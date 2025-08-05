https://crimea.ria.ru/20250805/akt-politicheskoy-repressii-v-rossii-vozmutilis-prigovorom-gutsul--1148506144.html

Акт политической репрессии: в России возмутились приговором Гуцул

Акт политической репрессии: в России возмутились приговором Гуцул - РИА Новости Крым, 05.08.2025

Акт политической репрессии: в России возмутились приговором Гуцул

Приговор в отношении главы Гагаузии Евгении Гуцул является циничным актом политической репрессии в отношении законно избранного политика. Такое мнение выразила... РИА Новости Крым, 05.08.2025

2025-08-05T15:25

2025-08-05T15:25

2025-08-05T15:25

гагаузия

евгения гуцул

суд

приговор

кишинев

марина захарова

валентина матвиенко

дмитрий белик

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг - РИА Новости Крым. Приговор в отношении главы Гагаузии Евгении Гуцул является циничным актом политической репрессии в отношении законно избранного политика. Такое мнение выразила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Как в России отреагировали на решение суда - читайте в нашем материале.Во вторник районный суд Кишинева приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы по делу о финансировании запрещенной партии "Шор" с немедленным исполнением приговора. Защита заявила о планах обжаловать приговор в Апелляционной палате Кишинева. Сама глава Гагаузии назвала приговор "политической расправой по указке сверху" и заявила, что будет бороться за свое имя и правду. Она обвинила президента Молдавии Майю Санду в использовании репрессий как инструмента борьбы с несогласными.Она призвала поставить на всех возможных площадках вопрос о немедленном прекращении издевательства над Евгенией Гуцул. Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик назвал приговор главе Гагаузии охотой на ведьм в новой интерпретации, когда путем обвинения в связях с Россией идет устранение политических конкурентов. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала позором приговор, который вынесли законному главе Гагаузии. Власти Молдавии ранее перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – помимо Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гагаузия, евгения гуцул, суд, приговор, кишинев, марина захарова, валентина матвиенко, дмитрий белик, новости