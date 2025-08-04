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Когда в Севастополе закончат ремонт моста через речку Черная в Инкермане - РИА Новости Крым, 04.08.2025
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Когда в Севастополе закончат ремонт моста через речку Черная в Инкермане
Когда в Севастополе закончат ремонт моста через речку Черная в Инкермане - РИА Новости Крым, 04.08.2025
Когда в Севастополе закончат ремонт моста через речку Черная в Инкермане
Ремонт моста через реку Черная в Инкермане планируют завершить в ноябре. Об этом на аппаратном совещании правительства Севастополя сообщил директор департамента РИА Новости Крым, 04.08.2025
2025-08-04T17:44
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. Ремонт моста через реку Черная в Инкермане планируют завершить в ноябре. Об этом на аппаратном совещании правительства Севастополя сообщил директор департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Станислав Таматаев.Таматаев напомнил, что введенное с 16 июня реверсивное движение по мосту через речку Черная было снято 1 августа, так как подрядчик завершил ремонт дорожного полотна.Но до окончания всех работ на объекте, по словам Таматаева, еще как минимум три месяца."Подрядчику осталось перильное ограждение доделать, и внизу дальше будет продолжать. И я планирую, что в ноябре месяце мы полностью завершим в рамках национального проекта ремонтировать этот мост", – сказал Таматаев.Напомним, ремонт моста проводится по нацпроекту "Инфраструктура для жизни". Ранее, 1 августа, губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что строительная готовность объекта составляет 60% и все работы планируют завершить к ноябрю.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзени ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дорожные работы в Симферополе - что сделано в этом годуКакие дни будут самыми загруженными в сентябре на Крымском мостуНе ремонтировался годами: когда починят мост на трассе Бахчисарай – Ялта
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севастополь, инкерман, мост, логистика, новости севастополя
Когда в Севастополе закончат ремонт моста через речку Черная в Инкермане

Ремонт моста через реку Черная в Инкермане завершат в ноябре – дептрас

17:44 04.08.2025
 
© Telegram Михаил РазвожаевРемонт моста через реку Черная в Инкермане
Ремонт моста через реку Черная в Инкермане
© Telegram Михаил Развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. Ремонт моста через реку Черная в Инкермане планируют завершить в ноябре. Об этом на аппаратном совещании правительства Севастополя сообщил директор департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Станислав Таматаев.
Таматаев напомнил, что введенное с 16 июня реверсивное движение по мосту через речку Черная было снято 1 августа, так как подрядчик завершил ремонт дорожного полотна.

"Это один из въездов в город, и было некоторое напряжение и определенные заторовые ситуации наблюдались. Мы подрядчику дали указание завершить в скорейшее время, и он обязательства выполнил", – сказал директор департамента.

Но до окончания всех работ на объекте, по словам Таматаева, еще как минимум три месяца.
"Подрядчику осталось перильное ограждение доделать, и внизу дальше будет продолжать. И я планирую, что в ноябре месяце мы полностью завершим в рамках национального проекта ремонтировать этот мост", – сказал Таматаев.
Напомним, ремонт моста проводится по нацпроекту "Инфраструктура для жизни". Ранее, 1 августа, губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что строительная готовность объекта составляет 60% и все работы планируют завершить к ноябрю.
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