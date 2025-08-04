https://crimea.ria.ru/20250804/sevastopol-voshel-v-top-10-regionov-rf-po-kachestvu-dorog-1148465746.html

Севастополь вошел в топ-10 регионов РФ по качеству дорог

Севастополь вошел в топ-10 регионов РФ по качеству дорог - РИА Новости Крым, 04.08.2025

Севастополь вошел в топ-10 регионов РФ по качеству дорог

Севастополь занял шестое место в рейтинге российских регионов по качеству автомобильных дорог, Республика Крым – на 71-м месте. Об этом свидетельствует... РИА Новости Крым, 04.08.2025

2025-08-04T08:27

2025-08-04T08:27

2025-08-04T08:27

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дороги крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. Севастополь занял шестое место в рейтинге российских регионов по качеству автомобильных дорог, Республика Крым – на 71-м месте. Об этом свидетельствует исследование РИА Новости, проведенное на основе данных Росстата и Росавтодора.В рейтинге используется доля автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности соответствующих дорог на конец 2024 года.Лидером рейтинга является Москва с показателем доли автомагистралей общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения, отвечающих нормативным требованиям 100%. В первую пятерку рейтинга также вошли Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Челябинская область, Ингушетия и Краснодарский край, этот показатель находится в диапазоне от 82,3% до 89,4%.Республика Крым занимает в данном рейтинге 71-е место. Доля отвечающих нормативным требованиям автодорог общего пользования в регионе, по данным исследования, составляет 42,8%.При этом в разрезе федеральных округов, в Южном федеральном округе наименьшую долю дорог, отвечающих нормативным требованиям, имеет Волгоградская область (28,9%).В целом по России по состоянию на конец 2024 года 54,8% автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и местного значения отвечают нормативным требованиям, что на 0,7 процентных пункта выше уровня конца 2023 года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дорожные работы в Симферополе - что сделано в этом годуБольшое дорожное строительство – что сделают в Крыму до конца годаНе ремонтировался годами: когда починят мост на трассе Бахчисарай – Ялта

севастополь

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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