https://crimea.ria.ru/20250804/pyat-bespilotnikov-unichtozheny-nad-krymom-i-chernym-morem-1148469342.html

Пять беспилотников ВСУ уничтожены над Крымом и Черным морем

Пять беспилотников ВСУ уничтожены над Крымом и Черным морем - РИА Новости Крым, 04.08.2025

Пять беспилотников ВСУ уничтожены над Крымом и Черным морем

Пять беспилотников уничтожили над Крымом и Черным морем за час. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 04.08.2025

2025-08-04T10:55

2025-08-04T10:55

2025-08-04T11:00

крым

срочные новости крыма

беспилотник (бпла, дрон)

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министерство обороны рф

пво

черное море

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг - РИА Новости Крым. Пять беспилотников уничтожили над Крымом и Черным морем за час. Об этом сообщает Минобороны РФ.За минувшую ночь средства противовоздушной обороны уничтожили над регионами РФ 61 украинский беспилотник, в том числе 29 – над Крымом и акваторией Черного моря.Как сообщалось, в понедельник утром в Севастополе была объявлена воздушная тревога. Она продлилась менее получаса, после чело был дан сигнал отбоя. Накануне поздно вечером силы ПВО в течение двух часов уничтожили над Крымом и Черным морем шесть украинских беспилотников. Кроме того, в воскресенье губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о сбитии воздушных целей вблизи города-героя.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, срочные новости крыма, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу на крым, министерство обороны рф, пво, черное море