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В столкновении автобуса и поезда в Ленобласти погибли два человека

В столкновении автобуса и поезда в Ленобласти погибли два человека - РИА Новости Крым, 04.08.2025

В столкновении автобуса и поезда в Ленобласти погибли два человека

В столкновении пассажирского автобуса и грузового состава в Ленинградской области, по предварительной информации, погибли два человека и 10 получили травмы. Об... РИА Новости Крым, 04.08.2025

2025-08-04T08:00

2025-08-04T08:00

2025-08-04T08:00

ленинградская область

происшествия

дтп

железная дорога

поезд

автобус

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. В столкновении пассажирского автобуса и грузового состава в Ленинградской области, по предварительной информации, погибли два человека и 10 получили травмы. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Октябрьской железной дороги – одного из региональных филиалов РЖД.В понедельник Северо-Западная транспортная прокуратура сообщила о столкновении туристического автобуса с грузовым поездом в Ленобласти.По данным Октябрьской железной дороги, ЧП произошло в понедельник в 06:11 на железнодорожном переезде между станциями Лодейное Поле и Олонец.Схода подвижного состава в результате ДТП нет. Локомотивная бригада поезда за медицинской помощью не обращалась, уточнили на железной дороге.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

ленинградская область

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ленинградская область, происшествия, дтп, железная дорога, поезд, автобус, новости