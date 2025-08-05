https://crimea.ria.ru/20250805/14-tysyach-chelovek-priznany-poterpevshimi-ot-vtorzheniya-vsu-v-kurskuyu-oblast-1148490457.html

14 тысяч человек признаны потерпевшими от вторжения ВСУ в Курскую область

14 тысяч человек признаны потерпевшими от вторжения ВСУ в Курскую область - РИА Новости Крым, 05.08.2025

14 тысяч человек признаны потерпевшими от вторжения ВСУ в Курскую область

Свыше 14 тысяч человек признаны потерпевшими в рамках расследования дел о преступлениях ВСУ в Курской области. Об этом сообщил председатель Следкома России... РИА Новости Крым, 05.08.2025

2025-08-05T09:23

2025-08-05T09:23

2025-08-05T09:23

россия

новости

александр бастрыкин

курская область

ситуация в курской области после нападения всу

ск рф (следственный комитет российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. Свыше 14 тысяч человек признаны потерпевшими в рамках расследования дел о преступлениях ВСУ в Курской области. Об этом сообщил председатель Следкома России Александр Бастрыкин в интервью сайту KP.RU.По его словам, в числе тех, кто незаконно пересек границу в составе ВСУ, были наемники из Грузии, Дании, Колумбии, а также Швеции, Норвегии и Великобритании. Их точное количество устанавливают. Он также добавил, что при вторжении у ВСУ было немало вооружения иностранного производства, которое Украине передавали страны НАТО.Ранее Бастрыкин сообщил, что российские следователи на текущий момент оценили ущерб от преступлений ВСУ в Курской области более чем в три миллиарда рублей, оценка продолжается.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Более 770 человек погибли в России от атак боевиков ВСУУдалось вернуть 132 жителя Курской области - МоскальковаГерасимов рассказал о мужестве военных КНДР в боях за Курскую область

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курская область

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новости, александр бастрыкин, курская область, ситуация в курской области после нападения всу, ск рф (следственный комитет российской федерации)