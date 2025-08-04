https://crimea.ria.ru/20250804/kompensatsiya-za-pokupku-shkolnoy-formy-v-krymu-izmenilsya-poryadok-1148469989.html

Компенсация за покупку школьной формы: в Крыму изменился порядок

Компенсация за покупку школьной формы: в Крыму изменился порядок - РИА Новости Крым, 04.08.2025

Компенсация за покупку школьной формы: в Крыму изменился порядок

В этом году в Крыму изменился порядок предоставления денежной выплаты на обеспечение школьной формой детей из многодетных семей - теперь не нужны справка о... РИА Новости Крым, 04.08.2025

2025-08-04T11:51

2025-08-04T11:51

2025-08-04T11:52

пособия и выплаты

крым

многодетная семья

школьная форма

соцзащита

сергей аксенов

минтруда крыма

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг - РИА Новости Крым. В этом году в Крыму изменился порядок предоставления денежной выплаты на обеспечение школьной формой детей из многодетных семей - теперь не нужны справка о доходах и товарные чеки. Об этом сообщает министерство труда и социальной защиты Крыма.На каждого ребенка-школьника из многодетной семьи выплачивается 4667,7 рублей. Обучение должно быть очным, а школа - крымской, уточнили в пресс-службе.Для получения компенсации нужно подать соответствующее заявление в срок с 1 августа до 1 ноября 2025 года в орган труда и социальной защиты по месту жительства (пребывания) многодетной семьи либо через Госуслуги. К заявлению следует приложить копию паспорта или документа, удостоверяющего личность заявителя и подтверждающего его место жительства (пребывания) в Крыму, копии удостоверения многодетной семьи либо электронного удостоверение многодетной семьи, реквизитов личного счета заявителя, открытого в банке, пояснили в профильном министерстве.По данным главы Крыма Сергея Аксенова, в республике около 35 тыс. многодетных семей, в которых воспитывается более 118 тыс. детей. Планируется, что в этом году такие выплаты получат более 53,4 тыс. детей.В прошлом году 547 многодетных семей Симферополя обратились с заявлениями на получение компенсации затрат на приобретение школьной формы, сообщала начальник департамента труда и социальной защиты администрации города Диана Фератова.Семьям, в которых воспитывается двое и больше детей, и оба родителя работают, но при этом среднедушевой доход семьи не превышает 1,5 прожиточных минимума, предусмотрена ежегодная выплата. Соответствующий закон ранее подписал президент России Владимир Путин.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России бюджетникам с октября повысят зарплатуСнижение выплат опекунам в Крыму – как будет работать законВ Севастополе малоимущим семьям и одиноким гражданам назначают соцпособия

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пособия и выплаты, крым, многодетная семья, школьная форма, соцзащита, сергей аксенов, минтруда крыма, новости крыма