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Киевские нацисты готовы оголить фронт ради террора – мнение - РИА Новости Крым, 04.08.2025
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https://crimea.ria.ru/20250804/kievskie-natsisty-gotovy-ogolit-front-radi-terrora--mnenie-1148471832.html
Киевские нацисты готовы оголить фронт ради террора – мнение
Киевские нацисты готовы оголить фронт ради террора – мнение - РИА Новости Крым, 04.08.2025
Киевские нацисты готовы оголить фронт ради террора – мнение
Многочисленные удары беспилотниками по туристическим регионам России, которые происходят в последние дни, - это типичный инструмент террора. Ради этого ВСУ не... РИА Новости Крым, 04.08.2025
2025-08-04T13:39
2025-08-04T13:39
атаки всу
андрей манойло
мнения
всу (вооруженные силы украины)
новости сво
вооруженные силы россии
радио "спутник в крыму"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. Многочисленные удары беспилотниками по туристическим регионам России, которые происходят в последние дни, - это типичный инструмент террора. Ради этого ВСУ не жалеют сил и средств. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил доктор политических наук, профессор факультета политологии МГУ им. Ломоносова, завкафедрой информационных и гибридных войн Академии политических наук Alter Андрей Манойло."Эти удары не нацелены на стратегические или военные объекты, это типичный инструмент террора для того, чтобы дискредитировать туристический сезон", - сказал он.При этом эксперт подчеркнул, что сорвать туристическое лето на Черноморском побережье России у ВСУ "кишка тонка", хотя, ради того, чтобы попытаться запугать население, украинские неонацисты готовы тратить много сил и средств.Профессор при этом отметил мощь и умение российских сил ПВО, что подтверждают факты статистики, которые однозначно свидетельствуют, что большая часть украинских БПЛА были сбиты над акваторий Черного моря.Как утром в понедельник сообщали в Минобороны, средства противовоздушной обороны в течение ночи уничтожили над регионами РФ 61 украинский беспилотник, в том числе 29 – над Крымом и акваторией Черного моря.Так же в этот день с 08.40 мск до 09.45 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: три – над территорией Республики Крым и два – над акваторией Черного моря.Атаки ВСУ на железнодорожную инфраструктуруВСУ ужесточили ночные атаки на регионы России с начала лета. Массированные налеты ударных дронов, в том числе на объекты критической инфраструктуры, особенно участились в июле.Первое ЧП, вызывавшее массовую задержку пассажирских поездов в связи с атакой украинских дронов, произошло в ночь на 19 июля в Ростовской области.Тогда обломки беспилотников повредили контактные сети на перегоне Лихая – Замчалово, в РЖД сообщили о задержке движения свыше 50 составов дальнего следования. В компании "Гранд Сервис Экспресс" уточнили, что среди них 12 поездов в Крым и из Крыма. Число составов, отстающих от графика движения, в течение суток варьировалось, время задержки составляло от 1,5-2 часов до 11-12.Спустя двое суток, ночью 21 июля, ВСУ вновь произвели массированную атаку дронов на Ростовскую область, в ходе отражения которой возник пожар на железнодорожном вокзале, что снова привело к задержке поездов на время устранения последствий ЧП.Еще две массированные ночные атаки дронов ВСУ 22 и 23 июля привели к пожарам, обошлось без инцидентов на ж/д инфраструктуре, но пострадали мирные жители, находившиеся в момент атаки на улице.А уже в ночь на 25 июля стало известно об атаке украинских дронов на жилые дома и железнодорожную станцию в Песчанокопском, здание которой, по словам врио губернатора региона Юрия Слюсаря, было повреждено взрывом. В тот же день утром в РЖД сообщили об очередной задержке поездов из-за ЧП в Ростовской области.26 июля в результате очередной массированной атаки дронов ВСУ на Ростовскую область сгорел автомобиль и погибли люди. По данным Минобороны РФ, в ту ночь только за 2,5 часа российские силы ПВО уничтожили и перехватили 12 украинских БПЛА на Крымом, Ростовской и Брянской областями, а также над Черным и Азовским морем.29 июля из-за атаки беспилотников ВСУ на железнодорожную станцию Сальск в Ростовской области задерживались 11 поездов дальнего следования.31 июля в Волгоградской области из-за атаки украинских беспилотников было временно ограничено движение поездов в районе станции Тингута Светлоярского района. В ночь на 4 августа ВСУ произвели массированную атаку по объектам транспортно-энергетической сферы Волгоградской области, из-за падения беспилотников задержаны пять поездов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250803/zelenskiy-anonsiroval-dalnoboynye-udary-po-rossiyskoy-logistike-1148455277.html
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атаки всу, андрей манойло, мнения, всу (вооруженные силы украины), новости сво, вооруженные силы россии
Киевские нацисты готовы оголить фронт ради террора – мнение

