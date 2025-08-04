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Ливни и наводнения на Кубани: может ли стихия ударить по Крыму

Ливни и наводнения на Кубани: может ли стихия ударить по Крыму - РИА Новости Крым, 04.08.2025

Ливни и наводнения на Кубани: может ли стихия ударить по Крыму

Крымский полуостров не настигнут чрезвычайные происшествия из-за массовых осадков, аналогичные тем, что произошли в Краснодарском крае на выходных. Об этом в... РИА Новости Крым, 04.08.2025

2025-08-04T16:43

2025-08-04T16:43

2025-08-04T16:47

мнения

радио "спутник в крыму"

игорь вахрушев

погода

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крым

погода в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. Крымский полуостров не настигнут чрезвычайные происшествия из-за массовых осадков, аналогичные тем, что произошли в Краснодарском крае на выходных. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал доцент кафедры туризма факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической Академии КФУ имени Вернадского Игорь Вахрушев.Ученый объяснил ситуацию тем, что у полуострова другой рельеф местности, последствия обильных осадков в Крыму возможны, но в гораздо более мягкой форме.При этом он отметил, что Крым страдает из-за недопоступления осадков и их перераспределения."Осадков становится меньше. Они принимают больше ливневый, чем обложной характер. Ливневые осадки всегда дают меньше влаги в подземные воды, и часто не улавливаются многими накопителями, и острее начинает подниматься проблема водных ресурсов Крыма", – сказал ученый.Водная проблема полуострова решается на уровне государства, подчеркнул гость эфира. Так, в настоящее время строят два новых водохранилища, реконструируют водопроводные сети, что позволяет существенно снизить потери воды по дороге к потребителю. Такая деятельность частично компенсирует погодные аномалии, уверен Вахрушев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзени ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым переходит в вододефицитный период из-за жары – какие перспективыСитуация с водой в Симферополе - грозят ли столице ограниченияГде трудности с водой в Крыму и когда решат проблему в селе Скалистое

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мнения, игорь вахрушев, погода, краснодарский край, крым, погода в крыму