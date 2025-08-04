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Пять человек погибли в жутком ДТП с "КамАЗом" в Кузбассе - РИА Новости Крым, 04.08.2025
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Пять человек погибли в жутком ДТП с "КамАЗом" в Кузбассе
Пять человек погибли в жутком ДТП с "КамАЗом" в Кузбассе - РИА Новости Крым, 04.08.2025
Пять человек погибли в жутком ДТП с "КамАЗом" в Кузбассе
В Кемеровской области в результате столкновения легкового автомобиля со стоящим на обочине "КамАЗом" погибли пять человек, еще один человек получил травмы. Об... РИА Новости Крым, 04.08.2025
2025-08-04T07:17
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кемеровская область
дтп
происшествия
новости
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. В Кемеровской области в результате столкновения легкового автомобиля со стоящим на обочине "КамАЗом" погибли пять человек, еще один человек получил травмы. Об этом сообщает региональный главк МВД.Авария произошла в понедельник около 3.50 мск на автодороге "Белово - Новый городок".На месте работает следственно-оперативная группа, экстренные службы. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.Прокуратура проводит проверку исполнения требований законодательства о безопасности дорожного движения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мотор вылетел от удара: жуткое ДТП под Ялтой с тремя пострадавшимиВ Крыму будут судить виновницу смертельного ДТП с тремя погибшимиЖенщина и 4-летний ребенок пострадали в тройном ДТП в Севастополе
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кемеровская область, дтп, происшествия, новости, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
Пять человек погибли в жутком ДТП с "КамАЗом" в Кузбассе

Пять человек погибли в столкновении легковушки с "КамАЗом" в Кемеровской области

07:17 04.08.2025 (обновлено: 07:18 04.08.2025)
 
© Прокуратура Кемеровской областиПять человек погибли в столкновении легковушки с "КамАЗом" в Кемеровской области
Пять человек погибли в столкновении легковушки с КамАЗом в Кемеровской области
© Прокуратура Кемеровской области
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. В Кемеровской области в результате столкновения легкового автомобиля со стоящим на обочине "КамАЗом" погибли пять человек, еще один человек получил травмы. Об этом сообщает региональный главк МВД.
Авария произошла в понедельник около 3.50 мск на автодороге "Белово - Новый городок".
"Предварительно установлено, что водитель автомобиля Honda Accord не справился с управлением и совершил наезд на припаркованный на обочине "КамАЗ". В результате пять человек, находившихся в легковом автомобиле, погибли, еще одна женщина, пассажир Honda, доставлена в медучреждение с травмами различной степени тяжести", – говорится в сообщении.
На месте работает следственно-оперативная группа, экстренные службы. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.
Прокуратура проводит проверку исполнения требований законодательства о безопасности дорожного движения.
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Кемеровская областьДТППроисшествияНовостиМВД РФ (Министерство внутренних дел Российской Федерации)
 
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