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Пять человек погибли в жутком ДТП с "КамАЗом" в Кузбассе
Пять человек погибли в жутком ДТП с "КамАЗом" в Кузбассе - РИА Новости Крым, 04.08.2025
Пять человек погибли в жутком ДТП с "КамАЗом" в Кузбассе
В Кемеровской области в результате столкновения легкового автомобиля со стоящим на обочине "КамАЗом" погибли пять человек, еще один человек получил травмы. Об... РИА Новости Крым, 04.08.2025
2025-08-04T07:17
2025-08-04T07:17
2025-08-04T07:18
кемеровская область
дтп
происшествия
новости
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. В Кемеровской области в результате столкновения легкового автомобиля со стоящим на обочине "КамАЗом" погибли пять человек, еще один человек получил травмы. Об этом сообщает региональный главк МВД.Авария произошла в понедельник около 3.50 мск на автодороге "Белово - Новый городок".На месте работает следственно-оперативная группа, экстренные службы. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.Прокуратура проводит проверку исполнения требований законодательства о безопасности дорожного движения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мотор вылетел от удара: жуткое ДТП под Ялтой с тремя пострадавшимиВ Крыму будут судить виновницу смертельного ДТП с тремя погибшимиЖенщина и 4-летний ребенок пострадали в тройном ДТП в Севастополе
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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кемеровская область, дтп, происшествия, новости, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
Пять человек погибли в жутком ДТП с "КамАЗом" в Кузбассе
Пять человек погибли в столкновении легковушки с "КамАЗом" в Кемеровской области
07:17 04.08.2025 (обновлено: 07:18 04.08.2025)