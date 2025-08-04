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В Судаке Mercedes скатился в 75-метровый овраг - четверо раненых

В Судаке Mercedes скатился в 75-метровый овраг - четверо раненых - РИА Новости Крым, 04.08.2025

В Судаке Mercedes скатился в 75-метровый овраг - четверо раненых

В Судаке автомобиль с пассажирами перевернулся и скатился в 75-метровый овраг, пострадали четыре человека. Об этом сообщает МЧС Крыма. РИА Новости Крым, 04.08.2025

2025-08-04T11:03

2025-08-04T11:03

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг - РИА Новости Крым. В Судаке автомобиль с пассажирами перевернулся и скатился в 75-метровый овраг, пострадали четыре человека. Об этом сообщает МЧС Крыма.Инцидент произошел накануне в 22:15.На место происшествия выехали спасатели, сотрудники ГАИ и скорой помощи. Одному из пассажиров потребовалась иммобилизация шейного отдела позвоночника. С помощью спинального щита и альпинистского снаряжения его эвакуировали на проезжую часть и передали медработникам вместе с еще тремя пострадавшими.В МЧС уточнили, что спасательные работы осложнялись темным временем суток и крутым склоном (около 70 градусов). Также специалисты провели все необходимые мероприятия для обеспечения пожарной безопасности на месте ДТП.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В ДТП на дорогах Крыма погибли 4 человекаАвтобус упал в реку в Туапсе - спасены 25 человек Мотор вылетел от удара: жуткое ДТП под Ялтой с тремя пострадавшими

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2025

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