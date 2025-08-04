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ВСУ атаковали Волгоградскую область - задерживаются пять поездов - РИА Новости Крым, 04.08.2025
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ВСУ атаковали Волгоградскую область - задерживаются пять поездов
ВСУ атаковали Волгоградскую область - задерживаются пять поездов - РИА Новости Крым, 04.08.2025
ВСУ атаковали Волгоградскую область - задерживаются пять поездов
ВСУ произвели массированную атаку по объектам транспортно-энергетической сферы Волгоградской области, из-за падения беспилотников задержаны пять поездов. Об... РИА Новости Крым, 04.08.2025
2025-08-04T06:26
2025-08-04T06:26
волгоградская область
происшествия
атаки всу
беспилотник (бпла, дрон)
всу (вооруженные силы украины)
андрей бочаров
поезд
железная дорога
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг - РИА Новости Крым. ВСУ произвели массированную атаку по объектам транспортно-энергетической сферы Волгоградской области, из-за падения беспилотников задержаны пять поездов. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров."Сегодня ночью силами ПВО Минобороны России отражена массированная атака БПЛА на объекты транспортно-энергетической сферы Волгоградской области. Пострадавших нет", - написал он в своем Telegram-канале. По данным Бочарова, в Иловлинском районе в результате упавший обломок перебил высоковольтный провод, энергетики ведут работы по восстановлению электроснабжения рабочего поселка Иловля и близлежащих населенных пунктов. Также местами горит сухая трава, ее оперативно тушат. Во Фролово произошло возгорание технического здания станции Арчеда, пассажирская инфраструктура железнодорожного вокзала не пострадала, уточнил губернатор. "Для ликвидации неразорвавшегося БПЛА, расположенного на железнодорожных путях, временно ограничено движение поездов в районе станции Арчеда Фроловского района, работают саперы. Повреждений путей не отмечено", - добавил он.По информации Приволжской железной дороги, в настоящее время задерживаются следующие пассажирские поезда:Максимальное время задержки составляет 1,5 часа. Для координации работы по ликвидации последствий на Приволжской железной дороге работает оперативный штаб.ВСУ ужесточили ночные атаки на регионы России с начала лета. Массированные налеты ударных дронов, в том числе на объекты критической инфраструктуры, особенно участились в июле.31 июля в Волгоградской области из-за атаки украинских беспилотников было временно ограничено движение поездов в районе станции Тингута Светлоярского района. 27 июля на станции Жутово обломки беспилотников повредили контактную сеть, это привело к задержке движения 8 поездов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Атака ВСУ на Ростовскую область – горит лес у трассы М-4 "Дон"12 беспилотников сбили над Крымом и Черным морем Били по жилым домам ночью – последствия атаки ВСУ на Ростовскую область
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РИА Новости Крым
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4.7
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волгоградская область, происшествия, атаки всу, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), андрей бочаров, поезд, железная дорога, новости
ВСУ атаковали Волгоградскую область - задерживаются пять поездов

Из-за падения обломков беспилотников в Волгоградской области задерживаются пять поездов

06:26 04.08.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЖелезная дорога
Железная дорога - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг - РИА Новости Крым. ВСУ произвели массированную атаку по объектам транспортно-энергетической сферы Волгоградской области, из-за падения беспилотников задержаны пять поездов. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.
"Сегодня ночью силами ПВО Минобороны России отражена массированная атака БПЛА на объекты транспортно-энергетической сферы Волгоградской области. Пострадавших нет", - написал он в своем Telegram-канале.
По данным Бочарова, в Иловлинском районе в результате упавший обломок перебил высоковольтный провод, энергетики ведут работы по восстановлению электроснабжения рабочего поселка Иловля и близлежащих населенных пунктов. Также местами горит сухая трава, ее оперативно тушат.
Во Фролово произошло возгорание технического здания станции Арчеда, пассажирская инфраструктура железнодорожного вокзала не пострадала, уточнил губернатор.
"Для ликвидации неразорвавшегося БПЛА, расположенного на железнодорожных путях, временно ограничено движение поездов в районе станции Арчеда Фроловского района, работают саперы. Повреждений путей не отмечено", - добавил он.
По информации Приволжской железной дороги, в настоящее время задерживаются следующие пассажирские поезда:
  • №2 Москва – Волгоград,
  • №89 Волгоград – Санкт-Петербург,
  • №90 Санкт-Петербург – Волгоград,
  • №506 Саратов – Имеретинский курорт,
  • пригородный поезд №6818 Алексиково – Арчеда.
Максимальное время задержки составляет 1,5 часа.
Для координации работы по ликвидации последствий на Приволжской железной дороге работает оперативный штаб.
ВСУ ужесточили ночные атаки на регионы России с начала лета. Массированные налеты ударных дронов, в том числе на объекты критической инфраструктуры, особенно участились в июле.
31 июля в Волгоградской области из-за атаки украинских беспилотников было временно ограничено движение поездов в районе станции Тингута Светлоярского района. 27 июля на станции Жутово обломки беспилотников повредили контактную сеть, это привело к задержке движения 8 поездов.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Атака ВСУ на Ростовскую область – горит лес у трассы М-4 "Дон"
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Волгоградская областьПроисшествияАтаки ВСУБеспилотник (БПЛА, дрон)ВСУ (Вооруженные силы Украины)Андрей БочаровПоездЖелезная дорогаНовости
 
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