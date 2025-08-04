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Над Крымом и Черным морем ночью сбили 29 беспилотников
Над Крымом и Черным морем ночью сбили 29 беспилотников - РИА Новости Крым, 04.08.2025
Над Крымом и Черным морем ночью сбили 29 беспилотников
Средства противовоздушной обороны в течение ночи уничтожили над регионами РФ 61 украинский беспилотник, в том числе 29 – над Крымом и акваторией Черного моря... РИА Новости Крым, 04.08.2025
2025-08-04T07:21
2025-08-04T07:21
2025-08-04T07:31
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. Средства противовоздушной обороны в течение ночи уничтожили над регионами РФ 61 украинский беспилотник, в том числе 29 – над Крымом и акваторией Черного моря. Об этом сообщает Минобороны России.Кроме того, 12 БПЛА уничтожены над территорией Воронежской областью, 8 – над Белгородской, 6 – над Волгоградской областью. Также по два дрона сбиты над Брянской и Ростовской областями, по одному – над территорией Московского региона и Рязанской области.Накануне поздно вечером силы ПВО в течение двух часов уничтожили над Крымом и Черным морем шесть украинских беспилотников. Кроме того, в воскресенье губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о сбитии воздушных целей вблизи города-героя. В районе Парка Победы к берегу прибило заглушенный средствами РЭБ дрон. Никакие объекты инфраструктуры в городе не пострадали, подчеркнул глава региона.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атаковали Волгоградскую область - задерживаются пять поездовЗеленский анонсировал дальнобойные удары по российской логистикеВ Сочи из-за падения БПЛА загорелся резервуар на две тысячи кубометров
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безопасность республики крым и севастополя, атаки всу на крым, пво, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу, новости крыма, новости сво, черное море
Над Крымом и Черным морем ночью сбили 29 беспилотников
Средства ПВО за ночь сбили над Крымом и Черным морем 29 беспилотников – Минобороны
07:21 04.08.2025 (обновлено: 07:31 04.08.2025)