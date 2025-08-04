https://crimea.ria.ru/20250804/rossiyskie-kinzhaly-udarili-po-aerodromam-vsu--1148470803.html
Российские "Кинжалы" ударили по аэродромам ВСУ
Российские "Кинжалы" ударили по аэродромам ВСУ - РИА Новости Крым, 04.08.2025
Российские "Кинжалы" ударили по аэродромам ВСУ
Вооруженные силы РФ нанесли удар по объектам аэродромов ВСУ с применением ракет "Кинжал". Об этом сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 04.08.2025
2025-08-04T12:47
2025-08-04T12:47
2025-08-04T13:09
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг - РИА Новости Крым. Вооруженные силы РФ нанесли удар по объектам аэродромов ВСУ с применением ракет "Кинжал". Об этом сообщили в Минобороны России. Цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены, подчеркнули в оборонном ведомстве.Как сообщалось, за неделю Вооруженные силы России нанесли семь групповых ударов по объектам военно-промышленного комплекса и складам с боеприпасами на Украине. Также поражены инфраструктура военных аэродромов и цеха производства беспилотных летательных аппаратов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новости СВО: уничтожены почти полторы тысячи бойцов ВСУ и техника НАТОПервый серийный комплекс "Орешник" поступил в войска – Путин Семь групповых ударов нанесено по "оборонке" Украины – что уничтожено
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россия, новости, министерство обороны рф, гиперзвуковые ракеты "кинжал", всу (вооруженные силы украины), взрывы на украине, украина, новости сво
Российские "Кинжалы" ударили по аэродромам ВСУ
Российские военные нанесли массированный удар "Кинжалами" по объектам аэродромов ВСУ
12:47 04.08.2025 (обновлено: 13:09 04.08.2025)