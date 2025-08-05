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14 тысяч человек признаны потерпевшими от вторжения ВСУ в Курскую область - РИА Новости Крым, 05.08.2025
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14 тысяч человек признаны потерпевшими от вторжения ВСУ в Курскую область
14 тысяч человек признаны потерпевшими от вторжения ВСУ в Курскую область - РИА Новости Крым, 05.08.2025
14 тысяч человек признаны потерпевшими от вторжения ВСУ в Курскую область
Свыше 14 тысяч человек признаны потерпевшими в рамках расследования дел о преступлениях ВСУ в Курской области. Об этом сообщил председатель Следкома России... РИА Новости Крым, 05.08.2025
2025-08-05T09:23
2025-08-05T09:23
россия
новости
александр бастрыкин
курская область
ситуация в курской области после нападения всу
ск рф (следственный комитет российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. Свыше 14 тысяч человек признаны потерпевшими в рамках расследования дел о преступлениях ВСУ в Курской области. Об этом сообщил председатель Следкома России Александр Бастрыкин в интервью сайту KP.RU.По его словам, в числе тех, кто незаконно пересек границу в составе ВСУ, были наемники из Грузии, Дании, Колумбии, а также Швеции, Норвегии и Великобритании. Их точное количество устанавливают. Он также добавил, что при вторжении у ВСУ было немало вооружения иностранного производства, которое Украине передавали страны НАТО.Ранее Бастрыкин сообщил, что российские следователи на текущий момент оценили ущерб от преступлений ВСУ в Курской области более чем в три миллиарда рублей, оценка продолжается.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Более 770 человек погибли в России от атак боевиков ВСУУдалось вернуть 132 жителя Курской области - МоскальковаГерасимов рассказал о мужестве военных КНДР в боях за Курскую область
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РИА Новости Крым
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россия, новости, александр бастрыкин, курская область, ситуация в курской области после нападения всу, ск рф (следственный комитет российской федерации)
14 тысяч человек признаны потерпевшими от вторжения ВСУ в Курскую область

Бастрыкин: в Курской области более 14 тысяч человек признали потерпевшими от вторжения ВСУ

09:23 05.08.2025
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкПоследствия массированной атаки БПЛА ВСУ на Курск
Последствия массированной атаки БПЛА ВСУ на Курск - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. Свыше 14 тысяч человек признаны потерпевшими в рамках расследования дел о преступлениях ВСУ в Курской области. Об этом сообщил председатель Следкома России Александр Бастрыкин в интервью сайту KP.RU.
"Потерпевшими признали более 14 тысяч гражданских", - сказал он.
По его словам, в числе тех, кто незаконно пересек границу в составе ВСУ, были наемники из Грузии, Дании, Колумбии, а также Швеции, Норвегии и Великобритании. Их точное количество устанавливают.
Он также добавил, что при вторжении у ВСУ было немало вооружения иностранного производства, которое Украине передавали страны НАТО.
"Это ракетные системы М142 HIMARS (США). Применялись реактивные системы залпового огня RM-70 "Вампир" чешского производства. Американский армейский тактический ракетный комплекс MGM ATACMS. Британские крылатые ракеты воздушного базирования StormShadow. 155-миллиметровые гаубицы M777 (США) и самоходные артиллерийские установки M109A6 "Паладин" (США)", - сказал он.
Ранее Бастрыкин сообщил, что российские следователи на текущий момент оценили ущерб от преступлений ВСУ в Курской области более чем в три миллиарда рублей, оценка продолжается.
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РоссияНовостиАлександр БастрыкинКурская областьСитуация в Курской области после нападения ВСУСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)
 
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