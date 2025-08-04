https://crimea.ria.ru/20250804/krymskiy-most-seychas---so-storony-tamani-ogromnaya-probka-1148464667.html

Крымский мост сейчас - со стороны Тамани огромная пробка

Крымский мост сейчас - со стороны Тамани огромная пробка - РИА Новости Крым, 04.08.2025

Крымский мост сейчас - со стороны Тамани огромная пробка

Крымский мост сейчас свободен для проезда со стороны Керчи, на въезда в Крым в очереди более 1,5 тысячи транспортных средств. Об этом сообщает Telegram-канал... РИА Новости Крым, 04.08.2025

2025-08-04T06:03

2025-08-04T06:03

2025-08-04T06:05

ситуация на дорогах крыма

крымский мост

очереди на крымском мосту

крым

керчь

тамань

транспорт

логистика

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг - РИА Новости Крым. Крымский мост сейчас свободен для проезда со стороны Керчи, на въезда в Крым в очереди более 1,5 тысячи транспортных средств. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.Со стороны Керчи очереди перед пунктом ручного досмотра нет.Накануне вечером в очереди со стороны Краснодарского края проезда ждали более 1200 автомобилей. По прогнозам экспертов самые загруженные дни для проезда в Крым будут с 1 по 5 августа, а также 10, 11, 15, 16, 18 и 31 числа.Жителям и гостям полуострова рекомендуют заранее планировать свои поездки с учетом актуальной обстановки на автоподходах, а также иметь достаточный запас воды и топлива на случай длительного ожидания.Движение по Крымскому мосту в настоящее время разрешено автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 километров. Ориентировочное время в пути составляет семь часов.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крымский мост

крым

керчь

тамань

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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