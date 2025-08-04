Рейтинг@Mail.ru
Провокация Британии против РФ и рекорд цен на бензин – главное за день - РИА Новости Крым, 04.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250804/provokatsiya-britanii-protiv-rf-i-rekord-tsen-na-benzin--glavnoe-za-den-1148486162.html
Провокация Британии против РФ и рекорд цен на бензин – главное за день
Провокация Британии против РФ и рекорд цен на бензин – главное за день - РИА Новости Крым, 04.08.2025
Провокация Британии против РФ и рекорд цен на бензин – главное за день
Служба внешней разведки РФ сообщила о подготовке Великобританией масштабной диверсии против России в международных водах. Стоимость бензина Аи-95 в РФ обновила... РИА Новости Крым, 04.08.2025
2025-08-04T22:42
2025-08-04T22:23
главное за день
новости крыма
новости
крым
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/11/1128785200_0:0:3111:1750_1920x0_80_0_0_ebecb9d32b800e23c96db15119865d90.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. Служба внешней разведки РФ сообщила о подготовке Великобританией масштабной диверсии против России в международных водах. Стоимость бензина Аи-95 в РФ обновила рекорд. ФСБ пресекла работу более 60 подпольных оружейных мастерских в Севастополе и других регионах страны. В Крыму изменился порядок предоставления денежной компенсации за покупку школьной формы детям из многодетных семей. Севастополь вошел в топ-10 регионов России по качеству дорог.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Британия готовит крупную диверсию против РФСпецслужбы Великобритании готовятся осуществить крупную диверсию против России в международных водах для развертывания массовой облавы на так называемый "теневой флот" РФ. Об этом предупредили в пресс-бюро Службы внешней разведки Российской Федерации."Планом предусматривается организация крупной диверсии, ущерб от которой позволит объявить транспортировку российской нефти угрозой всему международному судоходству. Это развяжет Западу руки в выборе методов противодействия", – сказано в сообщении СВР.Отмечается, что в качества контрмер в ответ на свою же провокацию Запад может пойти на задержание любых "подозрительных" судов в международных водах с последующим их конвоированием в пор­ты стран НАТО.Новый рекорд цен на бензин в РоссииСтоимость бензина Аи-95 на Петербургской бирже выросла на 1,08% – до 77 001 рубля за тонну, что является историческим рекордом, следует из данных торгов.По итогам торговой сессии увеличилась и цена 92-го бензина.ФСБ "разоружила" подпольные мастерские в Крыму и не только62 подпольные мастерские по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов выявили в Севастополе, Москве, Санкт-Петербурге, а также на Кубани, в Белгородской и Запорожской области, ДНР, ЛНР и в других регионах России, сообщили в центре общественных связей ФСБ."ФСБ РФ во взаимодействии с МВД РФ и Росгвардией пресечена противоправная деятельность 157 жителей из 51 субъекта страны, причастных к незаконному обороту средств поражения, а также восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту", – уточнили в ведомстве.В Крыму новый порядок компенсаций за школьную формуВ Крыму в этом году изменился порядок предоставления денежной выплаты на обеспечение школьной формой детей из многодетных семей. Теперь справка о доходах и товарные чеки не потребуются. Об этом сообщили в министерстве труда и соцзащиты РК."Многодетным семьям с 2025 года предоставление денежной выплаты на обеспечение детей школьной формой осуществляется без учета критериев нуждаемости семьи", – сказано в сообщении.Севастополь в топ 10 регионов РФ по качеству дорогСевастополь занял 6-е место в рейтинге регионов России по качеству автомобильных дорог. Об этом свидетельствует исследование РИА Новости, проведенное на основе данных Росстата и Росавтодора."На шестой строчке – Севастополь с показателем 79,6%. Республика Крым – на 71-м месте", – следует из данных.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250804/rossiya-bolshe-ne-svyazana-ogranicheniyami-po-razmescheniyu-raket-zayavlenie-mid-1148486622.html
https://crimea.ria.ru/20250804/tseny-na-benzin-v-krymu-pochemu-oni-rastut-i-kak-eto-ostanovit-1148472811.html
https://crimea.ria.ru/20250804/veernye-otklyucheniya-mobilnogo-interneta-v-krymu--chto-nado-znat-1148487165.html
https://crimea.ria.ru/20250804/v-krymu-predlozhili-vnosit-v-attestat-otmetku-za-povedenie-v-shkole-1148294535.html
https://crimea.ria.ru/20250804/mudraya-politika-gostepriimstva--pochemu-krym-v-trende-v-etom-godu-1148364205.html
крым
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/11/1128785200_382:0:3111:2047_1920x0_80_0_0_872b02120c21feb0e625b1e5bb7ab2bb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
главное за день, новости крыма, новости, крым, россия
Провокация Британии против РФ и рекорд цен на бензин – главное за день

Провокация Британии против РФ и новый рекорд цен на бензин в России – главное за день

