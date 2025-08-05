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Армия России отрезала ВСУ от свободной логистики в Красноармейске - РИА Новости Крым, 05.08.2025
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Армия России отрезала ВСУ от свободной логистики в Красноармейске
Армия России отрезала ВСУ от свободной логистики в Красноармейске - РИА Новости Крым, 05.08.2025
Армия России отрезала ВСУ от свободной логистики в Красноармейске
ВСУ на сегодняшний день фактически лишены возможности перебрасывать резервы и доставлять боеприпасы в Красноармейск и соседний Димитров (украинские названия... РИА Новости Крым, 05.08.2025
2025-08-05T10:17
2025-08-05T10:17
донецкая народная республика (днр)
новости сво
денис пушилин
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. ВСУ на сегодняшний день фактически лишены возможности перебрасывать резервы и доставлять боеприпасы в Красноармейск и соседний Димитров (украинские названия Покровск и Мирноград соответственно). Об этом заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".В Димитрове, по его словам, после освобождения Новоэкономического "перерезаны основные пути снабжения, и противник сейчас находится в такой ситуации, когда сложно даже отступить уже, даже если есть большое желание".Оставшиеся в этих населенных пунктах боевики пытаются отражать атаки российских подразделений, но "удается это весьма теперь сложно", добавил глава ДНР."А говорить, что они полностью отступают - нет, пока, наверное, так неправильно. Противник еще имеет возможность использовать беспилотники для того, чтобы удерживать позиции, но и такие возможности со стороны наших подразделений обрезаются для противника", - уточнил Пушилин.Зачистка Часова Яра и продвижение к КонстантиновкеВ освобожденном Часовом Яре продолжается зачистка, добавил глава республики. Окончательное ее завершение – "вопрос каких-то дней, может быть, недель", отметил он. После завершения зачистки будет начато разминирование города.Пушилин также отметил, что российские войска планомерно продвигаются к Константиновке – крупному городу Краматорско-Славянской агломерации.Минобороны РФ 31 июля сообщило, что в результате наступательных действий "Южной" группировкой войск на краматорско-дружковском направлении освобожден город Часов Яр.Как рассказал РИА Новости Крым военный эксперт Алексей Анпилогов, освобождение Часова Яра в ДНР создает для российской армии благоприятные условия для взятия под контроль Константиновки и дальнейшего продвижения в направлении Краматорска, Славянска и Дружковки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Александро-Калиново в ДНР перешло под контроль России Армия России наступает в ДНР и Днепропетровской области Зеленский отказывается признавать факт потери Киевом города Часов Яр
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РИА Новости Крым
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донецкая народная республика (днр), новости сво, денис пушилин, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), новости
Армия России отрезала ВСУ от свободной логистики в Красноармейске

ВСУ лишены возможности доставлять боеприпасы и подкрепление в Красноармейск – Пушилин

10:17 05.08.2025
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСнайпер группировки войск "Центр" ВС РФ
Снайпер группировки войск Центр ВС РФ - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. ВСУ на сегодняшний день фактически лишены возможности перебрасывать резервы и доставлять боеприпасы в Красноармейск и соседний Димитров (украинские названия Покровск и Мирноград соответственно). Об этом заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
"Противник сейчас, если брать сам Красноармейск, отрезан в большинстве своем, а вот свободная логистическая составляющая - от возможности доставлять боеприпасы, а также проводить ротации. Но, тем не менее, еще говорить о том, что кольцо полностью замкнуто вокруг Красноармейска, пока преждевременно", - сказал Пушилин.
В Димитрове, по его словам, после освобождения Новоэкономического "перерезаны основные пути снабжения, и противник сейчас находится в такой ситуации, когда сложно даже отступить уже, даже если есть большое желание".
Оставшиеся в этих населенных пунктах боевики пытаются отражать атаки российских подразделений, но "удается это весьма теперь сложно", добавил глава ДНР.
"А говорить, что они полностью отступают - нет, пока, наверное, так неправильно. Противник еще имеет возможность использовать беспилотники для того, чтобы удерживать позиции, но и такие возможности со стороны наших подразделений обрезаются для противника", - уточнил Пушилин.

Зачистка Часова Яра и продвижение к Константиновке

В освобожденном Часовом Яре продолжается зачистка, добавил глава республики. Окончательное ее завершение – "вопрос каких-то дней, может быть, недель", отметил он. После завершения зачистки будет начато разминирование города.
Пушилин также отметил, что российские войска планомерно продвигаются к Константиновке – крупному городу Краматорско-Славянской агломерации.
"Освобожденное на прошлой неделе Александро-Калиново находится уже менее чем в пяти километрах от самой Константиновки, а это, в свою очередь, уже дает определенные предпосылки и для непосредственного освобождения или, скажем так, подхода, а на данном этапе так правильно говорить, к Краматорско-Славянской агломерации", - сказал он.
Минобороны РФ 31 июля сообщило, что в результате наступательных действий "Южной" группировкой войск на краматорско-дружковском направлении освобожден город Часов Яр.
Как рассказал РИА Новости Крым военный эксперт Алексей Анпилогов, освобождение Часова Яра в ДНР создает для российской армии благоприятные условия для взятия под контроль Константиновки и дальнейшего продвижения в направлении Краматорска, Славянска и Дружковки.
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Донецкая Народная Республика (ДНР)Новости СВОДенис ПушилинВооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)Новости
 
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