Крымский мост сейчас - со стороны Тамани огромная пробка
Крымской мост сейчас - в пробке со стороны Тамани более 1,5 тысячи машин
06:03 04.08.2025 (обновлено: 06:05 04.08.2025)
© РИА Новости КрымМашины в очереди для проезда по Крымскому мосту со стороны Керчи
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг - РИА Новости Крым. Крымский мост сейчас свободен для проезда со стороны Керчи, на въезда в Крым в очереди более 1,5 тысячи транспортных средств. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находятся 1580 транспортных средств. Время ожидания около четырех часов", - приводятся данные на 6 утра понедельника.
Со стороны Керчи очереди перед пунктом ручного досмотра нет.
Накануне вечером в очереди со стороны Краснодарского края проезда ждали более 1200 автомобилей. По прогнозам экспертов самые загруженные дни для проезда в Крым будут с 1 по 5 августа, а также 10, 11, 15, 16, 18 и 31 числа.
Жителям и гостям полуострова рекомендуют заранее планировать свои поездки с учетом актуальной обстановки на автоподходах, а также иметь достаточный запас воды и топлива на случай длительного ожидания.
Движение по Крымскому мосту в настоящее время разрешено автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 километров. Ориентировочное время в пути составляет семь часов.
Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>
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