Ради террора нацисты из ВСУ готовы перебрасывать вооружение с фронта – эксперт

13:39 04.08.2025
 
© Telegram Владимир ЗеленскийБоевик ВСУ с беспилотником
Боевик ВСУ с беспилотником
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. Многочисленные удары беспилотниками по туристическим регионам России, которые происходят в последние дни, - это типичный инструмент террора. Ради этого ВСУ не жалеют сил и средств. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил доктор политических наук, профессор факультета политологии МГУ им. Ломоносова, завкафедрой информационных и гибридных войн Академии политических наук Alter Андрей Манойло.
"Эти удары не нацелены на стратегические или военные объекты, это типичный инструмент террора для того, чтобы дискредитировать туристический сезон", - сказал он.
При этом эксперт подчеркнул, что сорвать туристическое лето на Черноморском побережье России у ВСУ "кишка тонка", хотя, ради того, чтобы попытаться запугать население, украинские неонацисты готовы тратить много сил и средств.
"Они готовы использовать беспилотники не по целевому назначению на линии фронта, чтобы хотя бы этим спасти жизни своих солдат. Они перенаправляют их для ударов по гражданской инфраструктуре и мирному населению", - отметил Манойло.
Профессор при этом отметил мощь и умение российских сил ПВО, что подтверждают факты статистики, которые однозначно свидетельствуют, что большая часть украинских БПЛА были сбиты над акваторий Черного моря.
Как утром в понедельник сообщали в Минобороны, средства противовоздушной обороны в течение ночи уничтожили над регионами РФ 61 украинский беспилотник, в том числе 29 – над Крымом и акваторией Черного моря.
Так же в этот день с 08.40 мск до 09.45 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: три – над территорией Республики Крым и два – над акваторией Черного моря.
Владимир Зеленский
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Атаки ВСУ на железнодорожную инфраструктуру

ВСУ ужесточили ночные атаки на регионы России с начала лета. Массированные налеты ударных дронов, в том числе на объекты критической инфраструктуры, особенно участились в июле.
Первое ЧП, вызывавшее массовую задержку пассажирских поездов в связи с атакой украинских дронов, произошло в ночь на 19 июля в Ростовской области.
Тогда обломки беспилотников повредили контактные сети на перегоне Лихая – Замчалово, в РЖД сообщили о задержке движения свыше 50 составов дальнего следования. В компании "Гранд Сервис Экспресс" уточнили, что среди них 12 поездов в Крым и из Крыма. Число составов, отстающих от графика движения, в течение суток варьировалось, время задержки составляло от 1,5-2 часов до 11-12.
Спустя двое суток, ночью 21 июля, ВСУ вновь произвели массированную атаку дронов на Ростовскую область, в ходе отражения которой возник пожар на железнодорожном вокзале, что снова привело к задержке поездов на время устранения последствий ЧП.
Еще две массированные ночные атаки дронов ВСУ 22 и 23 июля привели к пожарам, обошлось без инцидентов на ж/д инфраструктуре, но пострадали мирные жители, находившиеся в момент атаки на улице.
А уже в ночь на 25 июля стало известно об атаке украинских дронов на жилые дома и железнодорожную станцию в Песчанокопском, здание которой, по словам врио губернатора региона Юрия Слюсаря, было повреждено взрывом. В тот же день утром в РЖД сообщили об очередной задержке поездов из-за ЧП в Ростовской области.
26 июля в результате очередной массированной атаки дронов ВСУ на Ростовскую область сгорел автомобиль и погибли люди. По данным Минобороны РФ, в ту ночь только за 2,5 часа российские силы ПВО уничтожили и перехватили 12 украинских БПЛА на Крымом, Ростовской и Брянской областями, а также над Черным и Азовским морем.
29 июля из-за атаки беспилотников ВСУ на железнодорожную станцию Сальск в Ростовской области задерживались 11 поездов дальнего следования.
31 июля в Волгоградской области из-за атаки украинских беспилотников было временно ограничено движение поездов в районе станции Тингута Светлоярского района. В ночь на 4 августа ВСУ произвели массированную атаку по объектам транспортно-энергетической сферы Волгоградской области, из-за падения беспилотников задержаны пять поездов.
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Радио "Спутник в Крыму"Атаки ВСУАндрей МанойлоМненияВСУ (Вооруженные силы Украины)Новости СВОВооруженные силы России
 
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