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Акт политической репрессии: в России возмутились приговором Гуцул - РИА Новости Крым, 05.08.2025
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Акт политической репрессии: в России возмутились приговором Гуцул
Акт политической репрессии: в России возмутились приговором Гуцул - РИА Новости Крым, 05.08.2025
Акт политической репрессии: в России возмутились приговором Гуцул
Приговор в отношении главы Гагаузии Евгении Гуцул является циничным актом политической репрессии в отношении законно избранного политика. Такое мнение выразила... РИА Новости Крым, 05.08.2025
2025-08-05T15:25
2025-08-05T15:25
гагаузия
евгения гуцул
суд
приговор
кишинев
марина захарова
валентина матвиенко
дмитрий белик
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг - РИА Новости Крым. Приговор в отношении главы Гагаузии Евгении Гуцул является циничным актом политической репрессии в отношении законно избранного политика. Такое мнение выразила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Как в России отреагировали на решение суда - читайте в нашем материале.Во вторник районный суд Кишинева приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы по делу о финансировании запрещенной партии "Шор" с немедленным исполнением приговора. Защита заявила о планах обжаловать приговор в Апелляционной палате Кишинева. Сама глава Гагаузии назвала приговор "политической расправой по указке сверху" и заявила, что будет бороться за свое имя и правду. Она обвинила президента Молдавии Майю Санду в использовании репрессий как инструмента борьбы с несогласными.Она призвала поставить на всех возможных площадках вопрос о немедленном прекращении издевательства над Евгенией Гуцул. Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик назвал приговор главе Гагаузии охотой на ведьм в новой интерпретации, когда путем обвинения в связях с Россией идет устранение политических конкурентов. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала позором приговор, который вынесли законному главе Гагаузии. Власти Молдавии ранее перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – помимо Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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гагаузия, евгения гуцул, суд, приговор, кишинев, марина захарова, валентина матвиенко, дмитрий белик, новости
Акт политической репрессии: в России возмутились приговором Гуцул

Матвиенко назвала приговор Гуцул репрессией против законно избранного политика

15:25 05.08.2025
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЕвгения Гуцул
Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг - РИА Новости Крым. Приговор в отношении главы Гагаузии Евгении Гуцул является циничным актом политической репрессии в отношении законно избранного политика. Такое мнение выразила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Как в России отреагировали на решение суда - читайте в нашем материале.
Во вторник районный суд Кишинева приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы по делу о финансировании запрещенной партии "Шор" с немедленным исполнением приговора. Защита заявила о планах обжаловать приговор в Апелляционной палате Кишинева. Сама глава Гагаузии назвала приговор "политической расправой по указке сверху" и заявила, что будет бороться за свое имя и правду. Она обвинила президента Молдавии Майю Санду в использовании репрессий как инструмента борьбы с несогласными.
"То, что сотворил сегодня кишиневский режим Санду руками судебных органов, - не просто чудовищный по своей циничности акт политической репрессии против всенародно избранного в Гагаузии политика. Это еще и проявление звериной средневековой сущности конкретных людей, с конкретными именами и фамилиями, на которых сделал ставку Запад", - написала Валентина Матвиенко в своем Telegram-канале.
Она призвала поставить на всех возможных площадках вопрос о немедленном прекращении издевательства над Евгенией Гуцул.
Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик назвал приговор главе Гагаузии охотой на ведьм в новой интерпретации, когда путем обвинения в связях с Россией идет устранение политических конкурентов.
"Сегодня в ЕС и странах к нему приближенных четко отрабатывают практику устранения политических конкурентов. Достаточно их обвинить в связях с Россией и "дело в шляпе". Учитывая круговую поруку властей и силовиков, выбывание из политической карьеры оппонентам власти обеспечено. Та же охота на ведьм, только в новой интерпретации", - сказал Белик.
Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала позором приговор, который вынесли законному главе Гагаузии.
"За исполнение закона режим Санду бросает людей в тюрьмы. Это не просто позор, это напасть, беда, напавшая на Молдавию и ее народ", - подчеркнула Захарова.
Власти Молдавии ранее перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – помимо Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов.
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ГагаузияЕвгения ГуцулСудПриговорКишиневМарина ЗахароваВалентина МатвиенкоДмитрий БеликНовости
 
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