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В столкновении автобуса и поезда в Ленобласти погибли два человека
В столкновении автобуса и поезда в Ленобласти погибли два человека - РИА Новости Крым, 04.08.2025
В столкновении автобуса и поезда в Ленобласти погибли два человека
В столкновении пассажирского автобуса и грузового состава в Ленинградской области, по предварительной информации, погибли два человека и 10 получили травмы. Об... РИА Новости Крым, 04.08.2025
2025-08-04T08:00
2025-08-04T08:00
2025-08-04T08:00
ленинградская область
происшествия
дтп
железная дорога
поезд
автобус
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. В столкновении пассажирского автобуса и грузового состава в Ленинградской области, по предварительной информации, погибли два человека и 10 получили травмы. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Октябрьской железной дороги – одного из региональных филиалов РЖД.В понедельник Северо-Западная транспортная прокуратура сообщила о столкновении туристического автобуса с грузовым поездом в Ленобласти.По данным Октябрьской железной дороги, ЧП произошло в понедельник в 06:11 на железнодорожном переезде между станциями Лодейное Поле и Олонец.Схода подвижного состава в результате ДТП нет. Локомотивная бригада поезда за медицинской помощью не обращалась, уточнили на железной дороге.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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ленинградская область, происшествия, дтп, железная дорога, поезд, автобус, новости
В столкновении автобуса и поезда в Ленобласти погибли два человека
В столкновении автобуса и поезда в Ленобласти погибли двое и 10 пострадали – филиал РЖД