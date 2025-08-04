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На Солнце произошла еще одна мощная вспышка
На Солнце произошла еще одна мощная вспышка - РИА Новости Крым, 04.08.2025
На Солнце произошла еще одна мощная вспышка
На Солнце менее чем через сутки произошла еще одна сильная вспышка, сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований и Института... РИА Новости Крым, 04.08.2025
2025-08-04T09:53
2025-08-04T09:53
2025-08-04T09:54
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг - РИА Новости Крым. На Солнце менее чем через сутки произошла еще одна сильная вспышка, сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН.Накануне ученые зафиксировали сильную вспышку класса M2.9, которая стала самой мощной за последние полтора месяца.При этом уточняется, что взрывы фиксируются пока исключительно только в одном компактном центре Солнца и по силе они ограничены. Также не наблюдается глобального роста активности."Несмотря на расположение центра взрывов прямо напротив Земли, на данный момент отсутствуют признаки влияния событий на магнитное поле планеты, а также на радиационные условия работы космических аппаратов", - отметили в лаборатории, добавив, что объективных данных по этим вспышкам пока нет, информация уточняется.В конце июля на Землю обрушилась магнитная буря уровня G1. В период магнитной бури не стоит перетруждаться, нужно побольше отдыхать и отложить вопросы, которые требуют концентрации и внимания, предупреждает заведующая отделением восстановительного лечения Видновской больницы Светлана Малиновская.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В РФ делать снимки космоса будут с помощью искусственного интеллектаПолярные дыры появились на Солнце – с чем связано и что ждет ЗемлюАктивность Солнца в июле выросла в три раза
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солнце, космос, вспышки на солнце, новости, стихия, земля
На Солнце произошла еще одна мощная вспышка
На Солнце сильнейшие вспышки происходят второй день подряд
09:53 04.08.2025 (обновлено: 09:54 04.08.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг - РИА Новости Крым. На Солнце менее чем через сутки произошла еще одна сильная вспышка, сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН.
Накануне ученые зафиксировали сильную вспышку класса M2.9, которая стала самой мощной за последние полтора месяца.
"На Солнце в 07:57 по Москве произошла вторая вспышка класса M (сильная; предварительный балл — M2.1). <...>. Наблюдающийся всплеск солнечной активности является самым сильным в июле-августе, но преувеличивать его масштаб пока тоже не стоит", - говорится в сообщении.
При этом уточняется, что взрывы фиксируются пока исключительно только в одном компактном центре Солнца и по силе они ограничены. Также не наблюдается глобального роста активности.
"Несмотря на расположение центра взрывов прямо напротив Земли, на данный момент отсутствуют признаки влияния событий на магнитное поле планеты, а также на радиационные условия работы космических аппаратов", - отметили в лаборатории, добавив, что объективных данных по этим вспышкам пока нет, информация уточняется.
В конце июля на Землю обрушилась магнитная буря уровня G1
. В период магнитной бури не стоит перетруждаться, нужно побольше отдыхать
и отложить вопросы, которые требуют концентрации и внимания, предупреждает заведующая отделением восстановительного лечения Видновской больницы Светлана Малиновская.
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