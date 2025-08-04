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Пять беспилотников ВСУ уничтожены над Крымом и Черным морем - РИА Новости Крым, 04.08.2025
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Пять беспилотников ВСУ уничтожены над Крымом и Черным морем
Пять беспилотников ВСУ уничтожены над Крымом и Черным морем - РИА Новости Крым, 04.08.2025
Пять беспилотников ВСУ уничтожены над Крымом и Черным морем
Пять беспилотников уничтожили над Крымом и Черным морем за час. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 04.08.2025
2025-08-04T10:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг - РИА Новости Крым. Пять беспилотников уничтожили над Крымом и Черным морем за час. Об этом сообщает Минобороны РФ.За минувшую ночь средства противовоздушной обороны уничтожили над регионами РФ 61 украинский беспилотник, в том числе 29 – над Крымом и акваторией Черного моря.Как сообщалось, в понедельник утром в Севастополе была объявлена воздушная тревога. Она продлилась менее получаса, после чело был дан сигнал отбоя. Накануне поздно вечером силы ПВО в течение двух часов уничтожили над Крымом и Черным морем шесть украинских беспилотников. Кроме того, в воскресенье губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о сбитии воздушных целей вблизи города-героя.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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крым, срочные новости крыма, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу на крым, министерство обороны рф, пво, черное море
Пять беспилотников ВСУ уничтожены над Крымом и Черным морем

Пять беспилотников ВСУ уничтожили над Крымом и Черным морем за час

10:55 04.08.2025 (обновлено: 11:00 04.08.2025)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг - РИА Новости Крым. Пять беспилотников уничтожили над Крымом и Черным морем за час. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"С 08.40 мск до 09.45 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: три – над территорией Республики Крым и два – над акваторией Черного моря", - говорится в сообщении.
За минувшую ночь средства противовоздушной обороны уничтожили над регионами РФ 61 украинский беспилотник, в том числе 29 – над Крымом и акваторией Черного моря.
Как сообщалось, в понедельник утром в Севастополе была объявлена воздушная тревога. Она продлилась менее получаса, после чело был дан сигнал отбоя.
Накануне поздно вечером силы ПВО в течение двух часов уничтожили над Крымом и Черным морем шесть украинских беспилотников. Кроме того, в воскресенье губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о сбитии воздушных целей вблизи города-героя.
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КрымСрочные новости КрымаБеспилотник (БПЛА, дрон)Атаки ВСУ на КрымМинистерство обороны РФПВОЧерное море
 
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