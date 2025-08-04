https://crimea.ria.ru/20250804/pyat-chelovek-pogibli-v-zhutkom-dtp-v-kamazom-v-kuzbasse-1148465261.html

Пять человек погибли в жутком ДТП с "КамАЗом" в Кузбассе

Пять человек погибли в жутком ДТП с "КамАЗом" в Кузбассе - РИА Новости Крым, 04.08.2025

Пять человек погибли в жутком ДТП с "КамАЗом" в Кузбассе

В Кемеровской области в результате столкновения легкового автомобиля со стоящим на обочине "КамАЗом" погибли пять человек, еще один человек получил травмы. Об... РИА Новости Крым, 04.08.2025

2025-08-04T07:17

2025-08-04T07:17

2025-08-04T07:18

кемеровская область

дтп

происшествия

новости

мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. В Кемеровской области в результате столкновения легкового автомобиля со стоящим на обочине "КамАЗом" погибли пять человек, еще один человек получил травмы. Об этом сообщает региональный главк МВД.Авария произошла в понедельник около 3.50 мск на автодороге "Белово - Новый городок".На месте работает следственно-оперативная группа, экстренные службы. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.Прокуратура проводит проверку исполнения требований законодательства о безопасности дорожного движения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мотор вылетел от удара: жуткое ДТП под Ялтой с тремя пострадавшимиВ Крыму будут судить виновницу смертельного ДТП с тремя погибшимиЖенщина и 4-летний ребенок пострадали в тройном ДТП в Севастополе

кемеровская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кемеровская область, дтп, происшествия, новости, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)