https://crimea.ria.ru/20250804/kogda-v-sevastopole-zakonchat-remont-mosta-cherez-rechku-chernaya-v-inkermane-1148478427.html

Когда в Севастополе закончат ремонт моста через речку Черная в Инкермане

Когда в Севастополе закончат ремонт моста через речку Черная в Инкермане - РИА Новости Крым, 04.08.2025

Когда в Севастополе закончат ремонт моста через речку Черная в Инкермане

Ремонт моста через реку Черная в Инкермане планируют завершить в ноябре. Об этом на аппаратном совещании правительства Севастополя сообщил директор департамента РИА Новости Крым, 04.08.2025

2025-08-04T17:44

2025-08-04T17:44

2025-08-04T17:32

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инкерман

мост

логистика

новости севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. Ремонт моста через реку Черная в Инкермане планируют завершить в ноябре. Об этом на аппаратном совещании правительства Севастополя сообщил директор департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Станислав Таматаев.Таматаев напомнил, что введенное с 16 июня реверсивное движение по мосту через речку Черная было снято 1 августа, так как подрядчик завершил ремонт дорожного полотна.Но до окончания всех работ на объекте, по словам Таматаева, еще как минимум три месяца."Подрядчику осталось перильное ограждение доделать, и внизу дальше будет продолжать. И я планирую, что в ноябре месяце мы полностью завершим в рамках национального проекта ремонтировать этот мост", – сказал Таматаев.Напомним, ремонт моста проводится по нацпроекту "Инфраструктура для жизни". Ранее, 1 августа, губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что строительная готовность объекта составляет 60% и все работы планируют завершить к ноябрю.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзени ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дорожные работы в Симферополе - что сделано в этом годуКакие дни будут самыми загруженными в сентябре на Крымском мостуНе ремонтировался годами: когда починят мост на трассе Бахчисарай – Ялта

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, инкерман, мост, логистика, новости севастополя