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В России биржевая стоимость бензина Аи-95 обновила рекорд - РИА Новости Крым, 04.08.2025
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В России биржевая стоимость бензина Аи-95 обновила рекорд
В России биржевая стоимость бензина Аи-95 обновила рекорд - РИА Новости Крым, 04.08.2025
В России биржевая стоимость бензина Аи-95 обновила рекорд
Стоимость бензина Аи-95 на Петербургской бирже выросла на 1,08% - до 77 001 рубля за тонну, что является историческим рекордом. Об этом пишет РИА Новости со... РИА Новости Крым, 04.08.2025
2025-08-04T16:27
2025-08-04T16:28
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новости
бензин
дизельное топливо
топливо
цены и тарифы
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг - РИА Новости Крым. Стоимость бензина Аи-95 на Петербургской бирже выросла на 1,08% - до 77 001 рубля за тонну, что является историческим рекордом. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные торгов.По итогам торговой сессии увеличилась и цена 92-го бензина: за день он подорожал по территориальному индексу Европейской части России на 1,16%, сейчас его цена составила 66 642 рублей за тонну. Стало дороже и летнее дизтопливо - на 0,5%. Его цена составляет 58 134 рубля. При этом цена на авиакеросин упала на 4,13% - до 67 197 рублей за тонну. Мазут подешевел до 22 956 рублей за тонну, сжиженные углеводородные газы (СУГи) - до 18 990 рублей.Правительство России в конце июля распространило запрет на экспорт бензина на крупных производителей нефтепродуктов. Ограничения ввели для сохранения стабильной ситуации в период высокого спроса и сельскохозяйственных работ. Они действуют до 31 августа включительно. Кроме того, с 1 марта действует эмбарго на экспорт бензина из России для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и организаций с производственной мощностью менее 1 миллиона тонн топлива в год).В предыдущий раз стоимость Аи-95 обновляла ценовой максимум 7 сентября 2023 года: тогда марка подорожала до 76 876 рублей за тонну.Ранее эксперты рассказали РИА Новости Крым, что рост цен на бензин в Крыму обусловлен сезонностью и сложной логистикой, уровнять стоимость топлива на полуострове с материковыми расценками поможет развитие в регионе предприятий полного цикла, занимающихся нефтепереработкой и транспортировкой.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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россия, новости, бензин, дизельное топливо, топливо, цены и тарифы
В России биржевая стоимость бензина Аи-95 обновила рекорд

Стоимость бензина Аи-95 на Петербургской бирже обновила исторический рекорд

16:27 04.08.2025 (обновлено: 16:28 04.08.2025)
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваЗаправка автомобиля
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг - РИА Новости Крым. Стоимость бензина Аи-95 на Петербургской бирже выросла на 1,08% - до 77 001 рубля за тонну, что является историческим рекордом. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные торгов.
По итогам торговой сессии увеличилась и цена 92-го бензина: за день он подорожал по территориальному индексу Европейской части России на 1,16%, сейчас его цена составила 66 642 рублей за тонну. Стало дороже и летнее дизтопливо - на 0,5%. Его цена составляет 58 134 рубля.
При этом цена на авиакеросин упала на 4,13% - до 67 197 рублей за тонну. Мазут подешевел до 22 956 рублей за тонну, сжиженные углеводородные газы (СУГи) - до 18 990 рублей.
Правительство России в конце июля распространило запрет на экспорт бензина на крупных производителей нефтепродуктов. Ограничения ввели для сохранения стабильной ситуации в период высокого спроса и сельскохозяйственных работ. Они действуют до 31 августа включительно. Кроме того, с 1 марта действует эмбарго на экспорт бензина из России для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и организаций с производственной мощностью менее 1 миллиона тонн топлива в год).
В предыдущий раз стоимость Аи-95 обновляла ценовой максимум 7 сентября 2023 года: тогда марка подорожала до 76 876 рублей за тонну.
Ранее эксперты рассказали РИА Новости Крым, что рост цен на бензин в Крыму обусловлен сезонностью и сложной логистикой, уровнять стоимость топлива на полуострове с материковыми расценками поможет развитие в регионе предприятий полного цикла, занимающихся нефтепереработкой и транспортировкой.
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