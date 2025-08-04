https://crimea.ria.ru/20250804/kogda-v-sevastopole-zavershat-zaplanirovannyy-na-2025-god-remont-dorog-1148478739.html

Когда в Севастополе завершат запланированный на 2025 год ремонт дорог

Когда в Севастополе завершат запланированный на 2025 год ремонт дорог - РИА Новости Крым, 04.08.2025

Когда в Севастополе завершат запланированный на 2025 год ремонт дорог

В Севастополе до конца сентября отремонтируют оставшиеся участков 18 дорог из 100, работы на которых были запланированы на 2025 год. Об этом на аппаратном... РИА Новости Крым, 04.08.2025

2025-08-04T20:28

2025-08-04T20:28

2025-08-04T20:28

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе до конца сентября отремонтируют оставшиеся участков 18 дорог из 100, работы на которых были запланированы на 2025 год. Об этом на аппаратном совещании правительства Севастополя сообщил директор департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Станислав Таматаев.По словам Таматаева, на 2025 год был запланирован текущий ремонт 100 объектов – участков региональных и межмуниципальных дорог общей протяженностью почти 38 километров.И уточнил, что работы на оставшихся 18 объектах планируется завершить до конца сентября. Одновременно продолжается капитальные ремонты и строительство новых дорог, в частности, участка на улице Челнокова, где с 1 августа частично перекрыли движение."Это связано с тем, что проводятся работы по строительству проспекта Античный... Строительная готовность объекта 57%. До конца года планируем его завершить", – отметил Таматаев.На ямочный ремонт и обновление разметки на дорогах Крыма выделен миллиардПо его словам, комплексная застройка здесь ведется в рамках реализации инфраструктурного проекта. На новая дороге, с шириной проезжей части 7,5 метров, организуют двустороннее движение, по обе стороны оборудуют широкие – трехметровые тротуары и велодорожки. Кроме того, на этом участке построят три современных остановочных комплекса и установят три светофора.Ранее Таматаев рассказал, когда завершат ремонт моста через речку Черная в Инкермане.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзени ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дорожные работы в Симферополе - что сделано в этом годуНе ремонтировался годами: когда починят мост на трассе Бахчисарай – ЯлтаФеодосия получила 150 миллионов на ремонты дворов - где начнут работы

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, новости севастополя, ремонт и строительство дорог, правительство севастополя, благоустройство