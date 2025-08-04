https://crimea.ria.ru/20250804/v-kabardino-balkarii-likvidirovali-strelyavshikh-po-silovikam-terroristov-1148468207.html

В Кабардино-Балкарии ликвидировали стрелявших по силовикам террористов

В Кабардино-Балкарии ликвидировали стрелявших по силовикам террористов - РИА Новости Крым, 04.08.2025

В Кабардино-Балкарии ликвидировали стрелявших по силовикам террористов

В Кабардино-Балкарии трое вооруженных мужчин открыли огонь по силовикам и были ликвидированы на месте. Как сообщает пресс-служба Следкома РФ, возбуждено... РИА Новости Крым, 04.08.2025

2025-08-04T10:26

2025-08-04T10:26

2025-08-04T10:26

терроризм

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг - РИА Новости Крым. В Кабардино-Балкарии трое вооруженных мужчин открыли огонь по силовикам и были ликвидированы на месте. Как сообщает пресс-служба Следкома РФ, возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов и незаконном обороте оружия и взрывчатки.Как уточнили в ведомстве, в ночь на 1 августа сотрудники республиканских управлений ФСБ, МВД и Росгвардии совместно с главным управлением МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу проводили мероприятия по задержанию участников запрещенной в России международной террористической организации. На окраине селения Исламей Баксанского района они остановили автомобиль, в котором находились трое вооруженных мужчин. На требования силовиков сдаться боевики открыли огонь и были ликвидированы на месте.Правоохранители не пострадали. В ходе осмотра в машине были обнаружены и изъяты несколько единиц огнестрельного оружия, а также самодельные бомбы и боеприпас, добавили в пресс-службе."Следственными органами СК России по Кабардино-Балкарской Республике возбуждены уголовные дела по статьям о теракте, посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов, незаконном обороте оружия и взрывчатых веществ, а также незаконном изготовлении взрывных устройств.", - говорится в сообщении.Назначен комплекс судебных экспертиз, проводятся следственные действия, уточнили в пресс-службе.В начале июля в Нальчике произошло нападение на сотрудника ДПС, нападавшего ликвидировали, сообщал глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму женщина получила срок за нападение на автомобиль ДПСВ Дагестане избили и расстреляли полицейского из его табельного оружияУкусил за руку: в Севастополе водитель мопеда напал на инспектора ГАИ

https://crimea.ria.ru/20250709/terrorist-pytalsya-podorvat-zheleznodorozhnyy-most-v-saratovskoy-oblasti-1147819666.html

кабардино-балкария

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Кадры с места ликвидации трех террористов, готовивших нападение на силовиков в КБР В СК сообщили, что трое террористов, планировавших нападение на сотрудников правоохранительных органов в Кабардино-Балкарии, были обнаружены вооруженными в машине на окраине селения Исламей Баксанского района. Злоумышленники, как информировали в ФСБ, при задержании оказали вооруженное сопротивление и были ликвидированы ответным огнем. 2025-08-04T10:26 true PT1M06S

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

терроризм, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), ск рф (следственный комитет российской федерации), новости, кабардино-балкария, происшествия, антитеррор