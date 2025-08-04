https://crimea.ria.ru/20250804/v-sudake-mercedes-skatilsya-v-75-metrovyy-ovrag---chetvero-ranenykh-1148468735.html
В Судаке Mercedes скатился в 75-метровый овраг - четверо раненых
В Судаке Mercedes скатился в 75-метровый овраг - четверо раненых - РИА Новости Крым, 04.08.2025
В Судаке Mercedes скатился в 75-метровый овраг - четверо раненых
В Судаке автомобиль с пассажирами перевернулся и скатился в 75-метровый овраг, пострадали четыре человека. Об этом сообщает МЧС Крыма. РИА Новости Крым, 04.08.2025
2025-08-04T11:03
2025-08-04T11:03
2025-08-04T11:03
дтп
дтп в крыму и севастополе
происшествия
судак
мчс крыма
крым
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/04/1148468947_0:33:1495:874_1920x0_80_0_0_c4e87862477817af0676b03fd556682e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг - РИА Новости Крым. В Судаке автомобиль с пассажирами перевернулся и скатился в 75-метровый овраг, пострадали четыре человека. Об этом сообщает МЧС Крыма.Инцидент произошел накануне в 22:15.На место происшествия выехали спасатели, сотрудники ГАИ и скорой помощи. Одному из пассажиров потребовалась иммобилизация шейного отдела позвоночника. С помощью спинального щита и альпинистского снаряжения его эвакуировали на проезжую часть и передали медработникам вместе с еще тремя пострадавшими.В МЧС уточнили, что спасательные работы осложнялись темным временем суток и крутым склоном (около 70 градусов). Также специалисты провели все необходимые мероприятия для обеспечения пожарной безопасности на месте ДТП.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В ДТП на дорогах Крыма погибли 4 человекаАвтобус упал в реку в Туапсе - спасены 25 человек Мотор вылетел от удара: жуткое ДТП под Ялтой с тремя пострадавшими
судак
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/04/1148468947_144:0:1352:906_1920x0_80_0_0_7b5a5154b30f5cd9f9a64b5a027e87e4.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дтп, дтп в крыму и севастополе, происшествия, судак, мчс крыма, крым, новости крыма
В Судаке Mercedes скатился в 75-метровый овраг - четверо раненых
В Судаке автомобиль с пассажирами перевернулся и скатился в 75-метровый овраг
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг - РИА Новости Крым. В Судаке автомобиль с пассажирами перевернулся и скатился в 75-метровый овраг, пострадали четыре человека. Об этом сообщает МЧС Крыма.
Инцидент произошел накануне в 22:15.
"Поступило сообщение о том, что на автодороге Приветное-Морское произошло ДТП. Водитель легкового авто Mercedes выехал за пределы проезжей части с последующим опрокидыванием и падением в балку глубиной около 75 метров. Пассажиры оказались заблокированы внутри автомобиля", - рассказали в ведомстве
На место происшествия выехали спасатели, сотрудники ГАИ и скорой помощи. Одному из пассажиров потребовалась иммобилизация шейного отдела позвоночника. С помощью спинального щита и альпинистского снаряжения его эвакуировали на проезжую часть и передали медработникам вместе с еще тремя пострадавшими.
В МЧС уточнили, что спасательные работы осложнялись темным временем суток и крутым склоном (около 70 градусов).
Также специалисты провели все необходимые мероприятия для обеспечения пожарной безопасности на месте ДТП.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: