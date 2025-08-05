https://crimea.ria.ru/20250805/armiya-rossii-otrezala-vsu-ot-svobodnoy-logistiki-v-krasnoarmeyske--1148491924.html

Армия России отрезала ВСУ от свободной логистики в Красноармейске

Армия России отрезала ВСУ от свободной логистики в Красноармейске - РИА Новости Крым, 05.08.2025

Армия России отрезала ВСУ от свободной логистики в Красноармейске

ВСУ на сегодняшний день фактически лишены возможности перебрасывать резервы и доставлять боеприпасы в Красноармейск и соседний Димитров (украинские названия... РИА Новости Крым, 05.08.2025

2025-08-05T10:17

2025-08-05T10:17

2025-08-05T10:17

донецкая народная республика (днр)

новости сво

денис пушилин

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. ВСУ на сегодняшний день фактически лишены возможности перебрасывать резервы и доставлять боеприпасы в Красноармейск и соседний Димитров (украинские названия Покровск и Мирноград соответственно). Об этом заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".В Димитрове, по его словам, после освобождения Новоэкономического "перерезаны основные пути снабжения, и противник сейчас находится в такой ситуации, когда сложно даже отступить уже, даже если есть большое желание".Оставшиеся в этих населенных пунктах боевики пытаются отражать атаки российских подразделений, но "удается это весьма теперь сложно", добавил глава ДНР."А говорить, что они полностью отступают - нет, пока, наверное, так неправильно. Противник еще имеет возможность использовать беспилотники для того, чтобы удерживать позиции, но и такие возможности со стороны наших подразделений обрезаются для противника", - уточнил Пушилин.Зачистка Часова Яра и продвижение к КонстантиновкеВ освобожденном Часовом Яре продолжается зачистка, добавил глава республики. Окончательное ее завершение – "вопрос каких-то дней, может быть, недель", отметил он. После завершения зачистки будет начато разминирование города.Пушилин также отметил, что российские войска планомерно продвигаются к Константиновке – крупному городу Краматорско-Славянской агломерации.Минобороны РФ 31 июля сообщило, что в результате наступательных действий "Южной" группировкой войск на краматорско-дружковском направлении освобожден город Часов Яр.Как рассказал РИА Новости Крым военный эксперт Алексей Анпилогов, освобождение Часова Яра в ДНР создает для российской армии благоприятные условия для взятия под контроль Константиновки и дальнейшего продвижения в направлении Краматорска, Славянска и Дружковки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Александро-Калиново в ДНР перешло под контроль России Армия России наступает в ДНР и Днепропетровской области Зеленский отказывается признавать факт потери Киевом города Часов Яр

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

донецкая народная республика (днр), новости сво, денис пушилин, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), новости