https://crimea.ria.ru/20250804/rossiyskie-kinzhaly-udarili-po-aerodromam-vsu--1148470803.html

Российские "Кинжалы" ударили по аэродромам ВСУ

Российские "Кинжалы" ударили по аэродромам ВСУ - РИА Новости Крым, 04.08.2025

Российские "Кинжалы" ударили по аэродромам ВСУ

Вооруженные силы РФ нанесли удар по объектам аэродромов ВСУ с применением ракет "Кинжал". Об этом сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 04.08.2025

2025-08-04T12:47

2025-08-04T12:47

2025-08-04T13:09

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг - РИА Новости Крым. Вооруженные силы РФ нанесли удар по объектам аэродромов ВСУ с применением ракет "Кинжал". Об этом сообщили в Минобороны России. Цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены, подчеркнули в оборонном ведомстве.Как сообщалось, за неделю Вооруженные силы России нанесли семь групповых ударов по объектам военно-промышленного комплекса и складам с боеприпасами на Украине. Также поражены инфраструктура военных аэродромов и цеха производства беспилотных летательных аппаратов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новости СВО: уничтожены почти полторы тысячи бойцов ВСУ и техника НАТОПервый серийный комплекс "Орешник" поступил в войска – Путин Семь групповых ударов нанесено по "оборонке" Украины – что уничтожено

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2025

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россия, новости, министерство обороны рф, гиперзвуковые ракеты "кинжал", всу (вооруженные силы украины), взрывы на украине, украина, новости сво