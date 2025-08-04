https://crimea.ria.ru/20250804/provokatsiya-britanii-protiv-rf-i-rekord-tsen-na-benzin--glavnoe-za-den-1148486162.html

Провокация Британии против РФ и рекорд цен на бензин – главное за день

Провокация Британии против РФ и рекорд цен на бензин – главное за день - РИА Новости Крым, 04.08.2025

Провокация Британии против РФ и рекорд цен на бензин – главное за день

Служба внешней разведки РФ сообщила о подготовке Великобританией масштабной диверсии против России в международных водах. Стоимость бензина Аи-95 в РФ обновила... РИА Новости Крым, 04.08.2025

2025-08-04T22:42

2025-08-04T22:42

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. Служба внешней разведки РФ сообщила о подготовке Великобританией масштабной диверсии против России в международных водах. Стоимость бензина Аи-95 в РФ обновила рекорд. ФСБ пресекла работу более 60 подпольных оружейных мастерских в Севастополе и других регионах страны. В Крыму изменился порядок предоставления денежной компенсации за покупку школьной формы детям из многодетных семей. Севастополь вошел в топ-10 регионов России по качеству дорог.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Британия готовит крупную диверсию против РФСпецслужбы Великобритании готовятся осуществить крупную диверсию против России в международных водах для развертывания массовой облавы на так называемый "теневой флот" РФ. Об этом предупредили в пресс-бюро Службы внешней разведки Российской Федерации."Планом предусматривается организация крупной диверсии, ущерб от которой позволит объявить транспортировку российской нефти угрозой всему международному судоходству. Это развяжет Западу руки в выборе методов противодействия", – сказано в сообщении СВР.Отмечается, что в качества контрмер в ответ на свою же провокацию Запад может пойти на задержание любых "подозрительных" судов в международных водах с последующим их конвоированием в пор­ты стран НАТО.Новый рекорд цен на бензин в РоссииСтоимость бензина Аи-95 на Петербургской бирже выросла на 1,08% – до 77 001 рубля за тонну, что является историческим рекордом, следует из данных торгов.По итогам торговой сессии увеличилась и цена 92-го бензина.ФСБ "разоружила" подпольные мастерские в Крыму и не только62 подпольные мастерские по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов выявили в Севастополе, Москве, Санкт-Петербурге, а также на Кубани, в Белгородской и Запорожской области, ДНР, ЛНР и в других регионах России, сообщили в центре общественных связей ФСБ."ФСБ РФ во взаимодействии с МВД РФ и Росгвардией пресечена противоправная деятельность 157 жителей из 51 субъекта страны, причастных к незаконному обороту средств поражения, а также восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту", – уточнили в ведомстве.В Крыму новый порядок компенсаций за школьную формуВ Крыму в этом году изменился порядок предоставления денежной выплаты на обеспечение школьной формой детей из многодетных семей. Теперь справка о доходах и товарные чеки не потребуются. Об этом сообщили в министерстве труда и соцзащиты РК."Многодетным семьям с 2025 года предоставление денежной выплаты на обеспечение детей школьной формой осуществляется без учета критериев нуждаемости семьи", – сказано в сообщении.Севастополь в топ 10 регионов РФ по качеству дорогСевастополь занял 6-е место в рейтинге регионов России по качеству автомобильных дорог. Об этом свидетельствует исследование РИА Новости, проведенное на основе данных Росстата и Росавтодора."На шестой строчке – Севастополь с показателем 79,6%. Республика Крым – на 71-м месте", – следует из данных.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250804/rossiya-bolshe-ne-svyazana-ogranicheniyami-po-razmescheniyu-raket-zayavlenie-mid-1148486622.html

https://crimea.ria.ru/20250804/tseny-na-benzin-v-krymu-pochemu-oni-rastut-i-kak-eto-ostanovit-1148472811.html

https://crimea.ria.ru/20250804/veernye-otklyucheniya-mobilnogo-interneta-v-krymu--chto-nado-znat-1148487165.html

https://crimea.ria.ru/20250804/v-krymu-predlozhili-vnosit-v-attestat-otmetku-za-povedenie-v-shkole-1148294535.html

https://crimea.ria.ru/20250804/mudraya-politika-gostepriimstva--pochemu-krym-v-trende-v-etom-godu-1148364205.html

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