https://crimea.ria.ru/20250804/pyat-bespilotnikov-unichtozheny-nad-krymom-i-chernym-morem-1148469342.html
Пять беспилотников ВСУ уничтожены над Крымом и Черным морем
Пять беспилотников ВСУ уничтожены над Крымом и Черным морем - РИА Новости Крым, 04.08.2025
Пять беспилотников ВСУ уничтожены над Крымом и Черным морем
Пять беспилотников уничтожили над Крымом и Черным морем за час. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 04.08.2025
2025-08-04T10:55
2025-08-04T10:55
2025-08-04T11:00
крым
срочные новости крыма
беспилотник (бпла, дрон)
атаки всу на крым
министерство обороны рф
пво
черное море
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/17/1140534466_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_79c12474bff5625f87c7173286ca0096.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг - РИА Новости Крым. Пять беспилотников уничтожили над Крымом и Черным морем за час. Об этом сообщает Минобороны РФ.За минувшую ночь средства противовоздушной обороны уничтожили над регионами РФ 61 украинский беспилотник, в том числе 29 – над Крымом и акваторией Черного моря.Как сообщалось, в понедельник утром в Севастополе была объявлена воздушная тревога. Она продлилась менее получаса, после чело был дан сигнал отбоя. Накануне поздно вечером силы ПВО в течение двух часов уничтожили над Крымом и Черным морем шесть украинских беспилотников. Кроме того, в воскресенье губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о сбитии воздушных целей вблизи города-героя.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
черное море
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/17/1140534466_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_76529566272e53390536dda6239be090.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, срочные новости крыма, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу на крым, министерство обороны рф, пво, черное море
Пять беспилотников ВСУ уничтожены над Крымом и Черным морем
Пять беспилотников ВСУ уничтожили над Крымом и Черным морем за час
10:55 04.08.2025 (обновлено: 11:00 04.08.2025)