32В Крыму предложили вносить в аттестат отметку за поведение в школе
21:14Во всех сельских школах Севастополя создадут агроклассы
20:48День шампанского: в Крыму делают этот напиток по французской технологии
20:28Когда в Севастополе завершат запланированный на 2025 год ремонт дорог
20:02Россия больше не связана ограничениями по размещению ракет: заявление МИД
19:52ДНР нужны совместные с Крымом туристические маршруты
19:35Какой урожай винограда в Севастополе ждать в этом году
19:10Крым стал съемочной площадкой для нового фильма о вятском силаче
18:52На Кубани опровергли фейк о создании канала для оповещения о тревогах
18:31В Севастополе из-за стройки повредили объект культурного наследия
18:10Какую цель преследует Трамп ультиматумами в отношении России
17:44Когда в Севастополе закончат ремонт моста через речку Черная в Инкермане
17:28Очередь на Крымском мосту превысила 4000 авто
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