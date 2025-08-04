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На Солнце произошла еще одна мощная вспышка

На Солнце произошла еще одна мощная вспышка - РИА Новости Крым, 04.08.2025

На Солнце произошла еще одна мощная вспышка

На Солнце менее чем через сутки произошла еще одна сильная вспышка, сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований и Института... РИА Новости Крым, 04.08.2025

2025-08-04T09:53

2025-08-04T09:53

2025-08-04T09:54

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг - РИА Новости Крым. На Солнце менее чем через сутки произошла еще одна сильная вспышка, сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН.Накануне ученые зафиксировали сильную вспышку класса M2.9, которая стала самой мощной за последние полтора месяца.При этом уточняется, что взрывы фиксируются пока исключительно только в одном компактном центре Солнца и по силе они ограничены. Также не наблюдается глобального роста активности."Несмотря на расположение центра взрывов прямо напротив Земли, на данный момент отсутствуют признаки влияния событий на магнитное поле планеты, а также на радиационные условия работы космических аппаратов", - отметили в лаборатории, добавив, что объективных данных по этим вспышкам пока нет, информация уточняется.В конце июля на Землю обрушилась магнитная буря уровня G1. В период магнитной бури не стоит перетруждаться, нужно побольше отдыхать и отложить вопросы, которые требуют концентрации и внимания, предупреждает заведующая отделением восстановительного лечения Видновской больницы Светлана Малиновская.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В РФ делать снимки космоса будут с помощью искусственного интеллектаПолярные дыры появились на Солнце – с чем связано и что ждет ЗемлюАктивность Солнца в июле выросла в три раза

космос

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

солнце, космос, вспышки на солнце, новости, стихия, земля