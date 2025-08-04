Рейтинг@Mail.ru
На Солнце произошла еще одна мощная вспышка - РИА Новости Крым, 04.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250804/na-solntse-proizoshla-esche-odna-moschnaya-vspyshka-1148467083.html
На Солнце произошла еще одна мощная вспышка
На Солнце произошла еще одна мощная вспышка - РИА Новости Крым, 04.08.2025
На Солнце произошла еще одна мощная вспышка
На Солнце менее чем через сутки произошла еще одна сильная вспышка, сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований и Института... РИА Новости Крым, 04.08.2025
2025-08-04T09:53
2025-08-04T09:54
солнце
космос
вспышки на солнце
новости
стихия
земля
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/03/1137006026_0:0:677:381_1920x0_80_0_0_9cda6f7296a3f2e1fa30e03276ea448e.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг - РИА Новости Крым. На Солнце менее чем через сутки произошла еще одна сильная вспышка, сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН.Накануне ученые зафиксировали сильную вспышку класса M2.9, которая стала самой мощной за последние полтора месяца.При этом уточняется, что взрывы фиксируются пока исключительно только в одном компактном центре Солнца и по силе они ограничены. Также не наблюдается глобального роста активности."Несмотря на расположение центра взрывов прямо напротив Земли, на данный момент отсутствуют признаки влияния событий на магнитное поле планеты, а также на радиационные условия работы космических аппаратов", - отметили в лаборатории, добавив, что объективных данных по этим вспышкам пока нет, информация уточняется.В конце июля на Землю обрушилась магнитная буря уровня G1. В период магнитной бури не стоит перетруждаться, нужно побольше отдыхать и отложить вопросы, которые требуют концентрации и внимания, предупреждает заведующая отделением восстановительного лечения Видновской больницы Светлана Малиновская.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В РФ делать снимки космоса будут с помощью искусственного интеллектаПолярные дыры появились на Солнце – с чем связано и что ждет ЗемлюАктивность Солнца в июле выросла в три раза
космос
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/03/1137006026_0:46:677:554_1920x0_80_0_0_0289b8b90838a89dbe5bda3516d4cfb5.png
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
солнце, космос, вспышки на солнце, новости, стихия, земля
На Солнце произошла еще одна мощная вспышка

На Солнце сильнейшие вспышки происходят второй день подряд

09:53 04.08.2025 (обновлено: 09:54 04.08.2025)
 
© Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физикиВспышки на Солнце
Вспышки на Солнце
© Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг - РИА Новости Крым. На Солнце менее чем через сутки произошла еще одна сильная вспышка, сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН.
Накануне ученые зафиксировали сильную вспышку класса M2.9, которая стала самой мощной за последние полтора месяца.
"На Солнце в 07:57 по Москве произошла вторая вспышка класса M (сильная; предварительный балл — M2.1). <...>. Наблюдающийся всплеск солнечной активности является самым сильным в июле-августе, но преувеличивать его масштаб пока тоже не стоит", - говорится в сообщении.
При этом уточняется, что взрывы фиксируются пока исключительно только в одном компактном центре Солнца и по силе они ограничены. Также не наблюдается глобального роста активности.
"Несмотря на расположение центра взрывов прямо напротив Земли, на данный момент отсутствуют признаки влияния событий на магнитное поле планеты, а также на радиационные условия работы космических аппаратов", - отметили в лаборатории, добавив, что объективных данных по этим вспышкам пока нет, информация уточняется.
В конце июля на Землю обрушилась магнитная буря уровня G1. В период магнитной бури не стоит перетруждаться, нужно побольше отдыхать и отложить вопросы, которые требуют концентрации и внимания, предупреждает заведующая отделением восстановительного лечения Видновской больницы Светлана Малиновская.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В РФ делать снимки космоса будут с помощью искусственного интеллекта
Полярные дыры появились на Солнце – с чем связано и что ждет Землю
Активность Солнца в июле выросла в три раза
 
СолнцекосмосВспышки на СолнцеНовостиСтихияЗемля
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:20В России потратят 5,7 млрд рублей на зарядные станции для электромобилей
11:03В Судаке Mercedes скатился в 75-метровый овраг - четверо раненых
10:59Первый легендарный бой Кутузова: Шумское сражение в Крыму
10:55Пять беспилотников ВСУ уничтожены над Крымом и Черным морем
10:42В ДТП на дорогах Крыма погибли 4 человека
10:26В Кабардино-Балкарии ликвидировали стрелявших по силовикам террористов 1:06
10:07История шампанского – инфографика
09:53На Солнце произошла еще одна мощная вспышка
09:29Столкновение туристического автобуса с поездом в Ленобласти: что известно
09:06Крымский мост: почти 2000 авто ждут проезда
08:54В Севастополе объявили отбой воздушной тревоги
08:32Воздушную тревогу объявили в Севастополе
08:27Севастополь вошел в топ-10 регионов РФ по качеству дорог
08:00В столкновении автобуса и поезда в Ленобласти погибли два человека
07:43Туристический автобус столкнулся с поездом в Ленобласти
07:21Над Крымом и Черным морем ночью сбили 29 беспилотников
07:17Пять человек погибли в жутком ДТП с "КамАЗом" в Кузбассе
07:10Мудрая политика гостеприимства – почему Крым в тренде в этом году
06:47До 100 метеоров в час: когда наблюдать пик звездопада Персеиды над Крымом
06:26ВСУ атаковали Волгоградскую область - задерживаются пять поездов
Лента новостейМолния