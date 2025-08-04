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Над Крымом и Черным морем ночью сбили 29 беспилотников - РИА Новости Крым, 04.08.2025
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Над Крымом и Черным морем ночью сбили 29 беспилотников
Над Крымом и Черным морем ночью сбили 29 беспилотников - РИА Новости Крым, 04.08.2025
Над Крымом и Черным морем ночью сбили 29 беспилотников
Средства противовоздушной обороны в течение ночи уничтожили над регионами РФ 61 украинский беспилотник, в том числе 29 – над Крымом и акваторией Черного моря... РИА Новости Крым, 04.08.2025
2025-08-04T07:21
2025-08-04T07:31
безопасность республики крым и севастополя
атаки всу на крым
пво
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. Средства противовоздушной обороны в течение ночи уничтожили над регионами РФ 61 украинский беспилотник, в том числе 29 – над Крымом и акваторией Черного моря. Об этом сообщает Минобороны России.Кроме того, 12 БПЛА уничтожены над территорией Воронежской областью, 8 – над Белгородской, 6 – над Волгоградской областью. Также по два дрона сбиты над Брянской и Ростовской областями, по одному – над территорией Московского региона и Рязанской области.Накануне поздно вечером силы ПВО в течение двух часов уничтожили над Крымом и Черным морем шесть украинских беспилотников. Кроме того, в воскресенье губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о сбитии воздушных целей вблизи города-героя. В районе Парка Победы к берегу прибило заглушенный средствами РЭБ дрон. Никакие объекты инфраструктуры в городе не пострадали, подчеркнул глава региона.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атаковали Волгоградскую область - задерживаются пять поездовЗеленский анонсировал дальнобойные удары по российской логистикеВ Сочи из-за падения БПЛА загорелся резервуар на две тысячи кубометров
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безопасность республики крым и севастополя, атаки всу на крым, пво, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу, новости крыма, новости сво, черное море
Над Крымом и Черным морем ночью сбили 29 беспилотников

Средства ПВО за ночь сбили над Крымом и Черным морем 29 беспилотников – Минобороны

07:21 04.08.2025 (обновлено: 07:31 04.08.2025)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота ПВО группировки войск "Запад" в зоне спецоперации
Работа ПВО группировки войск Запад в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. Средства противовоздушной обороны в течение ночи уничтожили над регионами РФ 61 украинский беспилотник, в том числе 29 – над Крымом и акваторией Черного моря. Об этом сообщает Минобороны России.
"В течение прошедшей ночи с 23:00 мск 3 августа до 05:20 мск 4 августа дежурными средствами ПВО уничтожен и перехвачен 61 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа: 18 – над акваторией Черного моря, 11 – над территорией Республики Крым", - говорится в сообщении.
Кроме того, 12 БПЛА уничтожены над территорией Воронежской областью, 8 – над Белгородской, 6 – над Волгоградской областью. Также по два дрона сбиты над Брянской и Ростовской областями, по одному – над территорией Московского региона и Рязанской области.
Накануне поздно вечером силы ПВО в течение двух часов уничтожили над Крымом и Черным морем шесть украинских беспилотников. Кроме того, в воскресенье губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о сбитии воздушных целей вблизи города-героя.
В районе Парка Победы к берегу прибило заглушенный средствами РЭБ дрон. Никакие объекты инфраструктуры в городе не пострадали, подчеркнул глава региона.
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