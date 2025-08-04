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Очередь на Крымском мосту превысила 4000 авто - РИА Новости Крым, 04.08.2025
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Очередь на Крымском мосту превысила 4000 авто
Очередь на Крымском мосту превысила 4000 авто - РИА Новости Крым, 04.08.2025
Очередь на Крымском мосту превысила 4000 авто
Более 4 тысяч машин стоят в очереди к пунктам досмотра перед Крымским мостом. Очередь выросла на 500 автомобилей за последний час. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 04.08.2025
2025-08-04T17:28
2025-08-04T17:42
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
крым
керчь
тамань
краснодарский край
очереди на крымском мосту
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. Более 4 тысяч машин стоят в очереди к пунктам досмотра перед Крымским мостом. Очередь выросла на 500 автомобилей за последний час. Об этом сообщили в Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте по состоянию на 17 часов понедельника.Кроме того, в очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 1218 транспортных средства. Время ожидания более трех часов, добавили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на объекте.В 6 утра в понедельник Крымский мост был свободен для проезда со стороны Керчи, на въезде в Крым в очереди находилось 1,5 тысячи авто. Спустя три часа проезда ожидали почти 2000 авто с обеих сторон. Еще на 500 машин затор увеличился к полудню. В 16 часов почти 3,5 тысячи автомобилей стояли в очередях перед Крымским мостом с обеих сторон.Водителей также предупредили, что проезд к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края разрешен только по федеральной трассе А-290 Новороссийск – Керчь, съезды к транспортному переходу со стороны станицы Тамань закрыты.Проехать мост без пробок (или с минимальными) реально – достаточно подгадать время выезда так, чтоб оказаться на транспортном переходе с 1:00 до 7:00 – в эти часы в очереди меньше всего машин. Также можно планировать проезд в понедельник, с 8 до 16. Самые напряженные часы – с 17.00 до 23.00, дни – пятница, суббота и воскресенье.По прогнозам экспертов, самые загруженные дни для проезда по транспортному переходу через керченский пролив будут с 1 по 5 августа, а также 10, 11, 15, 16, 18 и 31 числа. Также специалисты подсчитали, что до четырех часов придется ожидать проезда по Крымскому мосту тем, кто для путешествия выберет 1 и 2, а также 12 и 13 сентября.Кроме того автотуристам напоминают, что на Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.Более 3,74 миллионов туристов посетило Крым с января по июль текущего года. Это на 14% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В этой связи растут и очереди к транспортному переходу через Керченский пролив – сейчас по Крымскому мосту каждый день проезжают около семи тысяч автомобилей.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь &gt;&gt;&gt;&gt;Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Высокий сезон в Крыму: эксперты заявляют о рекордном турпотокеОтветственный туризм: безопасность на природе в летний период5 млн пассажиров перевезла за полгода Крымская железная дорога
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РИА Новости Крым
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крымский мост, крым, керчь, тамань, краснодарский край, очереди на крымском мосту
Очередь на Крымском мосту превысила 4000 авто

Очередь на Крымском мосту сейчас превысила 4000 машин – ждать проезда больше шести часов

17:28 04.08.2025 (обновлено: 17:42 04.08.2025)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. Более 4 тысяч машин стоят в очереди к пунктам досмотра перед Крымским мостом. Очередь выросла на 500 автомобилей за последний час. Об этом сообщили в Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте по состоянию на 17 часов понедельника.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 2850 транспортных средств. Время ожидания более шести часов", – сказано в сообщении.
Кроме того, в очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 1218 транспортных средства. Время ожидания более трех часов, добавили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на объекте.
В 6 утра в понедельник Крымский мост был свободен для проезда со стороны Керчи, на въезде в Крым в очереди находилось 1,5 тысячи авто. Спустя три часа проезда ожидали почти 2000 авто с обеих сторон. Еще на 500 машин затор увеличился к полудню. В 16 часов почти 3,5 тысячи автомобилей стояли в очередях перед Крымским мостом с обеих сторон.
Водителей также предупредили, что проезд к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края разрешен только по федеральной трассе А-290 Новороссийск – Керчь, съезды к транспортному переходу со стороны станицы Тамань закрыты.
Проехать мост без пробок (или с минимальными) реально – достаточно подгадать время выезда так, чтоб оказаться на транспортном переходе с 1:00 до 7:00 – в эти часы в очереди меньше всего машин. Также можно планировать проезд в понедельник, с 8 до 16. Самые напряженные часы – с 17.00 до 23.00, дни – пятница, суббота и воскресенье.
По прогнозам экспертов, самые загруженные дни для проезда по транспортному переходу через керченский пролив будут с 1 по 5 августа, а также 10, 11, 15, 16, 18 и 31 числа. Также специалисты подсчитали, что до четырех часов придется ожидать проезда по Крымскому мосту тем, кто для путешествия выберет 1 и 2, а также 12 и 13 сентября.
Кроме того автотуристам напоминают, что на Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.
Более 3,74 миллионов туристов посетило Крым с января по июль текущего года. Это на 14% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В этой связи растут и очереди к транспортному переходу через Керченский пролив – сейчас по Крымскому мосту каждый день проезжают около семи тысяч автомобилей.
Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>
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Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостКрымКерчьТаманьКраснодарский крайОчереди на Крымском мосту
 
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