Рейтинг@Mail.ru
Столкновение туристического автобуса с поездом в Ленобласти: что известно - РИА Новости Крым, 04.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250804/stolknovenie-turisticheskogo-avtobusa-s-poezdom-v-lenoblasti-chto-izvestno-1148466783.html
Столкновение туристического автобуса с поездом в Ленобласти: что известно
Столкновение туристического автобуса с поездом в Ленобласти: что известно - РИА Новости Крым, 04.08.2025
Столкновение туристического автобуса с поездом в Ленобласти: что известно
Туристический автобус и грузовой поезд столкнулись на железнодорожном переезде в Лодейнопольском районе Ленинградской области. В результате, по данным местных... РИА Новости Крым, 04.08.2025
2025-08-04T09:29
2025-08-04T09:29
ленинградская область
дтп
происшествия
железная дорога
поезд
автобус
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/04/1148466531_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_d37b588c66f9d015ab0fd8cb49f6c6fb.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. Туристический автобус и грузовой поезд столкнулись на железнодорожном переезде в Лодейнопольском районе Ленинградской области. В результате, по данным местных властей, один человек погиб и 16 пострадали. Что известно о происшествии на данный момент – в сбойке РИА Новости Крым.Столкновение произошло в 06:21 мск на железнодорожном переезде между станциями Лодейное Поле и Олонец на 254 км по Мурманскому шоссе.Как сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги, причиной аварии стал выезд рейсового автобуса на пути перед приближающимся поездом. Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, столкновения избежать не удалось.Как уточнили в региональном главке МВД, автобус пересекал нерегулируемый переезд и не успел завершить маневр, когда состав врезался в его заднюю часть.По данным полиции, в автобусе находились паломники, следовавшие в монастырь Александра Свирского.В пресс-службе Октябрьской железной дороги сообщили о двух погибших и 10 пострадавших.В то же время, по информации комитета по здравоохранению Ленобласти, в результате столкновения один человек погиб и 16 пассажиров пострадали. Семеро из них находятся в тяжелом состоянии. Бригады скорой помощи транспортируют пострадавших в Лодейнопольскую и Волховскую больницу. Вертолеты санавиации задействованы в доставке пострадавших в Ленинградскую областную клиническую больницу.Данные об одном погибшем подтвердили в ГУ МВД. По факту столкновения возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
ленинградская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/04/1148466531_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_9440b828ec872e92707e65eadc577e65.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ленинградская область, дтп, происшествия, железная дорога, поезд, автобус, новости
Столкновение туристического автобуса с поездом в Ленобласти: что известно

В столкновении автобуса с поездом в Ленобласти погиб один человек и 16 пострадали

09:29 04.08.2025
 
© Северо-Западная транспортная прокуратураСтолкновение автобуса с туристами с грузовым поездом в Ленобласти
Столкновение автобуса с туристами с грузовым поездом в Ленобласти
© Северо-Западная транспортная прокуратура
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. Туристический автобус и грузовой поезд столкнулись на железнодорожном переезде в Лодейнопольском районе Ленинградской области. В результате, по данным местных властей, один человек погиб и 16 пострадали. Что известно о происшествии на данный момент – в сбойке РИА Новости Крым.
Столкновение произошло в 06:21 мск на железнодорожном переезде между станциями Лодейное Поле и Олонец на 254 км по Мурманскому шоссе.
Как сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги, причиной аварии стал выезд рейсового автобуса на пути перед приближающимся поездом. Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, столкновения избежать не удалось.
Как уточнили в региональном главке МВД, автобус пересекал нерегулируемый переезд и не успел завершить маневр, когда состав врезался в его заднюю часть.
По данным полиции, в автобусе находились паломники, следовавшие в монастырь Александра Свирского.
В пресс-службе Октябрьской железной дороги сообщили о двух погибших и 10 пострадавших.
В то же время, по информации комитета по здравоохранению Ленобласти, в результате столкновения один человек погиб и 16 пассажиров пострадали. Семеро из них находятся в тяжелом состоянии. Бригады скорой помощи транспортируют пострадавших в Лодейнопольскую и Волховскую больницу. Вертолеты санавиации задействованы в доставке пострадавших в Ленинградскую областную клиническую больницу.
Данные об одном погибшем подтвердили в ГУ МВД. По факту столкновения возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств".
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Ленинградская областьДТППроисшествияЖелезная дорогаПоездАвтобусНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:20В России потратят 5,7 млрд рублей на зарядные станции для электромобилей
11:03В Судаке Mercedes скатился в 75-метровый овраг - четверо раненых
10:59Первый легендарный бой Кутузова: Шумское сражение в Крыму
10:55Пять беспилотников ВСУ уничтожены над Крымом и Черным морем
10:42В ДТП на дорогах Крыма погибли 4 человека
10:26В Кабардино-Балкарии ликвидировали стрелявших по силовикам террористов 1:06
10:07История шампанского – инфографика
09:53На Солнце произошла еще одна мощная вспышка
09:29Столкновение туристического автобуса с поездом в Ленобласти: что известно
09:06Крымский мост: почти 2000 авто ждут проезда
08:54В Севастополе объявили отбой воздушной тревоги
08:32Воздушную тревогу объявили в Севастополе
08:27Севастополь вошел в топ-10 регионов РФ по качеству дорог
08:00В столкновении автобуса и поезда в Ленобласти погибли два человека
07:43Туристический автобус столкнулся с поездом в Ленобласти
07:21Над Крымом и Черным морем ночью сбили 29 беспилотников
07:17Пять человек погибли в жутком ДТП с "КамАЗом" в Кузбассе
07:10Мудрая политика гостеприимства – почему Крым в тренде в этом году
06:47До 100 метеоров в час: когда наблюдать пик звездопада Персеиды над Крымом
06:26ВСУ атаковали Волгоградскую область - задерживаются пять поездов
Лента новостейМолния