22:42 04.08.2025
 
© РИА Новости . Павел Бедняков / Перейти в фотобанкКорабли в проливе Босфор
Корабли в проливе Босфор - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
© РИА Новости . Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. Служба внешней разведки РФ сообщила о подготовке Великобританией масштабной диверсии против России в международных водах. Стоимость бензина Аи-95 в РФ обновила рекорд. ФСБ пресекла работу более 60 подпольных оружейных мастерских в Севастополе и других регионах страны. В Крыму изменился порядок предоставления денежной компенсации за покупку школьной формы детям из многодетных семей. Севастополь вошел в топ-10 регионов России по качеству дорог.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Британия готовит крупную диверсию против РФ

Спецслужбы Великобритании готовятся осуществить крупную диверсию против России в международных водах для развертывания массовой облавы на так называемый "теневой флот" РФ. Об этом предупредили в пресс-бюро Службы внешней разведки Российской Федерации.
"Планом предусматривается организация крупной диверсии, ущерб от которой позволит объявить транспортировку российской нефти угрозой всему международному судоходству. Это развяжет Западу руки в выборе методов противодействия", – сказано в сообщении СВР.
Отмечается, что в качества контрмер в ответ на свою же провокацию Запад может пойти на задержание любых "подозрительных" судов в международных водах с последующим их конвоированием в пор­ты стран НАТО.
Самоходные ракетные установки РСД-10 - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
20:02
Россия больше не связана ограничениями по размещению ракет: заявление МИД

Новый рекорд цен на бензин в России

Стоимость бензина Аи-95 на Петербургской бирже выросла на 1,08% – до 77 001 рубля за тонну, что является историческим рекордом, следует из данных торгов.
По итогам торговой сессии увеличилась и цена 92-го бензина.
Цены на АЗС в Крыму по состоянию на 1 августа 2025 года - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
15:10
Цены на бензин в Крыму: почему они растут и как это остановить

ФСБ "разоружила" подпольные мастерские в Крыму и не только

62 подпольные мастерские по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов выявили в Севастополе, Москве, Санкт-Петербурге, а также на Кубани, в Белгородской и Запорожской области, ДНР, ЛНР и в других регионах России, сообщили в центре общественных связей ФСБ.
"ФСБ РФ во взаимодействии с МВД РФ и Росгвардией пресечена противоправная деятельность 157 жителей из 51 субъекта страны, причастных к незаконному обороту средств поражения, а также восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту", – уточнили в ведомстве.
Вышка мобильной связи - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
22:12
Веерные отключения мобильного интернета в Крыму – что надо знать

В Крыму новый порядок компенсаций за школьную форму

В Крыму в этом году изменился порядок предоставления денежной выплаты на обеспечение школьной формой детей из многодетных семей. Теперь справка о доходах и товарные чеки не потребуются. Об этом сообщили в министерстве труда и соцзащиты РК.
"Многодетным семьям с 2025 года предоставление денежной выплаты на обеспечение детей школьной формой осуществляется без учета критериев нуждаемости семьи", – сказано в сообщении.
Выпускной - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
21:32Радио "Спутник в Крыму"
В Крыму предложили вносить в аттестат отметку за поведение в школе

Севастополь в топ 10 регионов РФ по качеству дорог

Севастополь занял 6-е место в рейтинге регионов России по качеству автомобильных дорог. Об этом свидетельствует исследование РИА Новости, проведенное на основе данных Росстата и Росавтодора.
"На шестой строчке – Севастополь с показателем 79,6%. Республика Крым – на 71-м месте", – следует из данных.
Курортный сезо - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
07:10Радио "Спутник в Крыму"
Мудрая политика гостеприимства – почему Крым в тренде в этом году
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Главное за деньНовости КрымаНовостиКрымРоссия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:42Провокация Британии против РФ и рекорд цен на бензин – главное за день
22:30МВД РФ опровергло слухи о введении ограничения срока службы легковушек
22:12Веерные отключения мобильного интернета в Крыму – что надо знать
22:08Крымский мост: очереди и время ожидания к вечеру понедельника
21:52Жалоб от туристов на отели и санатории Крыма стало гораздо меньше
21:32В Крыму предложили вносить в аттестат отметку за поведение в школе
21:14Во всех сельских школах Севастополя создадут агроклассы
20:48День шампанского: в Крыму делают этот напиток по французской технологии
20:28Когда в Севастополе завершат запланированный на 2025 год ремонт дорог
20:02Россия больше не связана ограничениями по размещению ракет: заявление МИД
19:52ДНР нужны совместные с Крымом туристические маршруты
19:35Какой урожай винограда в Севастополе ждать в этом году
19:10Крым стал съемочной площадкой для нового фильма о вятском силаче
18:52На Кубани опровергли фейк о создании канала для оповещения о тревогах
18:31В Севастополе из-за стройки повредили объект культурного наследия
18:10Какую цель преследует Трамп ультиматумами в отношении России
17:44Когда в Севастополе закончат ремонт моста через речку Черная в Инкермане
17:28Очередь на Крымском мосту превысила 4000 авто
17:10Поисковые работы в Аджимушкайских каменоломнях – в чем смысл экспедиции
16:43Ливни и наводнения на Кубани: может ли стихия ударить по Крыму
Лента новостейМолния