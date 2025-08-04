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Ливни и наводнения на Кубани: может ли стихия ударить по Крыму - РИА Новости Крым, 04.08.2025
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Ливни и наводнения на Кубани: может ли стихия ударить по Крыму
Ливни и наводнения на Кубани: может ли стихия ударить по Крыму - РИА Новости Крым, 04.08.2025
Ливни и наводнения на Кубани: может ли стихия ударить по Крыму
Крымский полуостров не настигнут чрезвычайные происшествия из-за массовых осадков, аналогичные тем, что произошли в Краснодарском крае на выходных. Об этом в... РИА Новости Крым, 04.08.2025
2025-08-04T16:43
2025-08-04T16:47
мнения
радио "спутник в крыму"
игорь вахрушев
погода
краснодарский край
крым
погода в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. Крымский полуостров не настигнут чрезвычайные происшествия из-за массовых осадков, аналогичные тем, что произошли в Краснодарском крае на выходных. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал доцент кафедры туризма факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической Академии КФУ имени Вернадского Игорь Вахрушев.Ученый объяснил ситуацию тем, что у полуострова другой рельеф местности, последствия обильных осадков в Крыму возможны, но в гораздо более мягкой форме.При этом он отметил, что Крым страдает из-за недопоступления осадков и их перераспределения."Осадков становится меньше. Они принимают больше ливневый, чем обложной характер. Ливневые осадки всегда дают меньше влаги в подземные воды, и часто не улавливаются многими накопителями, и острее начинает подниматься проблема водных ресурсов Крыма", – сказал ученый.Водная проблема полуострова решается на уровне государства, подчеркнул гость эфира. Так, в настоящее время строят два новых водохранилища, реконструируют водопроводные сети, что позволяет существенно снизить потери воды по дороге к потребителю. Такая деятельность частично компенсирует погодные аномалии, уверен Вахрушев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзени ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым переходит в вододефицитный период из-за жары – какие перспективыСитуация с водой в Симферополе - грозят ли столице ограниченияГде трудности с водой в Крыму и когда решат проблему в селе Скалистое
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мнения, игорь вахрушев, погода, краснодарский край, крым, погода в крыму
Ливни и наводнения на Кубани: может ли стихия ударить по Крыму

Ливни в Крыму не приведут к чрезвычайным происшествиям – мнение

16:43 04.08.2025 (обновлено: 16:47 04.08.2025)
 
© РИА Новости . Виталий Аньков / Перейти в фотобанкЛивень
Ливень - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
© РИА Новости . Виталий Аньков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. Крымский полуостров не настигнут чрезвычайные происшествия из-за массовых осадков, аналогичные тем, что произошли в Краснодарском крае на выходных. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал доцент кафедры туризма факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической Академии КФУ имени Вернадского Игорь Вахрушев.
Ученый объяснил ситуацию тем, что у полуострова другой рельеф местности, последствия обильных осадков в Крыму возможны, но в гораздо более мягкой форме.
"Все же Черноморское побережье Краснодарского края – это Кавказ с его высокой энергией рельефа. Там большие речные долины и большие водосборные площади, высокие горы – Большой Кавказский хребет и более выраженный аэрографический характер для остановки осадков. То есть вот эта погодная аномалия с осадками усиливается рельефом и подобными погодными особенностями", – сказал Вахрушев, подчеркнув, что в Крыму горы ниже и реки уже.
При этом он отметил, что Крым страдает из-за недопоступления осадков и их перераспределения.
"Осадков становится меньше. Они принимают больше ливневый, чем обложной характер. Ливневые осадки всегда дают меньше влаги в подземные воды, и часто не улавливаются многими накопителями, и острее начинает подниматься проблема водных ресурсов Крыма", – сказал ученый.
Водная проблема полуострова решается на уровне государства, подчеркнул гость эфира. Так, в настоящее время строят два новых водохранилища, реконструируют водопроводные сети, что позволяет существенно снизить потери воды по дороге к потребителю. Такая деятельность частично компенсирует погодные аномалии, уверен Вахрушев.
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