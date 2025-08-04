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В Кабардино-Балкарии ликвидировали стрелявших по силовикам террористов - РИА Новости Крым, 04.08.2025
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В Кабардино-Балкарии ликвидировали стрелявших по силовикам террористов
В Кабардино-Балкарии ликвидировали стрелявших по силовикам террористов - РИА Новости Крым, 04.08.2025
В Кабардино-Балкарии ликвидировали стрелявших по силовикам террористов
В Кабардино-Балкарии трое вооруженных мужчин открыли огонь по силовикам и были ликвидированы на месте. Как сообщает пресс-служба Следкома РФ, возбуждено... РИА Новости Крым, 04.08.2025
2025-08-04T10:26
2025-08-04T10:26
терроризм
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
ск рф (следственный комитет российской федерации)
новости
кабардино-балкария
происшествия
антитеррор
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг - РИА Новости Крым. В Кабардино-Балкарии трое вооруженных мужчин открыли огонь по силовикам и были ликвидированы на месте. Как сообщает пресс-служба Следкома РФ, возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов и незаконном обороте оружия и взрывчатки.Как уточнили в ведомстве, в ночь на 1 августа сотрудники республиканских управлений ФСБ, МВД и Росгвардии совместно с главным управлением МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу проводили мероприятия по задержанию участников запрещенной в России международной террористической организации. На окраине селения Исламей Баксанского района они остановили автомобиль, в котором находились трое вооруженных мужчин. На требования силовиков сдаться боевики открыли огонь и были ликвидированы на месте.Правоохранители не пострадали. В ходе осмотра в машине были обнаружены и изъяты несколько единиц огнестрельного оружия, а также самодельные бомбы и боеприпас, добавили в пресс-службе."Следственными органами СК России по Кабардино-Балкарской Республике возбуждены уголовные дела по статьям о теракте, посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов, незаконном обороте оружия и взрывчатых веществ, а также незаконном изготовлении взрывных устройств.", - говорится в сообщении.Назначен комплекс судебных экспертиз, проводятся следственные действия, уточнили в пресс-службе.В начале июля в Нальчике произошло нападение на сотрудника ДПС, нападавшего ликвидировали, сообщал глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму женщина получила срок за нападение на автомобиль ДПСВ Дагестане избили и расстреляли полицейского из его табельного оружияУкусил за руку: в Севастополе водитель мопеда напал на инспектора ГАИ
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Новости
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РИА Новости Крым
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96
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7 495 645-6601
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Кадры с места ликвидации трех террористов, готовивших нападение на силовиков в КБР
В СК сообщили, что трое террористов, планировавших нападение на сотрудников правоохранительных органов в Кабардино-Балкарии, были обнаружены вооруженными в машине на окраине селения Исламей Баксанского района. Злоумышленники, как информировали в ФСБ, при задержании оказали вооруженное сопротивление и были ликвидированы ответным огнем.
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терроризм, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), ск рф (следственный комитет российской федерации), новости, кабардино-балкария, происшествия, антитеррор
В Кабардино-Балкарии ликвидировали стрелявших по силовикам террористов

В Кабардино-Балкарии ликвидировали открывших огонь по правоохранителям террористов

10:26 04.08.2025
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг - РИА Новости Крым. В Кабардино-Балкарии трое вооруженных мужчин открыли огонь по силовикам и были ликвидированы на месте. Как сообщает пресс-служба Следкома РФ, возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов и незаконном обороте оружия и взрывчатки.
Как уточнили в ведомстве, в ночь на 1 августа сотрудники республиканских управлений ФСБ, МВД и Росгвардии совместно с главным управлением МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу проводили мероприятия по задержанию участников запрещенной в России международной террористической организации. На окраине селения Исламей Баксанского района они остановили автомобиль, в котором находились трое вооруженных мужчин. На требования силовиков сдаться боевики открыли огонь и были ликвидированы на месте.
Правоохранители не пострадали. В ходе осмотра в машине были обнаружены и изъяты несколько единиц огнестрельного оружия, а также самодельные бомбы и боеприпас, добавили в пресс-службе.
"Следственными органами СК России по Кабардино-Балкарской Республике возбуждены уголовные дела по статьям о теракте, посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов, незаконном обороте оружия и взрывчатых веществ, а также незаконном изготовлении взрывных устройств.", - говорится в сообщении.
Назначен комплекс судебных экспертиз, проводятся следственные действия, уточнили в пресс-службе.
В начале июля в Нальчике произошло нападение на сотрудника ДПС, нападавшего ликвидировали, сообщал глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков.
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