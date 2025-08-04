https://crimea.ria.ru/20250804/stolknovenie-turisticheskogo-avtobusa-s-poezdom-v-lenoblasti-chto-izvestno-1148466783.html

Столкновение туристического автобуса с поездом в Ленобласти: что известно

Столкновение туристического автобуса с поездом в Ленобласти: что известно - РИА Новости Крым, 04.08.2025

Столкновение туристического автобуса с поездом в Ленобласти: что известно

Туристический автобус и грузовой поезд столкнулись на железнодорожном переезде в Лодейнопольском районе Ленинградской области. В результате, по данным местных... РИА Новости Крым, 04.08.2025

2025-08-04T09:29

2025-08-04T09:29

2025-08-04T09:29

ленинградская область

дтп

происшествия

железная дорога

поезд

автобус

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. Туристический автобус и грузовой поезд столкнулись на железнодорожном переезде в Лодейнопольском районе Ленинградской области. В результате, по данным местных властей, один человек погиб и 16 пострадали. Что известно о происшествии на данный момент – в сбойке РИА Новости Крым.Столкновение произошло в 06:21 мск на железнодорожном переезде между станциями Лодейное Поле и Олонец на 254 км по Мурманскому шоссе.Как сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги, причиной аварии стал выезд рейсового автобуса на пути перед приближающимся поездом. Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, столкновения избежать не удалось.Как уточнили в региональном главке МВД, автобус пересекал нерегулируемый переезд и не успел завершить маневр, когда состав врезался в его заднюю часть.По данным полиции, в автобусе находились паломники, следовавшие в монастырь Александра Свирского.В пресс-службе Октябрьской железной дороги сообщили о двух погибших и 10 пострадавших.В то же время, по информации комитета по здравоохранению Ленобласти, в результате столкновения один человек погиб и 16 пассажиров пострадали. Семеро из них находятся в тяжелом состоянии. Бригады скорой помощи транспортируют пострадавших в Лодейнопольскую и Волховскую больницу. Вертолеты санавиации задействованы в доставке пострадавших в Ленинградскую областную клиническую больницу.Данные об одном погибшем подтвердили в ГУ МВД. По факту столкновения возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

ленинградская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ленинградская область, дтп, происшествия, железная дорога, поезд, автобус, новости