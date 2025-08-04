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В Судаке Mercedes скатился в 75-метровый овраг - четверо раненых - РИА Новости Крым, 04.08.2025
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В Судаке Mercedes скатился в 75-метровый овраг - четверо раненых
В Судаке Mercedes скатился в 75-метровый овраг - четверо раненых - РИА Новости Крым, 04.08.2025
В Судаке Mercedes скатился в 75-метровый овраг - четверо раненых
В Судаке автомобиль с пассажирами перевернулся и скатился в 75-метровый овраг, пострадали четыре человека. Об этом сообщает МЧС Крыма. РИА Новости Крым, 04.08.2025
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг - РИА Новости Крым. В Судаке автомобиль с пассажирами перевернулся и скатился в 75-метровый овраг, пострадали четыре человека. Об этом сообщает МЧС Крыма.Инцидент произошел накануне в 22:15.На место происшествия выехали спасатели, сотрудники ГАИ и скорой помощи. Одному из пассажиров потребовалась иммобилизация шейного отдела позвоночника. С помощью спинального щита и альпинистского снаряжения его эвакуировали на проезжую часть и передали медработникам вместе с еще тремя пострадавшими.В МЧС уточнили, что спасательные работы осложнялись темным временем суток и крутым склоном (около 70 градусов). Также специалисты провели все необходимые мероприятия для обеспечения пожарной безопасности на месте ДТП.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В ДТП на дорогах Крыма погибли 4 человекаАвтобус упал в реку в Туапсе - спасены 25 человек Мотор вылетел от удара: жуткое ДТП под Ялтой с тремя пострадавшими
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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дтп, дтп в крыму и севастополе, происшествия, судак, мчс крыма, крым, новости крыма
В Судаке Mercedes скатился в 75-метровый овраг - четверо раненых

В Судаке автомобиль с пассажирами перевернулся и скатился в 75-метровый овраг

11:03 04.08.2025
 
© МЧС КрымаВ Судаке Mercedes скатился в 75-метровый овраг
В Судаке Mercedes скатился в 75-метровый овраг
© МЧС Крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг - РИА Новости Крым. В Судаке автомобиль с пассажирами перевернулся и скатился в 75-метровый овраг, пострадали четыре человека. Об этом сообщает МЧС Крыма.
Инцидент произошел накануне в 22:15.
"Поступило сообщение о том, что на автодороге Приветное-Морское произошло ДТП. Водитель легкового авто Mercedes выехал за пределы проезжей части с последующим опрокидыванием и падением в балку глубиной около 75 метров. Пассажиры оказались заблокированы внутри автомобиля", - рассказали в ведомстве
На место происшествия выехали спасатели, сотрудники ГАИ и скорой помощи. Одному из пассажиров потребовалась иммобилизация шейного отдела позвоночника. С помощью спинального щита и альпинистского снаряжения его эвакуировали на проезжую часть и передали медработникам вместе с еще тремя пострадавшими.
© МЧС КрымаВ Судаке Mercedes скатился в 75-метровый овраг
В Судаке Mercedes скатился в 75-метровый овраг
© МЧС Крыма
В Судаке Mercedes скатился в 75-метровый овраг
В МЧС уточнили, что спасательные работы осложнялись темным временем суток и крутым склоном (около 70 градусов).
Также специалисты провели все необходимые мероприятия для обеспечения пожарной безопасности на месте ДТП.
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